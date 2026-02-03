Киеву за Донецк: усугубление разлома

Политическое соглашение «энергетический коллапс» Украины, возможно, и приблизит. Зато дело завершения русского воссоединения (не говоря уже о денацификации режима в Киеве) имеет все шансы окончательно свести на нет

“Желающего судьба ведёт, нежелающего – тащит”, гласит мудрость античных философов.

Когда руководство России начинало в 2022 г. СВО, оно пребывало в плену благостных и красивых иллюзий о триедином русском народе, малороссийскую ветвь которого “сбивает с пути” науськанная Западом “горстка нациков”. Анализ характера действий России на начальном этапе СВО убеждает в том, что в Кремле совершенно не предполагали (даже в виде допущения), что по призыву “горстки нациков” на войну с нами вполне осознанно поднимутся массы украинского народа.

Недооценка значимости национального фактора – хроническая болезнь верхов страны. Но за близорукость и откровенные провалы политиков раз за разом кровавую цену платит русский народ.

В первые недели Великой Отечественной над позициями немецких солдат разбрасывали составленные политруками листовки, призывающие их очнуться и проявить классовую солидарность с красноармейцами.

В первые дни СВО российское руководство официально обращалось к генералам и офицерам ВСУ с призывами отмежеваться от “нацистов и наркоманов в Киеве” и “взять власть в свои руки”.

Советское руководство – надо отдать ему должное – отрезвело достаточно быстро и смогло наступить на горло интернационально-пролетарской песне. “Вставай, страна огромная!”, а затем и “Убей немца!” прозвучало отнюдь не на четвёртый год войны. А уж организационные ресурсы для достижения победы (массовая мобилизация, учреждение ГКО, эвакуация предприятий на восток, перевод промышленности на военные рельсы) Сталин задействовал по максимуму ещё быстрее, намного ранее ревизии в идеологической сфере.

Для современного руководства РФ процесс принятия реальности растянулся на срок, уже превысивший Великую Отечественную войну. Но и теперь он далёк ещё от завершения. Ложная картина продолжает властвовать над многими умами. Недаром политологи-лоялисты в Интернете и на экранах ТВ русско-украинский конфликт продолжают упорно называть гражданской войной, а военнослужащих регулярной украинской армии теледикторы по-прежнему именуют “боевиками”, словно бы СВО ведётся не против отмобилизованной и технически оснащённой армии вражеского государства, а против повстанческих отрядов “бармалеев”-бородачей.

Однако иллюзии иллюзиями, а жизнь жизнью. Изворотливость и неуступчивость Зеленского в ходе дипломатических переговоров и ожесточённое упорство бойцов ВСУ на фронте заставляет Кремль искать инструменты для завершения конфликта на условиях, которые хотя бы каким-то боком можно было бы выдать за победные. Потому наращивать степень нанесения урона украинской государственной машине приходится.

Вот только по тем ли “нервным узлам” бьёт Россия?

Принципиально воздерживаясь от ракетных ударов по бункерам украинской политической верхушки, от воздушной кампании по разрушению мостов через Днепр и парализации вражеской логистики (уверен, что когда историки будущего публично вскроют истинные причины сей “загадки”, русскому обществу сделается горько и тошно), российские верхи приняли решение подорвать энергетическую систему Украины, лишить электричества украинскую промышленность и украинские города. Видимо, таким способом инициаторы операций по разрушению энергетики в стане противника рассчитывают склонить Зеленского и его окружение к принятию “формулы Анкориджа”.

Стратегия “энергетической войны”, очевидно, ведёт Россию к двойственному результату.

Хотя приближающийся “энергетический коллапс” и не даст последствий, сопоставимых для противника по степени фатальности с ликвидацией его главарей или лишением его возможности перебрасывать по мостам свежие войска на левобережье, он, безусловно, урежет возможности украинского тыла, дезорганизует работу предприятий, производящих дроны, вынудит киевские власти перенаправить часть своих ресурсов на предотвращение гуманитарной катастрофы в городах и поддержание элементарного порядка на погружающихся в буквальном смысле во мрак территориях. Пусть не полный, но локальный результат Россия получит – если, конечно, исходить из того, что в реальности Кремль давно уже стремится не к параду на Крещатике в честь победы, сопоставимой по масштабу с триумфом 1945 года, а к получению от Украины некоего пакета гарантий в довесок к территориям четырёх областей. В таком случае, следует признать, шансы на то, что удары по энергосистемам вынудят Украину проявить большую гибкость на переговорах, отнюдь не иллюзорны. Военные возможности Киева пусть и не уничтожаются на корню, но продолжают сокращаться. Это факт.

Но вместе с тем проводимая Кремлём воздушная кампания по разрушению украинской энергетики наверняка принесёт и другой итог – идущий резко в разрез с декларируемой им же линией на ликвидацию первопричин вооружённого конфликта.

Всё дело в том, что российский правящий класс по-прежнему понимает их крайне смутно.

Первопричиной конфликта является не вмешательство в украинские дела Запада и США (оно как раз-таки следствие!), а “дозревание” в ходе долгого и сложного процесса этногенеза украинского народа до создания обособленного украинского государства, которое – самой логикой процесса – буквально программируется на полную культурную, языковую и мировоззренческую сепарацию от России. Эту украинскую и органически антирусскую Украину окончательно сконструировал второй Майдан, и с того момента украинское государство с ядром из украинских этнических территорий Галиции и Центра страны предприняло массу усилий, чтобы затащить в свой национальный проект и земли русско-украинского пограничья, окончательно украинизировать не только малороссов-“схидняков”, но и русских Юго-Востока.

Ценой мучительных усилий, в “два приёма” (в 2014-15 и в 2022 г.) России удалось освободить от пресса украинизаторов лишь часть русско-малороссийских земель – причём меньшую часть! Харьковская, Николаевская, Днепропетровская, Одесская области по-прежнему в руках врага – и обречены остаться в них, даже если официально заявленные Кремлём территориальные требования (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области в административных границах) окажутся удовлетворены Украиной полностью.

Земли, удерживаемые Киевом, всё ещё продолжают оставаться по своему этническому, языковому и культурному составу разнородными. Однако границы между ними подвижны.

Вряд ли у русского общества сегодня должна всерьёз “болеть душа” за мёрзнущих киевлян. Сегодняшний Киев давно уже не “мать городов русских”, а столица смертельно враждебного государства. Слезливая жалость к непобеждённому, продолжающему сражаться врагу – не то чувство, которое следует “разгонять”. Слишком часто от русского народа требовали “понять-простить” своих ненавистников и своих мучителей. Слишком часто ультимативно требовали сострадания к тем, кто сам никогда не сострадал ему ни на йоту.

При просмотре репортажей из бедствующего Киева необходимо помнить, что в 2014 г. на борьбу с необандеровщиной поднялись вовсе не киевляне, а “ватники” Севастополя и Донецка. Украинизированные, с вожделением глядящие на Запад киевляне как раз в подавляющем своём большинстве солидаризовались с хунтой Турчинова, поддержали карательную АТО и затем на протяжении многих лет изощрялись в проявлениях ненависти и издевательствах над страданиями “Донбабве”.

Что ж, теперь, пожалуй, они сами впервые сполна ощутили на себе обжигающее дыхание войны. Оказалось, что и в Киеве однажды может припереть так, что окажется нечем смывать унитаз, а еду придётся сообща готовить во дворе на костре. Что и он, лишённый света, воды и тепла, может начать превращаться в европейский аналог Зимбабве.

Да, мучения гражданских – безусловно, тяжёлая “издержка” любой войны, но и их враг постарается приладить к своей выгоде. В гуманитарную катастрофу проваливаются сейчас не только территории “свидомой” части Украины, но и те регионы, в которых в 2014 г. знамёна русских восстаний поднимались высоко, где и теперь продолжается ещё глухая борьба. Можно не сомневаться – режим Зеленского сделает всё, чтобы, умело разыграв политическую карту, навсегда породнить страданиями гуманитарной катастрофы Киев с остающимися под его контролем землями Новороссии, “припаять” к себе Харьков и Одессу уже намертво. Чтобы морально уничтожить в глазах бедствующих сограждан всякого сторонника России и “русского мира”, возложив на него ответственность за сидение гражданских в подвалах, за погружение городов в холод и тьму.

Если бы политический класс России не пребывал в плену исторических мифов, а знал бы подлинную историю хотя бы той же самой Второй мировой (а ведь его же пропагандисты и начали в 2022 г. проводить между ней и нынешней СВО прямые параллели), то наверняка вспомнил бы, что жестокие бомбардировки англо-американской авиацией городов Германии боевого духа немцев не подорвали. Единственные за всю войну волнения под стихийно-пацифисткими лозунгами возникли в ней не в результате налётов союзной авиации, от которых погибали десятки и сотни тысяч гражданских немцев, а в тот момент, когда до Германии докатилась весть о полном разгроме армии Паулюса в Сталинграде. Законы человеческой психологии действуют одинаково. Безводье и артобстрелы за восемь лет не сподвигли Донецк сдаться на милость бандеровского режима. Так с чего же предполагать, что нарастание бытовых неудобств заставит жителей Украины скинуть Зеленского, а неразгромленные в полевых сражениях ВСУ выкинуть белый флаг?

Парадоксально, но факт: декларирующий на словах русско-украинское единство Кремль на деле избрал стратегию, ведущую ровно к обратному – к окончательному закреплению размежевания между русскими и украинцами по национальной меже. Причём к размежеванию, совершённому таким образом, чтобы оставшиеся “по ту сторону” земли Новороссии оказались обречены уже на окончательное поглощение “свидомой” частью Украины, чтобы они реально, на собственной шкуре прочувствовали общую с украинцами судьбу.

Политическое соглашение “энергетический коллапс” Украины, возможно, и приблизит. Зато дело завершения русского воссоединения (не говоря уже о денацификации режима в Киеве) имеет все шансы окончательно свести на нет.

