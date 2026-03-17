Иран и матрица лжи: против чего на самом деле воюют на Ближнем Востоке

В социальных сетях и медиа США появился новый герой. Это не Дональд Трамп, не Илон Маск и даже не Эминем. Это глава иранского МИД Аббас Арагчи. Периодически он выступает в американских эфирах; после чего цитаты из его спичей разлетаются по социальным сетям и весям США. Что же такое ценное или, получается, бесценное сообщает миру Арагчи? Какими откровениями он фонтанирует, разоблачая подлый западный истеблишмент? Можно сказать, что Арагчи метко бьёт в проблемные места США.

Он говорит, что Иран не является угрозой для простых американцев, а Трамп ставит интересы Израиля выше безопасности простых граждан США. Более того, на это тратятся гигантские деньги налогоплательщиков, и, несомненно, американский народ заслуживает адекватного расходования средств. Рост цен, удорожание кредитов, потери на пенсионных счетах — всё это результат действий американского и израильского правительств.

Как видим, на самом деле Аббас Арагчи произносит абсолютно стандартные вещи. Он выступает в роли того самого Капитана Очевидности. Однако даже столь простые вещи ещё должны пробиться к аудитории. Они отзываются не у всех, а главным образом в сердцах тех, кто ещё не разучился сострадать и мыслить. Это важно понимать: тотальная матрица лжи стала настолько всепроникающей, что, казалось бы, хрестоматийные вещи давно отменены.

Уже вроде бы моветон вспомнить великие антиутопии Хаксли, Оруэлла и Замятина, но всё происходит именно так, как там описано. «Война – это мир. Свобода – это рабство». Получается, что ложь – это правда. И действительно, то, как действуют США и Израиль по отношению к остальным государствам, заставляет вспомнить классическое: «Дьявол – отец лжи». Потому что ложь эта становится не только средством, но и средой обитания.

Кто убил 165 школьниц в Иране? Вашингтон даёт ответ в «лучших украинских» традициях: это сам Иран убивает своих детей. Что будет с ценами на нефть? «Я стабилизирую их» – так отвечает Трамп, но за счёт чего? И что будет с теми странами на Ближнем Востоке, кто доверился Вашингтону? Это их небоскрёбы и торговые центры, это их порты и аэропорты задевает Иран вместе с американскими военными базами, которые, точно коровьи лепёшки, раскиданы в регионе.

Ложь американцев очевидна даже самым слепым и убогим. Поэтому диалог с иранцами на американском телевидении выглядит примерно так.

- Почему вы атакуете наши военные базы?

- Потому что вы бомбите нас и убиваете наших детей, – отвечают иранцы.

Гениальный фильм «Не смотрите наверх», кроме прочего, содержит прекрасную сцену, где американский генерал впаривает посетителям Белого дома за деньги то, что раздаётся бесплатно. И люди ведутся на это. Собственно, так устроена матрица лжи, в которую Запад пытается затянуть всех нас. Фокус в том, что лишь две страны отказались пребывать там – это Иран и Северная Корея. Одну из них Вашингтон решился атаковать. И что?

Я не знаю, что будет дальше. На самом деле, никто не знает. Более того, победа в войне в современном мире – это что-то в принципе довольно призрачное, туманное. Поэтому американцы уверены в том, что уже достигли поставленных целей. Это не просто декларация «нам бы так хотелось» и сотрясение воздуха – это на самом деле уверенность в результатах. А меж тем в ответ из Ирана летит, что победы в войне нельзя достичь несколькими постами в социальных сетях.

И можно как угодно относиться к Ирану: радикализировать, демонизировать или, наоборот, ванилизировать его. Но даже мало-мальски мыслящим людям очевидно, что именно Иран сегодня бросил вызов Системе Зла и Матрице Лжи. Те выстраивались годами – и казалось, все добровольно согласились стать их рабами, полюбив, согласно Хаксли, своё рабство. Иран показал, что можно иначе. Он явил другое отношение и к угрозам извне, и к самим себе.

Именно Иран дал отпор Системе Зла и Матрице лжи. Именно Иран показал, как надо сражаться. По сути, Иран стал единственной страной, бросившей вызов. И главное – Иран явил, что такое национальное достоинство. На место тех, кто был убит, встали новые, и они говорят, что постараются взять своё. Это вызывает уважение, а порою и восхищение. Независимо от того, симпатичен Иран и его руководство или нет. Суть в другом: мы видим удар по лжи. Мы видим сопротивление. Это суверенитет. Это честь. Это воля.

Потому и слушают люди Аббаса Арагчи. С одной главной целью слушают: чтобы убедиться – мир не перевёрнут и не извращён окончательно. Чёрное – это чёрное, а белое – это белое. Да, мы дошли до того состояния, когда девять больных не только приходят к одному здоровому и заявляют, что он болен, потому что он не такой, как они, но и бьют его. Эти больные объявляют войну и ведут огонь на поражение всему тому, что не хотят принимать, а мечтают изгадить и извратить. Это не просто война с другим политическим режимом и с другой религией – это война с неприятием тотальной, омерзительной лжи.