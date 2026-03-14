В Иране назвали Украину законной целью для ударов из-за помощи Израилю

Территория Украины стала законной целью для ударов Ирана из-за помощи Израилю, заявил председатель комиссии по национальной безопасности меджлиса Ибрагим Азизи в соцсети X.

"Оказывая поддержку израильскому режиму с помощью БПЛА, потерпевшая крах Украина фактически оказалась вовлечена в войну и, согласно статье 51 Устава ООН, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана", — цитирует его РИА Новости.

Официальной информации о сотрудничестве Киева и Тель-Авива в беспилотной сфере нет. При этом Владимир Зеленский утверждал, что отправил "соответствующих специалистов" в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.03.2026, 21:55
    Гость: Европеец

    Я бы на вашем месте стыдился писать мне такие трактаты на пятом году этой СВО.
    На пятый день - возможно, но не на пятом году. :-))
    А если уж пишете, надо добавлять «а мы ещё не начинали» или хотя бы «мы долго запрягаем».

  3. 14.03.2026, 21:53
    Гость: Европейцу

    С чего ты взял, что Россия полагается на Иран? Иран суверенное государство и вправе сам решать, кто его враг, а кто друг. Россия продолжает СВО и не надеется на чудо. На чудо сейчас похоже надеется европа, но чудес не бывает-увы...

  4. 14.03.2026, 21:36
    Гость: Так

    ХОТЯ бы ИРАН СПОСОБЕН очищать Землю от фашистского дерьма. БОГ ИРАНУ в ПОМОЩЬ!!! СВО будет ОБЯЗАНО ИРАНУ... На украине давно нет НОРМАЛЬНЫХ людей -
    большинство зомбировано и либеральность обходится нам дорого. НАДО СВОИХ солдат беречь, а не т.н."братьев" - по сути фашистов. НУЖЕН СТАЛИН!!!

  5. 14.03.2026, 21:15
    Гость: rick

    Дополнение: Члену ЕС и НАТО, Польше, сильная бандеровская Украина не нужна. Уже исходя из истории отношений. В Польше не забыли Волынскую резную, которые устроили части ОУН (Организация Украинских Националистов) т.е. бандеровцы, идеология которых является сегодня идеологией Украины. Справка: "Волынская трагедия, укр. Волинська трагедія, пол. Tragedia Wołynia) — массовое уничтожение Украинской повстанческой армией—ОУН(б) этнического польского гражданского населения и, в меньших масштабах, гражданских лиц других национальностей, проживавших на Западной Украине[4][5] и на территории Волыни (Ровненская, Волынская и северная часть Тернопольской области современной Украины)[6]. Началось в марте 1943 года и достигло пика в июле того же года. " Из вики. Было буквально вырезано около 60 тысяч поляков, не щадили никого, ни женщин ни детей. Польши Польский Сейм считает Волынскую резню геноцидом польского населения. Украина так и не признала этот акт геноцида и не извинилась.

Все комментарии (23)
Выбор читателей
Трамп возложил ответственность за удар по школе для девочек на сам Иран
Путин оценил продвижение России в Донбассе
© KM.RU, Алексей Белкин
«Пусть нас убивают, сжигают вместе с коровами»: Ящура нет, но скот в Сибири уничтожают
Владислав Сурков © KM.RU, Игорь Варнавский
Песков прокомментировал слухи об отъезде Суркова из России
Избранное
«Если до этого российские либералы делали ставку на либерально-глобалистские США, то сейчас мы имеем дело с национально-глобалистскими США»
Peugeot 508 2019: смелые цели
«Сила взаимной ненависти такова, что Нагорный Карабах может быть либо армянским, либо азербайджанским, но абсолютно точно он не будет общим домом для обоих народов»
Сергей Галанин спел «Катюшу» маленькой девочке
Михаил Серышев и Петр Елфимов стали «Отшельниками» на сорокалетии «Арии»
Валерий Сюткин научил настойчивее овладевать дамами
Коммунисты: это есть их последний и решительный бой
Сергей Бобунец рассказал на концерте с оркестром, чем мужской юмор отличается от женского
«Запрещенные барабанщики» и Markscheider kunst, 14 апреля, Magnus Locus
БеZ Б «Лысый, давай»
«Калинов мост» научил любить дождь и ветер
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации