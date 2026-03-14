В Иране назвали Украину законной целью для ударов из-за помощи Израилю

17:27 14.03.2026

Территория Украины стала законной целью для ударов Ирана из-за помощи Израилю, заявил председатель комиссии по национальной безопасности меджлиса Ибрагим Азизи в соцсети X.

"Оказывая поддержку израильскому режиму с помощью БПЛА, потерпевшая крах Украина фактически оказалась вовлечена в войну и, согласно статье 51 Устава ООН, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана", — цитирует его РИА Новости.

Официальной информации о сотрудничестве Киева и Тель-Авива в беспилотной сфере нет. При этом Владимир Зеленский утверждал, что отправил "соответствующих специалистов" в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.