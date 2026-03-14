В Иране назвали Украину законной целью для ударов из-за помощи Израилю
Территория Украины стала законной целью для ударов Ирана из-за помощи Израилю, заявил председатель комиссии по национальной безопасности меджлиса Ибрагим Азизи в соцсети X.
"Оказывая поддержку израильскому режиму с помощью БПЛА, потерпевшая крах Украина фактически оказалась вовлечена в войну и, согласно статье 51 Устава ООН, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана", — цитирует его РИА Новости.
Официальной информации о сотрудничестве Киева и Тель-Авива в беспилотной сфере нет. При этом Владимир Зеленский утверждал, что отправил "соответствующих специалистов" в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.
Я бы на вашем месте стыдился писать мне такие трактаты на пятом году этой СВО.
На пятый день - возможно, но не на пятом году. :-))
А если уж пишете, надо добавлять «а мы ещё не начинали» или хотя бы «мы долго запрягаем».
время для Китая как то решить проблему Тайваня..
С чего ты взял, что Россия полагается на Иран? Иран суверенное государство и вправе сам решать, кто его враг, а кто друг. Россия продолжает СВО и не надеется на чудо. На чудо сейчас похоже надеется европа, но чудес не бывает-увы...
ХОТЯ бы ИРАН СПОСОБЕН очищать Землю от фашистского дерьма. БОГ ИРАНУ в ПОМОЩЬ!!! СВО будет ОБЯЗАНО ИРАНУ... На украине давно нет НОРМАЛЬНЫХ людей -
большинство зомбировано и либеральность обходится нам дорого. НАДО СВОИХ солдат беречь, а не т.н."братьев" - по сути фашистов. НУЖЕН СТАЛИН!!!
Дополнение: Члену ЕС и НАТО, Польше, сильная бандеровская Украина не нужна. Уже исходя из истории отношений. В Польше не забыли Волынскую резную, которые устроили части ОУН (Организация Украинских Националистов) т.е. бандеровцы, идеология которых является сегодня идеологией Украины. Справка: "Волынская трагедия, укр. Волинська трагедія, пол. Tragedia Wołynia) — массовое уничтожение Украинской повстанческой армией—ОУН(б) этнического польского гражданского населения и, в меньших масштабах, гражданских лиц других национальностей, проживавших на Западной Украине[4][5] и на территории Волыни (Ровненская, Волынская и северная часть Тернопольской области современной Украины)[6]. Началось в марте 1943 года и достигло пика в июле того же года. " Из вики. Было буквально вырезано около 60 тысяч поляков, не щадили никого, ни женщин ни детей. Польши Польский Сейм считает Волынскую резню геноцидом польского населения. Украина так и не признала этот акт геноцида и не извинилась.