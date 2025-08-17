Стало известно одно из требований Путина по Украине на встрече с Трампом

Главная проблема конфликта между РФ и Юкрейн, между РФ и Западом это гарантия безопасности России которая упирается в проблему нейтрального статуса Юкрейн и расширения НАТО. Именно ради этого Кремль был вынужден начать СВО упредив атаку врагов на Россию планирующих нанести руками укрофашистов страт

Конфликт создан Россией , из-за имперских амбиций руководства РФ.

Не надо было встревать в чужие дела.Госпереворот -2013 ыл спровоциррован РФ.

На Януковича КРЕМЛЬ ДАВИЛ,чтобы Янукович не подписывал Ассоциацию с ЕС.

ОН её и НЕ ПОДПИСАЛ, в Вильнюсе.

Естественно это вызвало недовольство граждан. И понеслось.

И что с того? АССОЦИАЦИЮ ВСЁ РАВНО ПОДПИСАЛИ.

КАБЫ НЕ МЕШАЛИСЬ,Ассоциацию бы подписал Янукович и через год были выборы.

У них тогда даже армии толком не было.В НАТО их бы никто не взял.

Результатом Первой мировой войны стала серия революций, а также распад и ликвидация четырёх империй: Германской, Российской, Австро-Венгерской и Османской.В результате образовались национальные государства.

Сто лет прошло. Колесо истории НИКОМУ НЕ УДАВАЛОСЬ ПОВЕРНУТЬ ВСПЯТЬ..

Артель "Наппрасный труд"

НАТО просто повод.Почемуу не визжим "А...Финляндия и Швеция в НАТОоооо"

Хельинки -Спб - По прямой — 298 км.

а т Хльсинки до Соснового Бора-по прямой — 233 км.

Расстояние Котка.Филяндиия, страна НАТО- Сосновый Бор .Лен.обл. по прямой - 134 .ПОЧЕМУ НЕ ВИЗЖИМ? ЭТТО СВЕРШИВШИЙСЯ ФАКТ.

Давно есть общ. граница с тремя прибалтийскими странами..В т.ч.. на границе

Псковской об.