В России хотят ввести уникальный ID для каждого интернет-пользователя
Минцифры РФ планирует внедрить единый цифровой ID для россиян, чтобы точно отслеживать аудиторию в интернете. Об этом заявила заместитель главы ведомства Бэлла Черкесова. Сейчас, когда пользователь заходит на сайт или в приложение с разных устройств — смартфона, планшета, компьютера, — системы считают его за нескольких человек, что искажает данные о реальной аудитории, пишет издание "Аргументы недели".
Новый идентификатор предполагается привязать к номеру мобильного телефона, после чего данные о действиях пользователя (просмотры, лайки, время сессии и т.д.) будут обезличиваться и передаваться в зашифрованном виде. Это позволит медиа- и киноплатформам, а также соцсетям объективно оценивать популярность контента, не нарушая при этом конфиденциальность пользователей.
Инициатива направлена на создание прозрачной и унифицированной системы измерения цифровой аудитории — от онлайн-кинотеатров до социальных сетей — что, по замыслу Минцифры, поможет развивать отечественный цифровой контент и рекламный рынок.
возвращается.
Да че уж там мелочиться то, давайте сразу в роддоме наручники одевать.
Плохая, даже хуже - человеконенавистническая инициатива. Вдвойне плохо, что это делается в военное время.
да, пенсионерку уже ищут специально обученные люди, и точно не для того, что бы улучшить её жизнь. А сегодня верховный суд постановил- критика чиновников и власти это не экстремизм. Это противоречит «русской статье» 280 «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», там как раз чётко записано, публичная критика власти это экстремизм "сомнение в легитимности власти и правильности реализуемого курса", и закону о запрете критики чиновников (Статья 319).
Я уже не знаю что думать. Власть начала противоречить сама себе. Похоже, грядёт новая смена состава ВС. Это слишком от "высоких рук" отбился.
Даешь закрепить за каждым пользователем интернета куратора из силовых структур!Разрешить вход в интернет только с письменного разрешения куратора!За свободу и демократию!Ура!