12:18 11.12.2025

Журналистское расследование

В российском информационном пространстве появилась очередная «разоблачительная» публикация о владельцах «Золотого яблока» - Иване Кузовлеве и Максиме Паняке. Материал был размещен на портале Utro.news и продублирован в телеграм-канале DOFA. Авторы обвиняют бизнесменов в связях с украинскими структурами, финансовых махинациях и организации протестов. Однако детальный анализ источников и фактов позволяет утверждать: перед нами типичная информационная атака, построенная на манипуляциях и домыслах.

Кто атакует?



Первое, что должно насторожить любого профессионального журналиста - источники публикации. Телеграм-канал DOFA, первым запустивший эту информацию, имеет весьма сомнительную репутацию. По данным губернатора Курской области, а в прошлом депутата Госдумы Александра Хинштейна, курирующего вопросы информационной безопасности, DOFA является преемником скандально известного The Moscow Post и входит в сетку телеграм-каналов, сотрудничающих с украинскими спецслужбами.

Владельцы канала - супруги Алексей Козлов и Анастасия Абакумова - проживают в Черногории, при этом Абакумова является гражданкой Украины. Козлов одновременно руководит ООО «Небоход-Медиа», которому принадлежат сетевые издания Utro.news и «Документы и Факты». Таким образом, перед нами координированная атака из связанных между собой ресурсов, управляемых из-за рубежа.

Цель таких структур - мимикрировать под российские СМИ, распространяя дезинформацию и создавая атмосферу недоверия к успешному отечественному бизнесу. Как показывает практика, подобные ресурсы не брезгуют ни шантажом, ни прямой ложью, ни заказными публикациями.

Манипуляция №1: «иностранная благотворительность»



Авторы публикации утверждают, что владельцы «Золотого яблока» Максим Паняк и Иван Кузовлев направляют прибыль на благотворительность «за пределами России». Момент выхода этой статьи крайне показателен: она появилась день в день с новостью о завершении первого этапа благоустройства сквера в Екатеринбурге, на которое компания выделила 150 миллионов рублей собственных средств.

Екатеринбург, как известно любому школьнику, находится в России. Это один из крупнейших инвестиционных проектов по благоустройству городской среды в регионе. Компания не просто декларирует социальную ответственность - она вкладывает колоссальные средства в развитие российских городов в том числе через налоговые отчисления. Но «расследователи» предпочли умолчать об этом факте, сосредоточившись на голословных обвинениях.

Манипуляция №2: «украинский след»



Центральным обвинением в адрес компании стали связи с украинской диаспорой через отца Максима Паняка - Стефана Паняка. Давайте разберемся с фактами.

В биографии Стефана Паняка указано, что он житель Екатеринбурга с 1973 года. Более полувека он преподает в Уральском горном университете, является заслуженным педагогом, имеет государственные награды от губернаторов Свердловской области и благодарности МЧС России за общественную деятельность. Да, в прошлом он возглавлял общественную организацию украинцев Екатеринбурга, за что получал благодарности от региональных и городских властей. Однако с 2010 года - уже 15 лет назад - он не занимается никакой общественной работой.

Обвинять человека в «нелояльности» только на основании этнического происхождения - это не журналистика, а разжигание межнациональной розни. В России проживают почти миллион граждан украинского происхождения. У многих из них остались родственники на Украине. Неужели теперь их всех следует записывать во враги государства? Такой подход противоречит не только журналистской этике, но и здравому смыслу.

Более того, для Максима Паняка Украина - лишь историческая родина предков. Сам он родился и вырос в России, получил российское образование, создал бизнес, который обеспечивает рабочие места для тысяч российских граждан и платит налоги в российский бюджет.

Манипуляция №3: «организация протестов»



Авторы «расследования» в очередной раз пытаются приписать «Золотому яблоку» организацию протестов в Екатеринбурге в мае 2019 года против строительства храма. Эта тема уже неоднократно становилась предметом журналистских проверок, и вот что было установлено:

Во-первых, пост в поддержку сохранения сквера появился в социальных сетях компании 15 мая - когда уже несколько дней тысячи екатеринбуржцев самостоятельно выходили на улицы.

Во-вторых, подобные посты опубликовали десятки российских компаний, от малого бизнеса до крупных федеральных сетей - все они выражали мнение своих сотрудников и клиентов.

В-третьих, и это ключевой момент: сам президент Владимир Путин высказался в поддержку позиции горожан, заявив о необходимости учитывать мнение жителей при строительстве значимых объектов. В итоге власти города и области приняли решение сохранить сквер, что полностью соответствовало желанию большинства екатеринбуржцев.

Пытаться представить выражение мнения по локальному городскому вопросу как «организацию антироссийского протеста» - это грубая манипуляция.

Успех как преступление?



Показательно, что сам факт успешности бизнеса преподносится как нечто подозрительное. Уральские одноклассники Иван Кузовлев и Максим Паняк открывают магазины в крупнейших городах России, выходят на международные рынки, инвестируют в логистическую инфраструктуру - и это вызывает «вопросы» у «расследователей».

Когда речь заходит о финансовых показателях, стоит отметить: состояние и капитал совладельцев «Золотого яблока» были созданы честным трудом и успешным ведением бизнеса на протяжении многих лет. Компания демонстрирует прозрачную финансовую отчетность, платит налоги и регулярно инвестирует в развитие.

Выход на рынки ОАЭ и Катара представляется как «подготовка запасного аэродрома». Но разве международная экспансия - это не нормальная стратегия любого успешного бизнеса? Российские компании должны конкурировать на мировых рынках, развиваться, привлекать иностранную валюту. Именно к этому призывает руководство страны в условиях санкционного давления.

Кому выгодно?



Зададим ключевой вопрос: кому выгодна эта информационная атака? На первый взгляд, конкурентам «Золотого яблока». Но не только им. В более широком контексте такие публикации работают на дестабилизацию внутренней ситуации в России, сеют недоверие между гражданами, разжигают межнациональную рознь.

Особенно показателен выбор мишени: успешная российская компания, создающая рабочие места, платящая налоги, инвестирующая в благоустройство городов. Именно такой бизнес должен быть примером для других, а не объектом информационных атак.

Вместо заключения



Профессиональная журналистика строится на проверенных фактах, документальных подтверждениях, презумпции невиновности. В материале Utro.news и DOFA мы видим ровно противоположное: набор предположений, манипуляций, голословных обвинений и прямой лжи.

Когда издание, управляемое гражданкой Украины из Черногории и связанное с украинскими спецслужбами, начинает «разоблачать» успешный российский бизнес, используя национальный вопрос и искажая факты - это не журналистика. Это информационная война.

Владельцы «Золотого яблока» Иван Кузовлев и Максим Паняк построили один из крупнейших российских ритейлеров косметики с нуля. Их компания обеспечивает работой тысячи людей, вкладывает сотни миллионов в развитие российских городов, успешно конкурирует на международных рынках, причем в странах, которые на всех уровнях считаются дружественными (Беларусь, Казахстан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Китай). При этом «Золотое яблоко» выводит за рубеж сотни российских брендов, помогая им расширяться и расти. Это и есть настоящий патриотизм - не на словах, а на деле создавать и развивать бизнес в своей стране, помогая менее крупным предпринимателям налаживать экспорт и создавая рабочие места.

Информационным атакам не место в российском медиапространстве. Пора перестать слушать тех, кто работает в интересах наших противников и пытается подорвать доверие к «своим».

Автор: Андрей П.

