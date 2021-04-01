О бедной крапиве замолвите

17:57 1.04.2021

Многие привыкли считать крапиву не более чем жгучим сорняком.

И не без оснований. Растет она практически везде, ее заросли высотой в человеческий рост – настоящие джунгли, от одной только мысли о них уже хочется почесать несуществующие ожоги.

Тем не менее, вредному растению нашлось место в медицине, кулинарии, ткацкой промышленности.

Немножко ботаники

Описание

Крапива – многолетнее или однолетнее травянистое растение с прямыми стеблями и зубчатыми краями листьев. Как правило, листья и стебли защищены жгучими иголками.

Каждая иголка представляет собой большую клетку, очертаниями похожую на ампулу для лекарств. Ее наконечник выступает над поверхностью растения и содержит соли кремния. Малейшего касания достаточно, чтобы кончик проткнул кожу, сломался, и клеточный сок попал в организм.

Виды

На данный момент открыто свыше 50 видов. На территории РФ доминируют Urtica dioica (двудомная) и Urtica urens (жгучая).

Крапива двудомная – многолетнее растение высотой до 1,5–1,7м. Вся надземная часть усеяна иголками с муравьиной кислотой внутри. По этой причине контакт к ней часто приводит к ожогам. Данному виду свойственно образовывать густые крапивники.

Крапива жгучая (однодомная) – однолетняя, высотой не превышает 50 см, однако ожоги от ее игл особенно болезненные. Растет маленькими группами, заросли – явление редкое.

Химический состав

Листья крапивы – настоящая ярмарка витаминов. Аскорбиновой кислоты в 2 раза больше, чем в лимоне и черной смородине. Крапивные препараты оказывают кровоостанавливающее действие, что обусловлено присутствием витамина K. И это далеко не полный список витаминного богатства.

Также листья насыщены хлорофиллом, который применяют в качестве красителя при производстве лекарств и продуктов питания. Корни содержат никотин. Обжигающий эффект вызван присутствием в клеточном соке волосков:

• холина,

• гистамина,

• муравьиной кислоты.



Применение

Медицина

Крапивные настои применяют для лечения дерматита и экземы, с их помощью заживляют раны и ожоги. Крапива является компонентом многих растительных сборов, нацеленных на борьбу с заболеваниями желудка, почек, а также с кровотечениями. Плюс ко всему, это отличный витаминный комплекс. Вытяжка крапивы есть в составе препарата аллохол, его принимают по 1–2 таблетки трижды в день после еды при болезнях печени и желчных путей.

Также из крапивы делают шампунь против перхоти и выпадения волос.

Кулинария

Крапива двудомная ценна пищевыми качествами. Молодые листья добавляют в салаты, из них варят щи, борщ, особенно полезны крапивные супы в период весеннего авитаминоза. Из листьев этого растения заваривают самые разные чаи, готовят запеканки, котлеты, пельмени, делают соленья. Крапива входит в состав некоторых алкогольных напитков.

Ткацкое дело

Ткани из крапивы получили массовое распространение в Средние века. Из нее шили рубахи, мешки, паруса. В Японии материалом для самурайских доспехов являлась веревка из крапивы в комбинации с шёлком, щиты делали из толстых сухих стеблей, а тетива луков представляла собой скрученное крапивное волокно, обработанное воском.

Позже с развитием хлопчатобумажных фабрик ткани из хлопка рухнули в цене, и о крапиве забыли на долгое время.

Однако в Германии периода Первой мировой потоковое производство военной формы истощило запасы хлопка. И вновь крапива оказалась востребованной в качестве дешевого и доступного сырья. Солдатская одежда из нее получалась легкая, прочная, не мялась, не портилась от сырости, а главное – из-за низкой теплопроводности лучше хлопка оберегала от жары и холода. К сожалению, в сознании людей крапивная ткань стала ассоциироваться с войной, и после ее окончания о растении, спасшем не одну жизнь, вновь забыли.

В изготовлении тканей крапива имеет ряд плюсов относительно других материалов. Она растет повсеместно, ей не требуется полив и уход. К тому же ее не надо защищать от вредителей и других сорных растений.

Заключение

Несмотря на то, что крапиву принято считать докучливым сорняком, она может приносить пользу. Это не только хорошее сырье для отдельно взятого хозяйственника, но и перспективный аграрный продукт промышленного масштаба. Как знать, возможно, в будущем бескрайние поля сельскохозяйственной крапивы станут обычным делом?

