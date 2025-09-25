Музыка «Короля и Шута» с оркестром, 27 сентября, Дом Simple Music

Музыка «Короля и Шута» с оркестром, 27 сентября, Дом Simple Music

Simple Music Ensemble исполнит самые знаменитые треки группы «Король и Шут» в собственной аранжировке 27 сентября

Дом Simple Music на «Хлебозаводе» — это новое место, посвященное камерному музыкальному искусству. Термин «камерный» происходит от латинского слова camera, то есть «комната». Это музыка на расстоянии вытянутой руки — живое звучание нестандартных акустических и электронных инструментов, изысканные напитки и многослойное иммерсивное действо на верхнем этаже бывшего хлебного конвейера.

«Король и Шут» (сокращённо «КиШ») — российская хоррор-панк-группа из Санкт-Петербурга, образованная в 1988 году. После смерти её лидера и одного из основателей Михаила Горшенёва 19 июля 2013 года выступает только в рок-мюзикле TODD. Группа выделяется своим необычным для классического панк-рока стилем. Песни группы представляют собой небольшие законченные истории, часто в фэнтезийном, мистическом, а также историческом ключе.

О Simple Music Ensemble:

Коллектив профессиональных музыкантов, которых вдохновляет идея исполнять любимую музыку на нестандартных площадках. Их репертуар — выдающиеся произведения разных эпох, экспериментальная музыка и прочувствованная музыка из кинокартин в авторских аранжировках. Возможность самостоятельного выбора программы, неожиданные локации и гибкость формата объединила музыкантов со смелыми творческими идеями. Студия, основанная в 2018 году, развивалась стремительно — за год было сыграно более 50 концертов в России и Европе. Руководитель Григорий Волков учился в Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского, в Высшей школе музыки в Веймаре, в Высшей школе музыки в Берне по классам валторны и исторического исполнительства и работал во многих российских и зарубежных коллективах — в том числе в Камерном оркестре Цюриха.

Начало в 20.00.  

