ANNA PEROVA - Голос хамелеон

Творчество ANNA PEROVA — это яркий пример того, как один артист может органично существовать в совершенно разных музыкальных мирах

Ее называют «художником вокала», и это определение идеально описывает ее способность к перевоплощению. Прослушав динамичный и дерзкий поп-трек «Кошка», с его клубным битом и уверенной подачей, сложно сразу представить, что этот же голос исполняет классический джаз, соул или проникновенные русские романсы.

В песне «Кошка» ее узнаваемый бархатный тембр звучит соблазнительно и напористо, создавая образ сильной и независимой героини. Однако именно в этом и кроется ее главный талант: голос, который сегодня зажигает танцполы, завтра может обволакивать слушателя в уютной лаунж-атмосфере.

ANNA PEROVA не просто поет в разных стилях — она проживает каждый из них, доказывая, что настоящее искусство не имеет жанровых границ.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
© KM.RU, Алексей Белкин
Госдума рассмотрит штрафы за поиск экстремистского контента в интернете
Россиянам напомнили о штрафах за загорание на балконе в нижнем белье
Фотобанк Росконгресса/Сергей Михайличенко
Захарова: РФ имеет право применять оружие против помогающих Украине стран
Зачем генерал Донахью пригрозил «снести с лица земли» Калининград
Избранное
«Рыцари золотых унитазов - неужели это новое ненасытное племя, обезумевшее от власти и золота, полагает, что так будет вечно?»
Тема Балалайкин «Воздушная» (интернет-сингл)
Пострадал за «Смуглянку»: Украина выбросила юного певца из отборочного тура детского «Евровидения»
Дореволюционное московское метро – битва лебедя, рака и щуки
Сергей Паращук («НЭП», «Дубы-колдуны»), 16 апреля, «Дом культуры»
Кинопремьера «Все везде и сразу»: платить налоги — мой девиз, жить в мультимире — мой каприз
Ундервуд «За горизонтом»
Влажная среда «Хуже, чем вчера» (интернет-сингл)
Украина и Закавказье: распад государств, дележ территорий и полное «отуречивание». Часть вторая
А что, так можно было? Как в России выигрывают суды об отказах от ПЦР-тестов и вакцинации
Зачем Шольц ездил к Си Цзиньпину
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации