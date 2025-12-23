В России хотят ввести уникальный ID для каждого интернет-пользователя

18:56 23.12.2025

Минцифры РФ планирует внедрить единый цифровой ID для россиян, чтобы точно отслеживать аудиторию в интернете. Об этом заявила заместитель главы ведомства Бэлла Черкесова. Сейчас, когда пользователь заходит на сайт или в приложение с разных устройств — смартфона, планшета, компьютера, — системы считают его за нескольких человек, что искажает данные о реальной аудитории, пишет издание "Аргументы недели".

Новый идентификатор предполагается привязать к номеру мобильного телефона, после чего данные о действиях пользователя (просмотры, лайки, время сессии и т.д.) будут обезличиваться и передаваться в зашифрованном виде. Это позволит медиа- и киноплатформам, а также соцсетям объективно оценивать популярность контента, не нарушая при этом конфиденциальность пользователей.

Инициатива направлена на создание прозрачной и унифицированной системы измерения цифровой аудитории — от онлайн-кинотеатров до социальных сетей — что, по замыслу Минцифры, поможет развивать отечественный цифровой контент и рекламный рынок.