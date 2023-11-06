Когда внутренний враг опаснее внешнего

Не требуется быть высоколобым экспертом, чтобы понять: молодое поколение в Дагестане (как, впрочем, и на всём Кавказе) находится во власти тёмных и дремучих идей. Подлинными кумирами ему служат головорезы с Ближнего Востока

Конспирология, как известно, наукой не является. Объясняя все явления общественно-политической жизни результатом действия заговоров и тайных, не видимых глазу пружин, она бессильна объяснить что-либо по существу – причём даже в тех случаях, когда прибегающие к заговорам силы действительно существуют.

Страстное желание власть имущих вкупе с лидерами общественного мнения объяснить учинённый толпой погром в махачкалинском аэропорту деятельностью исключительно провокаторов с заукраинских телеграмм-каналов свидетельствует, как минимум, о двух прискорбных вещах.

Ни у власти, ни в среде обслуживающих её интересы социологов, политологов и экспертов нет реального понимания всей степени опасности развивающихся на дерусифицированном Северном Кавказе и в Дагестане в частности социальных процессов.

И власть, и экспертное сообщество, столкнувшись с реальностью, предпочитают прятать голову в песок, выдвигая заведомо упрощённые и самоуспокоительные объяснения произошедшего 29 октября в аэропорту “Уйташ”.

А реальность, между тем, вырисовывается крайне неприглядная, и факт участия известного числа военнослужащих-кавказцев в СВО на стороне России никак её не скрашивает.

Кавказ, по которому в конце октября прокатилась целая волна антиеврейских выступлений на почве религиозной солидарности с Палестиной, в очередной раз подтвердил, что он ментально чужд и де-факто противопоставлен остальной стране. Варварская атака ХАМАС на Израиль, учинённая резня и захват заложников не только не вызвали в кавказской среде отторжения, но и нашли горячий отклик у многих жителей региона, пожелавших принять личное участие в физической расправе над евреями.

Взрыв погромных настроений на Кавказе и конкретно в Дагестане мог вызвать шок лишь у тех, кто совершенно их не знает. Физическое насилие давно превратилось здесь в основной метод воздействия на всякого, кто не вписывается в представления адептов ислама о должном. Факты свидетельствуют, что регулярно раздающиеся радикальные призывы с энтузиазмом подхватываются достаточно широкими слоями, и ядром, готовым на силовые действия, становится агрессивная полуграмотная молодёжь, совмещающая посещение мечети с бойцовскими секциями. В том же Дагестане “звоночки” раздавались задолго до уйташского погрома.

На протяжении последних лет общей практикой для Дагестана сделалась травля приезжающих на гастроли певцов и актёров, чьи выступления, по мнению местной общественности, не соответствуют нормам ислама. Не один и не два концерта были отменены по причине поступающих массовых угроз, и власть на подобное почти всегда смотрела сквозь пальцы.

Подвергались и продолжают подвергаться преследованию немногочисленные представители неформальных контркультурных течений. Апогеем мракобесия стал срыв в 2018 году в Махачкале фестиваля любителей аниме, когда возле здания, в котором он должен был проходить, собралась агрессивная толпа.

Срыв пятничных занятий в вузах под давлением хлопочущих о соблюдении намаза давно стал общепринятой практикой.

Через соцсети постоянно нагнетается ненависть к русским туристам, несущим республике, по мнению религиозных “борцов за нравственность”, “нечестие” и “разврат”.

В республике периодически совершаются так называемые “убийства чести” – физические расправы родственников-мужчин над нарушившими те или иные негласные устои членами семьи (как правило, девушками и женщинами). Государство от борьбы с этим уродливым явлением фактически самоустранилось, и тему “раскачивают” одни лишь либеральные правозащитники, предсказуемо разворачивая её в антироссийскую сторону.

Весной-летом этого года по Дагестану прокатилась волна спонтанных нападений на местных женщин, чей подчёркнуто светский стиль одежды приводил на улицах в ярость поборников ислама.

И это только самые основные “вехи” начавшегося отнюдь не вчера движения вниз, которое Кремль, умиляющийся Дагестану как “оплоту традиций”, долгие годы предпочитал игнорировать.

Не требуется быть высоколобым экспертом, чтобы понять: молодое поколение в Дагестане (как, впрочем, и на всём Кавказе) находится во власти тёмных и дремучих идей. Подлинными кумирами ему служат головорезы с Ближнего Востока, вгоняющие целые государства в VII век и возрождающие практики раннего Средневековья. Более чем существенная часть здешнего населения всячески подчёркивает свою духовную сепарацию от остальной страны. Становление нового квази-языка, замешанного на арабской религиозной терминологии и русском уличном жаргоне, подчёркнутая, показная религиозность, культивирование ненависти ко всяким немусульманам – явления, пронизывающие современный Кавказ (в особенности восточную его часть) от и до.

Сейчас несколько тысяч молодых дагестанцев ринулись в аэропорт, дабы учинить избиение пассажиров прилетевшего из Тель-Авива борта, и местные власти на несколько часов попросту утратили контроль над важнейшим объектом. Как подобная публика поведёт себя в дальнейшем, в случае начала массовых беспорядков, скажем, в Москве, спровоцированных мигрантами, накаченными мусульманскими проповедниками? О том, что угроза мигрантского мятежа в столице реальна, говорят многие, и, как свидетельствует захват “Уйташа”, страна в таком случае рискует получить мощную цепную реакцию на дичающих кавказских окраинах.

Повторюсь, сваливать случившееся исключительно на провокаторов и политтехнологов с Украины – значит лгать обществу и себе. Никакие внешние враги (допускаю, что они приложили к организации погрома руку) не смогли бы собрать и воспламенить толпу, если бы в Дагестане не существовало более чем внушительного слоя тех, кто рассматривает физическое подавление “кяферов” как норму жизни. И накручивает подобный контингент, в первую очередь, не вещающий с Украины телеграм-канал дагестанских эмигрантов, а целый пул вольготно проживающих в республике лидеров общественных мнений и блогеров, начиная от проповедующих религиозную рознь напрямую и заканчивая разнообразными спортсменами-быками, давно превратившими тренировочные залы в рассадник самых реакционных идей.

Вот эти-то силы государственным органам и требуется нейтрализовать, если в Кремле хотят видеть южные рубежи России по-настоящему мирными.

