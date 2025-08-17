Стало известно одно из требований Путина по Украине на встрече с Трампом
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с американским коллегой Дональдом Трампом потребовал гарантий, что русский язык признают официальным на Украине. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на европейских чиновников, пишет Газета.RU.
Также, по данным NYT, российский лидер заявил о необходимости предоставить гарантии безопасности для православных церквей на Украине.
Очные переговоры Путина и Трампа состоялись на Аляске 15 августа. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон и завершился заявлениями глав государств о «существенном прогрессе» в процессе урегулирования конфликта на Украине. При этом никаких соглашений по итогам встречи подписано не было.
Обычная разборка девяностых, только на региональном уровне.
Про убитых священников и сожженные церкви не слышали? И это не на линии фронта.
"Хочу быть владычицей морскою. И чтоб служил мне трамп".
Идёт 1271-й день спецоперации
Началась 24 февраля 2022 г.
Переключение счётчика количества дней производится автоматически в 10:00 мск
Война 22.06.41 – 09.05.45 длилась 1418 дней
90% – cоотношение по длительности на сегодняшний текущий день
Каждые две недели уменьшают разницу по продолжительности двух войн на 1%. Если СВО не закончится в 2025-м году, то в начале января 2026 года она по длительности сравняется с Великой Отечественной войной 41-45 годов.
Главная проблема конфликта между РФ и Юкрейн, между РФ и Западом это гарантия безопасности России которая упирается в проблему нейтрального статуса Юкрейн и расширения НАТО. Именно ради этого Кремль был вынужден начать СВО упредив атаку врагов на Россию планирующих нанести руками укрофашистов страт
Конфликт создан Россией , из-за имперских амбиций руководства РФ.
Не надо было встревать в чужие дела.Госпереворот -2013 ыл спровоциррован РФ.
На Януковича КРЕМЛЬ ДАВИЛ,чтобы Янукович не подписывал Ассоциацию с ЕС.
ОН её и НЕ ПОДПИСАЛ, в Вильнюсе.
Естественно это вызвало недовольство граждан. И понеслось.
И что с того? АССОЦИАЦИЮ ВСЁ РАВНО ПОДПИСАЛИ.
КАБЫ НЕ МЕШАЛИСЬ,Ассоциацию бы подписал Янукович и через год были выборы.
У них тогда даже армии толком не было.В НАТО их бы никто не взял.
Результатом Первой мировой войны стала серия революций, а также распад и ликвидация четырёх империй: Германской, Российской, Австро-Венгерской и Османской.В результате образовались национальные государства.
Сто лет прошло. Колесо истории НИКОМУ НЕ УДАВАЛОСЬ ПОВЕРНУТЬ ВСПЯТЬ..
Артель "Наппрасный труд"
НАТО просто повод.Почемуу не визжим "А...Финляндия и Швеция в НАТОоооо"
Хельинки -Спб - По прямой — 298 км.
а т Хльсинки до Соснового Бора-по прямой — 233 км.
Расстояние Котка.Филяндиия, страна НАТО- Сосновый Бор .Лен.обл. по прямой - 134 .ПОЧЕМУ НЕ ВИЗЖИМ? ЭТТО СВЕРШИВШИЙСЯ ФАКТ.
Давно есть общ. граница с тремя прибалтийскими странами..В т.ч.. на границе
Псковской об.