Уход за бородой: важные нюансы, о которых должен знать каждый мужчина

13:31 5.04.2021

Отращивание бороды не такой уж и сложный процесс.

Самый естественный и понятный способ обзавестись модным ныне атрибутом мужской красоты— просто отложить в сторону бритвенные принадлежности и подождать, но это далеко не всегда гарантирует быстрый эффект и качественный итог. Далее в статье будут представлены основные этапы роста волос, средства для его ускорения и ухода за бородой.

Сколько времени нужно, чтобы отрастить бороду?

Степень роста зависит от индивидуальных свойств организма, состояния здоровья, правильного питания, наследственности и возраста. Если судить по отдельным участкам, то быстрее всех волосы растут в районе щек и подбородка. В среднем, для молодого человека от 15—35 лет, скорость роста бороды за месяц составляет 1,5 см. Хотя осенью процесс может замедлиться, и щетина начнет редеть, как следствие дефицита витамина D.

От типа бороды зависит и время на ее формирование, так обычную щетину можно получить за 3 дня, густая потребует 2-3 недели. Стиль «якорь» или эспаньолка отращивается за 1-1,5 месяца а, чтобы получить удлиненную и плотную растительность, и по возможности формировать различные стили, уйдет от 2-3 до 3-4 месяцев.

Сократить время

Одним из самых популярных и доступных средств для ускорения роста и укрепления волос стало репейное масло. Оно создается как вытяжка из корней репейника, с добавлением различных вспомогательных компонентов: красного перца, крапивы, чайного дерева и др. Витамины группы A, B, C и E питают кожу и волосяные фолликулы, а инулин, содержащийся в корнях растения, активизирует рост волос.

• Масло с красным перцем оказывает разогревающий эффект, расширяет поры, увеличивает приток крови к коже и стимулирует рост;

• С крапивой питает витаминами и укрепляет волосы;

• С календулой или ромашкой — обладает противовоспалительным действием;

• С чайным деревом— профилактика кожных заболеваний.

Средства с этими и многими другими компонентами можно изготовить самостоятельно, исходя из потребностей и предпочтений. Перед применением стоит проверить наличие аллергии на масло, для этого необходимо нанести несколько капель вещества на отрытый участок руки и выждать 10-15 мин. Средство можно применять, если не появилось никаких патологических реакций.

Масло наносится на распаренную кожу, для этого достаточно подержать лицо над емкостью с горячей водой или приложить хлопковую салфетку, опущенную в теплый отвар.

Втирать нужно медленно и равномерно, используя кусочек ткани или ватный диск (иногда крошится и оставляет кусочки ваты на щетине). Затем можно приложить компресс из марли или полотенца и выждать 1-2 часа, но если будет сильно жечь, то снять раньше. После этого необходимо смыть остатки масла, с помощью шампуня или мыла. Повторять процедуру нужно не чаще 2 раз в неделю, иначе кожа может засалиться, что негативно скажется и на бороде.

Средства для ухода за бородой

Шампуни

Опытные бородачи рекомендуют пользоваться шампунем, но не для головы. У волосяного покрова лица свои особенности, и поэтому нужно применять специализированные средства, благо на рынке их предостаточно.

Мыло

Также в продаже имеются различные варианты специализированного мыла, но можно сэкономить и купить дегтярный вариант. В отличие от дорогих средств, использующих в своем составе раздражающие химические соединения, оно не сушит кожу. Дегтярное мыло борется с шелушением кожи, черными точками и прыщами, а также оказывает благотворное влияние на фолликулы.

Гели

Их очень удобно использовать для укладки. Гель придает форму и смягчает волосы.

Бальзамы

Обладают кремообразной консистенцией, наносятся как на волосы, так и на кожу. Питают, увлажняют и создают защитный слой.

Воск

Если стиль требует особой формы, то можно попробовать воск, он отлично подойдет для фиксации усов и отдельных элементов бороды.

Это лишь обобщенная информация, но она будет полезна как новичкам, так и опытным бородачам. Не стоит забывать и про барберов, эти грамотные специалисты помогут советами и подберут подходящий стиль.

