«Танцы минус» смогли соответствовать высоким канонам музыки в Рязани

Концерт группы «Танцы минус» состоялся в рязанской Филармонии 21 марта 2026 года

Коллектив прочно ассоциируется у многих меломанов с Москвой и столичным клубным движением. Тем любопытнее было услышать «Танцы минус» в патриархальной Рязани да еще на одной из самых чопорных концертных площадок города. Судя по всему, сами музыканты осознавали всю ответственность момента. В начале своего выступления, поблагодарив рязанцев, а также гостей города, которые точно были в зале, лидер группы Вячеслав Петкун добавил: «Благодарим и представителей филармонии за то, что пустили нас в этот «храм музыки». Постараемся соответствовать его высоким канонам и никого не подвести».

Серьезные и глубокие песни «Танцев Минус» последних лет, с которых стартовал концерт - «Колесо ножей» и «Фарфоровый шар» действительно настраивали на возвышенный лад, а в их текстах превалировал образ круга, который, как известно, является символом совершенства. Чертил в воздухе рукой окружность Вячеслав Петкун и исполняя хит «10 капель», а во время песни «Половинка» за его спиной зажглась на экране огромная Луна во всех ее астрономических подробностях. Как обычно, видеоряд «ТМ» был на высоте, а обилие геометрических элементов в нем подчеркивало футуристическую природу творчества Вячеслава Петкуна.

Гимном стремительно наступающей весне прозвучала «Переверевеснеть» с виртуозно произнесенным скороговоркой текстом. Новинку «Игра», представленную в виде интернет-сингла в конце января этого года, Вячеслав Петкун решил посвятить девушкам — вдогон к недавно прошедшему празднику 8 марта. «Мало ли - может, вам кто-то что-то тогда не додарил — вы уж простите! - рассуждал он. - Правда, это не на всех работает — некоторым я даже и предлагать бы не стал…» И тут же предложил представить, как уныло бы смотрелся этот зал, не будь в нем прекрасных дам: «Сидели бы сейчас, как дебилы, да еще и с пустыми местами, на которых сейчас девушки!»

Представители мужской части зала тоже возжелали подарков и заказали у «Танцев минус»… «Belle» из мюзикла «Нотр Дам де Пари», в русской версии которого Вячеслав Петкун играл в начале века Квазимодо. Певец парировал, что он не фокусник, чтобы петь тремя голосами, да еще и одновременно, но иронично пообещал освоить эту премудрость к своему следующему приезду. «Откуда такие люди берутся? - задался певец риторическим вопросом относительно громогласного заказчика. На каждом концерте у нас появляется такой человек с активной позицией. Но спасибо за вашу открытость!» Впрочем, ценитель «Belle» на этом отнюдь не угомонился и принялся запрашивать хит «Диктофоны», который как раз незадолго до этого группа как раз уже сыграла. «Я понял — вы решили по списку идти!» - догадался Вячеслав Петкун и заметил, что музыканты не против повтора песен на концертах, но «ТЗ» в виде заранее подготовленного сет-листа концерта все же важнее.

Специфика рязанской программы была кстати, способна порадовать самых взыскательных поклонников группы. Чего только стоило наличие в сет-листе недооцененной песни «Игрушки» из альбома «Теряя тень» 2001 года! Более новые песни, вроде «Золотом», побуждали участников группы и зрителей к оживленным дискуссиям. Сам Вячеслав Петкун назвал ее "песенкой про чувство меры", а одна из зрительниц окрестила ее философской, чем заметно удивила Вячеслава Петкуна, который тут же устроил опрос, чем рязанцы предпочитают заниматься под музыку. Выделялись варианты: готовить, мечтать, лежать. «Чем только не занимаемся!» - воскликнул кто-то. «Толька — это имя мальчика?» - мгновенно нашелся Вячеслав Петкун.

Под «Каждую ночь» он предложил зрителям вместе полетать, заботливо заинтересовавшись в финале, никто ли не потерял ботинки в воздухе? «Из Ленинграда» увенчалась инструментальной электронной диско-кодой. А «Город» Вячеслав Петкун адресовал «от нашего города вашему».

Вооружившись акустической гитарой, он исполнил на бис «Послушай, дед», а группа в полном составе присоединилась к нему уже в конце этой пронзительной вещи. «Приятно когда не просто слушают но и слышат!» - прокомментировал Вячеслав Петкун реакцию зала на эту важную во всех отношениях песню. Почти два часа концерта прошли незаметно. «В хорошей компании время летит быстро!» - мудро заметил по этому поводу Вячеслав Петкун, даровав рязанцам с музыкантами «Цветы» и вторую «Половинку».

