США потребовали от Венесуэлы разорвать связи с Россией, Китаем и Ираном

Администрация президента США Дональда Трампа потребовала полностью разорвать экономические связи с Китаем, Россией, Ираном и Кубой, а также согласиться на эксклюзивное партнерство с США с приоритетом продажи тяжелой нефти американским компаниям, пишет «Коммерсант» со ссылкой на ABC News.

По словам сенатора Роджера Уикера, план США строится на контроле венесуэльских нефтяных танкеров, которые сейчас полностью заполнены. Он отметил, что у Каракаса осталось лишь несколько недель до финансового коллапса, если не будет возобновлен экспорт.

«Речь не идет о развертывании войск на местах... Это просто не входит в наши планы»,— сказал он. По его словам, стратегия предполагает военно-морскую блокаду и экономическое давление.

Президент Трамп уже заявил, что временные власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 млн баррелей нефти для продажи, а вырученные средства будут находиться под контролем Вашингтона «на благо народа Венесуэлы и Соединенных Штатов».

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 07.01.2026, 22:04
    Гость: хммм-За последние 4 дня в Китай

    не было отгружено ни одной бочки венесуэльской нефти

    И в этом мы виноваты?

Все комментарии (42)
Выбор читателей
WSJ: ЦРУ не поверило заявлениям России об атаке на резиденцию Путина
Здание МИД РФ © KM.RU, Вадим Черноусов
В МИД РФ осудили акт вооруженной агрессии США против Венесуэлы
Разрешилась интрига с новым главой Офиса президента Украины
Трамп рассказал, как США готовили и провели операцию по захвату Мадуро
Избранное
Polina Mauer «Other Game» (Mood Video)
Владимир Кузьмин устроил «Сто бессонных ночей» в Зеленом театре ВДНХ
Блеск и нищета «Москвабада». Часть вторая. Крушение творческих надежд
Кинопремьера «9 причин, чтобы жить»: внук Бельмондо с подопечным на последнем дыхании
Пир во время чумы: «Алые паруса» свели на нет заклинания властей о вакцинации
Плюсы и минусы профессии океанолог
Наращивание волос
Игорь Растеряев встретил осень в Москве с дядей Вовой Слышкиным
Трибьют Илье Кормильцеву «Иллюминатор» (2 CD)
Ива Нова «Много нас тут»
Хроноп «Между никогда и всегда»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации