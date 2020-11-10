Джо Роган: Джонс — величайший боец в истории

11:21 10.11.2020

Джон Джонс - американский боец смешанных боевых искусств, чемпион UFC в полутяжёлом весе и самый молодой чемпион за всю историю этой организации

Джо Роган, известный коментатор UFC, заявил, что Джон Джонс в ММА добился гораздо большего, чем Хабиб Нурмагомедов, сообщает спортивный ресурс ВсеПроСпорт.

Он сказал: «Посмотрите на раннюю карьеру Джона Джонса, он завоевал титул в начале своей карьеры, в 2011 году, и с тех пор провел больше боев в качестве чемпиона, чем любые другие бойцы. Так что он наверняка самый величайший боец в истории. Он однозначно добился большего, чем остальные. Он завоевал титул, стал самым молодым чемпионом UFC, победил легендарного Маурисио Руа, а затем доминировал с другими бойцами. До тех пор, пока он не добрался до боя с Александром Густафссоном, вы можете утверждать, что у него была такая же карьера как у Хабиба. Но посмотрите, что он сделал. Джон не проигрывал ни одного раунда, он крушил людей. Посмотрите, что он сделал с Рашадом Эвансом, посмотрите, что он сделал с Рэмпейджем, посмотрите, что он сделал с Лиото Мачидой».

24 октября Хабиб защитил титул чемпиона в легком весе, победив Джастина Гейджи. После боя он объявил о завершении карьеры, одержав 29 побед в 29 боях и уйдя непобежденным. Спортсмен объяснил свое решение просьбой матери и смертью отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

