В России хотят ввести уникальный ID для каждого интернет-пользователя

Минцифры РФ планирует внедрить единый цифровой ID для россиян, чтобы точно отслеживать аудиторию в интернете. Об этом заявила заместитель главы ведомства Бэлла Черкесова. Сейчас, когда пользователь заходит на сайт или в приложение с разных устройств — смартфона, планшета, компьютера, — системы считают его за нескольких человек, что искажает данные о реальной аудитории, пишет издание "Аргументы недели".

Новый идентификатор предполагается привязать к номеру мобильного телефона, после чего данные о действиях пользователя (просмотры, лайки, время сессии и т.д.) будут обезличиваться и передаваться в зашифрованном виде. Это позволит медиа- и киноплатформам, а также соцсетям объективно оценивать популярность контента, не нарушая при этом конфиденциальность пользователей.

Инициатива направлена на создание прозрачной и унифицированной системы измерения цифровой аудитории — от онлайн-кинотеатров до социальных сетей — что, по замыслу Минцифры, поможет развивать отечественный цифровой контент и рекламный рынок.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 23.12.2025, 22:29
    Гость: Обычный гражданин

    Плохая, даже хуже - человеконенавистническая инициатива. Вдвойне плохо, что это делается в военное время.

  4. 23.12.2025, 22:23
    Гость: ABCD

    да, пенсионерку уже ищут специально обученные люди, и точно не для того, что бы улучшить её жизнь. А сегодня верховный суд постановил- критика чиновников и власти это не экстремизм. Это противоречит «русской статье» 280 «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», там как раз чётко записано, публичная критика власти это экстремизм "сомнение в легитимности власти и правильности реализуемого курса", и закону о запрете критики чиновников (Статья 319).
    Я уже не знаю что думать. Власть начала противоречить сама себе. Похоже, грядёт новая смена состава ВС. Это слишком от "высоких рук" отбился.

  5. 23.12.2025, 22:15
    Гость: Нет полумерам!

    Даешь закрепить за каждым пользователем интернета куратора из силовых структур!Разрешить вход в интернет только с письменного разрешения куратора!За свободу и демократию!Ура!

