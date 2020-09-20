Как отремонтировать трещины в потолке?

12:18

Потрескавшийся потолок является проблемой для многих владельцев недвижимости

Как эффективно отремонтировать потолок, не прибегая к помощи специалистов? Об этом расскажем в данной статье.

Спасет ли положение нанесение рисунков на потолок или обои?



Опытные мастера сходятся во мнении, что нет. Оба варианта можно рассматривать скорее как попытку прикрыть дефект. С помощью живописи вы сможете на некоторое время замаскировать трещины. Однако со временем недостатки снова проявятся, поэтому вам придется выбрать другую процедуру.

Несомненно, обычные обои будут полностью покрывать любые неровности, в отличие от слоя краски. Тем не менее, результат также не будет идеальным. Недаром поверхность должна быть чистой и, по возможности, ровной перед оклейкой обоями. Если вы не соблюдать этого требования к поверхности без неровностей, обои, по крайней мере, будут выглядеть не очень хорошо. В худшем случае, они даже не должны держаться слишком долго.

Если вы хотите использовать обои, используйте специальный тип инструмента – шпатель для обоев. Рабочую часть изготовляют из натурального материала (хлопок). В основном, применяется в декоративных целях, но также способен покрывать трещины в потолке.

Использование замазки



Трещины помогут вам легко и эффективно устранены посредством замазки, которая, вероятно, используется чаще всего. Мы, конечно, говорим о небольшом дефекте, то есть трещинах примерно не шире или глубже, чем полсантиметра. Если конструкция серьезно повреждена или трещины еще больше испортились, состояние здания следует оценить по соображениям безопасности, особенно инженером-строителем.

Идеально подойдет акриловый герметик, который используется для универсального ремонта известковых и известково-цементных штукатурок. Он также хорошо держится на ДСП и цементно-стружечной плите. Аналогичный продукт также можно приобрести под названием строительная замазка.

В продаже можно обнаружить продукты белого, серого или коричневого цвета. С этими герметиками легко работать, и вы сможете со временем достичь очень удовлетворительного результата. Попробуйте нанести самый слабый слой на пораженный участок. В противном случае существует риск того, что герметик расколется и начнет отслаиваться. Вы также можете устранить значительные повреждения, применив пистолет-распылитель, который будет работать лучше с вами.

Как работать с акриловым герметиком?



При работе с рассматриваемым материалом осуществляется тщательное его разглаживание при нанесении. После высыхания герметика его необходимо отшлифовать. Профессионалы также рекомендуют не экономить на шпатлевке. Лучшие продукты лучше служат потребителям.

Кроме того, герметик имеет то преимущество, что его можно окрасить обычной краской. Результат очень хороший. Для более крупных ремонтируемых поверхностей рекомендуется нанести на поверхность пробивку перед окрашиванием, чтобы объединить ее.

Силиконовый герметик также является отличным решением. Он более гибкий, но будьте осторожны, перекрасить его не удастся. Примите во внимание, хотите ли вы иметь герметик, устойчивый к ультрафиолетовому оборудованию, или необходимо убедиться, что место, сделанное таким образом, будет подвержено воздействию влаги. Разумеется, герметики, предназначенные для экстерьера, определенно будут противостоять внешним условиям.

Конечно, ремонт может быть не окончательным. Однако, если герметик затвердевает со временем и все равно начинает крошиться, необходимо будет периодически восстанавливать слой, устраняя дефект поверхности.

Гипс как вариант решения проблемы



В дополнение к замазке, штукатурка также может быть использована для ремонта. Тем не менее, вы должны принять во внимание, что, в отличие от шпатлевки, этот ремонт требует несколько больше навыков.

Гипс должен быть тщательно отшлифован после нанесения. Например, вы можете использовать обычную наждачную бумагу. В качестве альтернативы возьмите губку.

Дополнительные способы



Пенополиуретан также поможет нам замаскировать трещины. «Лечит» поверхности аналогично замазке. Его характерной особенностью является естественная растяжимость под воздействием естественного воздуха. В качестве альтернативы можно использовать тонкий шпатель и подходящую штукатурку.

Для мелких трещин рекомендуется опытная самостоятельная маскировка с обычной медицинской марлей. Действительно глубокие трещины можно компенсировать с помощью смоченных бумажных салфеток, другой опытный ремонтник делится простым рецептом.

Вы нашли трещины на большей площади? Попробуйте специальный акриловый штукатурный герметик для ремонта, который содержит смесь кварцевого песка. Он также подходит для ремонта кладки, потому что благодаря примеси песка он выглядит как гипс. Отремонтированное место не будет таким заметным.

Фото с сайта stroyremned.ru

