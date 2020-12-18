Президент и пигмеи

От пресс-конференции Путина остались самые непечатные эмоции. И не только у меня. Это общепринятое мнение всего экспертного сообщества. Журналисты в массе своей как были послушными глашатаями своего начальства, так и остались

Если коротко суммировать впечатление о конферении, то:

1.Журналисты в массе своей как были послушными глашатаями своего начальства, так и остались. Как говорится, «ни спеть, ни сплясать, ни насущный вопрос задать, ни четко его сформулировать». Это отметило все экспертное сообщество страны – как «пропутинцы», так и «диссиденты».

2. Не было задано ни одного значимого и волнующего общество вопроса. С регионов потоком шла какая-то местечковая тематика. «Москвичи» обеспокоены исключительно транзитом власти и судьбой Навального. Похоже, наши «акулы пера» необучаемы в принципе.

3. Коротко и по существу из них так никто говорить и не научился. Фраза «Краткость - сестра таланта» сказана была явно не про них. «Сестер» много, а таланта не видать. Даже «великий и ужасный» Андрей Колесников из «Коммерсанта» окончательно запутался в нагромождении исторгаемых им слов, пока добрался до основной мысли. И этот человек провел в журналистике всю сознательную жизнь, работая в самых престижных изданиях страны…

Вопрос про Дзюбу и его поступок обсуждать просто не хочется. Это – за гранью добра, зла, морали и здравого смысла.

Кумир маргиналов



Мнение о выходке Шнура разошлись на диаметрально противоположные. Если исходить из постулата «Любое упоминание обо мне, кроме некролога, только в плюс», тогда Шнур абсолютно прав. Задал два вопроса – один дурацкий, другой провокационный, сорвал свой маргинальный хайп, пропиарился. (Вопросы Шнурова: «Как описывать эту жизнь, не используя ненормативную лексику? Почему русские хакеры не помогли в этот раз избраться Трампу? И приютите ли вы его, если он попросит убежище в России?» - Ред.).

Но. За тролль-диалогом стоят какие-то режиссеры этой мизансцены. И тут есть две версии. Либо это канал RTVI, который в данном случае представлял Шнур, либо пиарщики президента. Если это сделали канальские деятели – то, как говорится, на кой? С какого счастья им Шнура пиарить? Им вроде как самим пропиариться нужно. Ну или вопрос по существу задать. Но о «существе», похоже, никто не думал. Не для того мы на пресс-коференции ходим. В результате с такими вопросами серьезный вроде бы канал опустился до уровня эстрадного маргинала. И уж точно не улучшил свой репутационный имидж.

Если мизансцену разработали личные пиарщики президента – это тоже «мимо кассы». Экспертное сообщество раскололо их через пять минут. Уж больно точным был ответ президента. На такой экспромт далеко не каждый острослов способен. Это, конечно, получше, чем найденная первым лицом амфора на дне Черного моря, но тоже далеко не высший пилотаж.

Или так «вятский квас» на прошлой встрече понравился? Решили народ повеселить? Так можно было действительно придумать что-либо пооригинальнее – начиная от «вологодского масла» закачивая «башкирским медом»… А потом – пиариться президенту большой страны за счет эстрадного матершинника… Какое-то непопадание в уровень. Более чем спорно.

В общем, куда ни плюнь – везде плохо. «Оба хуже», как говорил Ельцин.



Сергей Шнуров. Стоп-кадр из видеотрансляции

«Немецкий пациент»



Ответ на ожидаемый вопрос об отравлении Навального вызвал еще больше вопросов. Целую лавину. Путин ответил точно по мидовским лекалам ведения диалога – сначала стал отвечать по существу, а потом ненавязчиво и незаметно свернул на колею «Мы за все хорошее против всего плохого». Нового в ней было то, что он открыто назвал Навального шпионом. А также сообщил всем собравшимся, что американцы отслеживают всю локацию российских разведчиков. Типа «есть у них такая техника, знаем».

Лично у меня эта «оговорка по Фрейду» вызвала культурологический шок. А как такое вообще возможно? По мобильным? Так мобильный можно в любое время поменять. Или они уже вживили в голову каждого российского разведчика по чипу и пасут их со спутников? Или – страшно подумать! – им кто-то продал всю базу данных всего личного состава Лубянки? Теоретически такое возможно. Кто-то же скинул им информацию о проживании «солсберецких туристов» Петрова и Бошарова...

Хотя за день до конференции в соцсетях появился любопытный вброс. Какой-то аноним «на пальцах» объяснил суть произошедшего:

«"Конторские" знали, что Навального рано или поздно должны вальнуть.

Пули с его именем уже были заряжены в правильные стволы.

Англосаксам очень была нужна сакральная жертва - чтобы потом скомпрометировать ВВП.

Самому ВВП и всем кремлевским эта идея зело не понравилась.

Им хватило Немцова etc.

Для предотвращения убийства Контора приставила к нему негласную охрану - "топтунов".

Вальнуть Навального англосаксы так и не смогли.

"Топтунов" испугались.

А вот отравить – получилось.

А "срисованных" топтунов вывалили в прикрученные СМИ – чтоб свалить все с больной головы на здоровую.

Это вообще их фирменный стиль. Веками не менялся.

А прихватили болезного немцы - чтоб нагадить любимым англичанам. Ну и поторговаться. Касаемо Brexit потолковать, например - условия выхода и т п.

Вот и весь нехитрый расклад».

Но Путин почему-то озвучивать его не стал. Хотя косвенно признал в окружении Навального наличие этих «топтунов». Но сразу возникает вопрос: куда смотрели топтуны, когда травили Навального? Какие был приняты контрмеры?

Или они на нашей территории работают, а мы на своей против них – нет? Чего-то боимся? Чего? И для чего тогда существует контрразведка? Как заметил один из блогеров, переведя речь Путина «с русского на русский»: «Отравление человека химическим оружием на территории РФ – это операция американских спецслужб. И поэтому оно не расследуется российскими спецслужбами».

Вопросов стало еще больше. Ответов, похоже, больше не будет. Ну разве что «неотравимого Лешу-антидота» попытаются отравить в третий раз…

«Миссия» выполнима. Но провалена…



«Испытываю огромное разочарование от российских журналистов, – написал в своем фб-аккаунте политолог Сергей Марков. – Самый позорный вопрос – от Матч ТВ о видео онанизма футболиста. В российском футболе такое огромное количество проблем: засилье «Зенита» и легионеров, продажность судейства, слабые выступления и сборной, и клубов. Российских спортсменов выкидывают с Олимпийских игр… А эта - об онанизме...»

«Журналисты нужны обществу, когда они говорят об общественных проблемах, а не о своих», – подметил эксперт.

Я разовью его мысль. «Страшно далеки», как говорил классик, современные «акулы пера» не только от народа. От морали, здравого смысла и осознания своего статуса и миссии в нашем обществе – тоже.

Позор.