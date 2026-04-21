Путин рассказал о создании зоны безопасности на границе с Украиной
Зона безопасности на границе с Украиной создается постепенно, сообщил Владимир Путин на совещании с главами муниципальных образований.
"Зона безопасности постепенно — постепенно, но она создается на сопредельной территории. Мы так и будем дальше действовать, пока не устраним угрозу для наших <...> регионов", — сказал он
По его словам, сейчас враги России думают о том, как оформить факт ее будущей победы. Президент также выразил уверенность в достижении целей СВО.
"Мы знаем, чем все это закончится, но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет, а будем просто <...> реализовывать те задачи, которые перед нами стоят", — приводит его слова РИА Новости.
Ситуация в приграничных районах, в том числе в Курской области, остается непростой, отметил Путин. Помощь пострадавших жителям он назвал долгом властей. Президент призвал создавать для людей такие условия, которые заставят их остаться на своей земле.
"Нужно, <...> чтобы люди <...> никуда не уходили, имели возможность не только все воссоздать, что было утрачено, но и двигаться дальше, развиваться", — добавил он.
слышим: "Мы знаем, чем все это закончится..."
Слышали, слышали мы эту фигню. И про буферные зоны тоже. Только полноценных буферных зон как не было так и нет. Кроме того, для ракет и дронов это не препятствие. И участившиеся удары врага по нашим регионам тому доказательство. Складывается впечатление, что ВВП и его окружение от реальности полностью оторвались.
Безопасности кого? Чинуш, высланных на СВО за невыполнение приказов верха?
Цены растут не только из-за неверных решений. Они простот растуцт во всём мире. Только у нас специфически. Там в речи самое главное другое. Он местным властям намекнул, что денег нет и сами там разруливайте с народом ситуацию. То бишь центр умывает ручонки. А что там с буферной зоной? Да вот два года назад хохлы показали, как такие зоны создаются. Но у них силенок не хватило удержать. А тут вот по Харьковской пять км и по Сумской 4 км. Это не буфер.
Это масеннькая полоска серой зоны.
Мы с Вами, Владимир Владимирович. Удачи!