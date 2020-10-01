Перегородки в квартире - какие варианты есть?

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Перегородки не являются изначальным элементом здания, а это значит, что владелец помещения может по своему желанию с легкостью как возвести ее в необходимом месте, так и разрушить ее

Возведение перегородок с каждым годом становится более актуальным вариантом модификации комнаты ради практичных или дизайнерских целей.

То, какие методы строительства будут выбраны и какие материалы необходимо выбрать, зависит от типа комнаты, который принято создать. Из чего необходимо сделать перегородку, чтобы она качественно выполняла свою функцию? На данный вопрос можно найти ответ в нашем руководстве ниже, где будут описаны предназначения возможных видов перегородок и советы, как лучше построить перегородку.

Перегородка — самый простой способ при возникшей потребности в перепланировки, когда имеющаяся комната не соответствует больше ожиданиям владельца.

Перегородка зачастую необходима, чтобы разделить комнату на несколько более маленьких комнат (чаще появляется одна дополнительная комната), после чего в ней, к примеру, смогут разместиться брат и сестра, которые не хотят делить одну комнату между собой. Так многие родители принимают решение разделить детскую комнату на отдельные для детей комнаты.

Мансардные перегородки, чаще всего, возводятся для освоения не обустроенного пространства на крыше дома. Из-за хорошей вентиляции чердака целесообразно создать сушилку или другое подсобное помещение на чердаке. Благодаря перегородкам на чердаке можно создать: кладовую, прачечную и сушильную комнату или кладовую.

А, чтобы разделить гостиную, можно обратиться к весьма интересному способу — построить перегородку не до потолка. Такое решение позволить отделить кухонную зону от места отдыха, не перекрывая свет в одной из комнат.

Также зачастую появляется нужда возвести перегородку в ванной комнате. Такая стена может отделить душ или ванну от остальной части ванной комнаты, что сможет обеспечить достаточный уровень личного защищенности. Также возводится стена в ванной комнате для отделения туалета, скрывая данное пространство, тем самым, уединяя его.

Перегородка из гипсокартона



На сегодня, разделение комнаты перегородкой из гипсокартона является самым распространенным и бюджетным способом. Такая конструкция является легкой, а ее установка не вызывает больших затруднений. Устанавливается на каркасную конструкцию из металлического профиля, из которого формируется рама. Затем гипсокартон нарезается и закрепляется саморезами на раме. Толщина гипсокартона невелика, поэтому толщина перегородки может составлять от 5-6 сантиметров.

Из-за низкой прочности конструкции, желательно укреплять дополнительным добавлением профилей, если на перегородке планируется расположить подвесные элементы. Также перегородки можно возводить в редко используемых помещениях, например на чердаке, крыше или в подвале. Стоит отметить, что перечисленные помещения имеют повышенную влажность, что может привести к вздутию и гниению листов. Поэтому материал, которым будет возведена стена, должен быть водонепроницаемым или пропитанным веществами, препятствующими попаданию влаги. Тогда создаваемая конструкция прослужит долгие годы.

Деревянная перегородка



Данный вариант стены прямиком из природы, а такая натуральность будет ближе человеку. Такая перегородка может быть размещена на деревянной раме, что очень похоже на конструкцию из гипсокартона, где аналогичная схема работы, только вместо металлических профилей используется деревянные балки. Размер основных элементов рамы должен быть не менее 6х6 сантиметров. После добавляем горизонтальные сегменты. И созданный каркас заполняем минеральной ватой или иным утеплителем и финальным этапом будет закрытие конструкции гипсокартоном или фанерными плитами. Можно также использовать формат решетки при размещении брусков, без дальнейшего их заполнения.

Нельзя забывать о важности качестве дерева и его обработки. Необходимо постараться и выбрать более качественную - твердую, прочную и сухую. Иначе есть шанс деформирования стены и появления трещин. Особо стоит отметить необходимость пропитка каркаса из дерева, особенно если он будет находиться в комнате с повышенной влажностью.

Фото с сайта Pixabay.com

Кирпичная перегородка



Самой прочной конструкцией является если она состоит из кирпичей и соединяющего раствора. Данный тип чаще имеет спрос в подсобных помещениях, но также используется в ванной, кухне или гостиной комнате. Ее возводят по мокрой технологии, в которой используется строительный раствор. Она также имеет достаточную толщину и долговечность, поэтому ее можно нагружать многими подвесными элементами, от обычных полок до специального кухонного оборудования. Из недостатков отмечается низкая звукоизоляция.

Так как, планируется возведение кирпичной стены из кирпича, который относительно тяжелый материал, то такая перегородка размещается только на полу. А из-за весомого веса всей перегородки будет отличным решением связаться со специалистом, чтобы высчитать несущую способность поверхности и, в случае необходимости, примет меры дополнительного усиления.

Клинкерный кирпич — еще один материал, который часто выбирают для возведения внутренней перегородки. С таким материалом нет нужды в дополнительной отделки (например, штукатурка), а ее внешний вид придает интерьеру городской, индустриальный характер.

Стеновые блоки для перегородок



Пустотелый кирпич — это вид кирпича с характерным интерьером, состоящим из пустых камер. Пустотелые блоки напоминают соты.

Перегородка из пустотелого кирпича строится с использованием строительного раствора. Возведение такой конструкции весьма трудоемкий и длительный процесс, но труды компенсируются несущей способностью, долговечностью и звукоизоляцией. Такая стена легко выдерживает массивные подвесные элементы. Созданная перегородка создает хорошую теплоизоляцию помещения.

Также стоит обратить внимание на несущую способность потолка, на котором будет расположена перегородка, т.к. конструкция имеет весомый вес и, возможно, понадобится укрепить потолок.

Фото с сайта leroymerlin-catalog.biz

Газобетонные блоки



Важным преимуществом газобетонной перегородки является простота строительства. Газобетон имеет другую систему соединений — для этого используются специальный клей или пены, поэтому укладка такой стены не такая трудоемкая и трудоемкая, как в случае кирпичной кладки.

Блоки из пенобетона или газобетона легко режутся пилой. Вы можете легко получить желаемые размеры блоков и создать различные формы стен, например, разломы, углубления, арки.

Стеклянная перегородка



Самые широкие возможности для дизайнерского решения несет стеклянная перегородка. Множество вариантов можно рассмотреть с данной конструкцией. Такая стена больше визуально разделяет комнату давая ей более интересный вид. Данный вид перегородки может быть установлен в ванной, гостиной или на кухне. Стеклянную перегородку можно сформировать из различных геометрических фигур, что будет имитировать оконную раму. А само стекло может быть прозрачным или матовым, в особых случаях имеет дизайнерские рисунки или узоры.

Например, с помощью стеклянной перегородки, можно оставить визуальную связь с гостиной комнатой, когда запахи и влажность кухни не будут проникать в жилую сферу.

Еще одна интересная идея для любителей растений со стеклянной перегородкой — это создание домашней теплицы или питомника с роскошными цветами.

