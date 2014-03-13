Всенародный любимец Александр Демьяненко

Он стал отражением целого поколения, сыграв незабвенного Шурика

Уморительные комедии Леонида Гайдая и сегодня вне конкуренции, и Шурик в них такой молодой и обаятельный... Казалось бы, у Демьяненко, вкусившего славы уже в юности, жизнь в кино и театре должна была сложиться крайне удачно. Однако не всё было так просто. Любимый народом «Шурик» стал его роком и принес актеру не меньше огорчений, чем лавров.

Александр Демьяненко родился 30 мая 1937 года в Свердловске. Его отец в свое время окончил ГИТИС, играл на сцене и преподавал актёрское мастерство в консерватории. Поэтому нет ничего странного в том, что Саша увлёкся театром и занимался в кружке художественной самодеятельности.

Но после школы он сдал в экзамены на юрфак Свердловского университета. Как знать, может, и не узнали бы о нём миллионы зрителей, если бы не счастливая случайность. В город приехала приёмная комиссия МХАТа. Александр Демьяненко рискнул держать экзамен, но провалился.

Новый тип героя

Неудача вовсе не уничтожила его веру в себя – год спустя Александр с друзьями отправился в Москву, где поступил в ГИТИС. Вскоре родители получили от сына телеграмму: «Победа! Принят в ГИТИС и Щукинское. Остаюсь ГИТИСе».

Студентом Демьяненко оказался не самым лучшим. Учился он неплохо, но много прогуливал. Однако Саше прощалось буквально всё – профессор Иосиф Раевский очень любил его и верил в его успех. Уже на 2-м курсе Демьяненко пригласили на роль Мити в картину «Ветер» – оптимистическую комсомольскую драму. Работа начинающего актёра породила новый тип героя. Демьяненко сыграл интеллигентного юношу, совершающего подвиг.

Поначалу, после учебы в театральном, актер жил в Москве, работая в театре Гончарова. Но в то время его весьма активно задействовали на «Ленфильме». В Москве ему жить было негде, а в Ленинграде дали квартиру. Со временем Демьяненко душой прикипел к Питеру и полюбил его больше Москвы.

Роль за ролью, Александр постепенно завоевывал популярность у зрителей. Скоро о нем стали писать газеты, а в киосках – продаваться открытки с фотографией. Сложилось некое амплуа – незадачливый, неизменно честный и принципиальный юноша. И кто знает, как сложилась бы судьба Демьяненко в дальнейшем, если бы не встреча с Гайдаем.

Фото с сайта kino-teatr.ru

Роковая роль

Пробы на роль Шурика были долгими и мучительными. Гайдай пересмотрел сорок претендентов, но что-то все его не устраивало. Наконец, кто-то сказал режиссеру: «Да что вы маетесь? В Ленинграде есть замечательный актер». Гайдай мог бы просто пригласить Демьяненко в Москву, но отложил дела и лично поехал на смотрины в Ленинград. И не ошибся с выбором.

Когда актер согласился на роль в фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», он не мог даже предположить, что его ждет. Позже всю жизнь в магазине, в подъезде, на улицах ему тыкали: «Гляди-ка, Шурик!» А он оставался невозмутимым, хотя такое панибратство не могло, конечно, не раздражать.

Свою роль сыграло и совпадение имен. А ведь согласно сценарию, героя должны были звать...Эдик! Съемки уже начались, когда ассистенты из группы шепнули Гайдаю: «Пусть лучше будет Шуриком!» И режиссер сразу согласился.

На этих съемках актеру сильно досталось – от природы Александр Сергеевич был брюнетом, а в картине Шурик блондин. Его красили для съемок – беспощадно, до волдырей на коже, ведь краски для волос в то время были просто жуткие по качеству.

Фильмы Гайдая с участием Демьяненко имели невероятный успех. Но ярлык этого обаятельного героя, недотепы в очках, приклеился к Демьяненко намертво. Он так и не смог «переиграть» Шурика. Этот образ как камень висел на актёре, не позволяя выйти за рамки сложившегося амплуа.

Близкие Гайдаю люди утверждали, что режиссер видел в Шурике себя самого в юности – интеллигентного очкарика. Хотя внешне Гайдай и Саша были совсем не похожи. А вот внутреннее сходство, видимо, всё-таки было – оба отличались мрачноватостью, но при этом и отменным чувством юмора. Современники вспоминали, что Демьяненко обычно шутил, не улыбаясь. Но одной его реплики было достаточно, чтобы все «лежали» под столом от смеха.

«Шурик» – образ правильного и морально устойчивого молодого человека. А каким был сам актер?

Он любил свою дачу, обожал читать книги и слушать в наушниках классическую музыку. В молодости, когда у Демьяненко случились сложности в театре, он было начал топить неприятности в бутылке. Но это длилось недолго – как только стало больше работы и меньше здоровья, он бросил это пристрастие, сгубившее немало блистательных артистов.

Печально, но удачно найденный образ «Шурика» обернулся для актера в каком-то смысле катастрофой – после него режиссёры перестали предлагать ему интересные роли. А ведь у Демьяненко был весьма широкий диапазон: от комедии до высокой трагедии. Так, Александр Сергеевич удивлялся, если какого-то актера хвалили за то, что в какой-нибудь роли тот был самим собой. «А зачем? Пусть он самим собой будет дома».

Фото с сайта kino-teatr.ru

«Я к вам пришел навеки поселиться!»

Первой женой Демьяненко стала его сокурсница по драмкружку – Марина Склярова. Оба были тогда так молоды, что просто не понимали, чего ждали от брака и как себя вести. Возможно, поэтому союз и распался так быстро.

Совсем иначе сложились отношения со второй женой. С режиссером дубляжа Людмилой Демьяненко Александр Сергеевич прожил в браке до самой смерти. Актер удочерил дочь жены от первого брака – Анжелику Неволину, а своих детей у Демьяненко не было.

Когда они еще только решили жить вместе, Александру было тридцать семь лет, а Людмиле – тридцать пять. Она позже вспоминала, что актер, уходя от своей первой жены, пришел к ней и сказал, шутя: «Я к вам пришел навеки поселиться!» Всё имущество он оставил тогда Марине Скляровой, пришел с одним чемоданчиком.

За двадцать четыре года совместной жизни супруги почти не ссорились. Прожив бок о бок столько лет, продолжали друг друга в чем-то стесняться. Они часто расставались из-за съемок, и каждая встреча превращалась в праздник.

Последние годы

Артист, несмотря на всенародную известность, всегда жил очень скромно. Одевался аккуратно, но без лоска, присущего нынешним звездам. Правда, и не узнать его было просто нельзя, – он и в жизни был в чем-то похож на своего самого известного героя: большие очки с темными стеклами в роговой оправе, старенькая кроличья шапка-ушанка, простенькое драповое пальто, бережно носимое, наверное, еще с семидесятых годов. Те, кто общались с ним, вспоминали, что он словно продолжал жить в той, уже ушедшей эпохе.

Пусть Демьяненко и не сыграл ролей, которые могли бы затмить Шурика, зато он был одним из ведущих актёров дубляжа. Его голосом говорил в «Мёртвом сезоне» разведчик Ладейников, озвучивал он и иностранных артистов – Омара Шарифа, Жана-Поля Бельмондо и Уго Тоньяцци.

В середине 1990-х сменился режиссёр театра Комедии – пришла Татьяна Казакова, у которой были свои планы, и Демьяненко в них не входил. Он перешёл в театр «Приют комедиантов», где работал в спектаклях «Владимирская площадь» и «Антигона» – в них артист сыграл две очень разные драматические роли. Он играл блистательно, но этот театр маленький, и роли, по большому счету, ни публика, ни критика не оценили. Несмотря на то, что слава Демьяненко угасала, он продолжал сниматься в кино. В одном из последних интервью актер с грустью заметил: «Мне сейчас уже шестьдесят лет, а я по-прежнему Шурик».

Фото с сайта kino-teatr.ru

Александр Сергеевич ушел из жизни в 22 августа 1999 года, ему было всего шестьдесят два. Он всегда сторонился докторов, поэтому не обратил должного внимания на боли в сердце, отказывался от нужного лечения. В конце лета кардиохирургические отделения закрылись, врачи ушли в отпуск, назначив Демьяненко операцию на 1 сентября. Но сердце артиста перестало биться десятью днями раньше.

Похоронили актера в Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище, проводить его пришли сотни людей. После похорон он приснился своей падчерице Анжелике, в красном плаще и в отличном настроении, и на ее вопросы весело ответил: «У меня всё замечательно! Я встретился со своим дедушкой, и у нас тут всё в персидских коврах!»

Его жена, Людмила Демьяненко, похоронена рядом с актером.