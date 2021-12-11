«НАИВ» (33 Суперзвезда), 12 декабря «ГлавКлуб»

«НАИВ» (33 Суперзвезда), 12 декабря «ГлавКлуб»

33 – значимый возраст не только по библейским канонам, но и в Панк-среде

Именно столько исполняется группе НАИВ в 2021 году, и чтобы отметить это знаковое событие панк-рокеры выступят 12 декабря в Главклубе с программой «33. Суперзвезда». Зрителей ждет оглушительное шоу одного из лучших «живых» составов страны, бешеная энергия и меткая ирония, лучшие песни за три десятилетия, и, конечно же, что-то новенькое.

Группа НАИВ («Новые Арлекины и Вольтижёры») – уникальный культурный феномен, появившийся на свет в далеком 1988 году. За свою историю музыканты сыграли тысячи концертов и обзавелись большой армией поклонников, «доигравшись» до статуса одной из самых значимых коллективов русского панк-рока и адекватного ему трибьюта «НАИВные песни», где их хиты перепевали коллеги калибра «Короля и Шута», «Ленинграда» и «Агаты Кристи».  

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