Путин рассказал о создании зоны безопасности на границе с Украиной

16:34 21.04.2026

Зона безопасности на границе с Украиной создается постепенно, сообщил Владимир Путин на совещании с главами муниципальных образований.

"Зона безопасности постепенно — постепенно, но она создается на сопредельной территории. Мы так и будем дальше действовать, пока не устраним угрозу для наших <...> регионов", — сказал он

По его словам, сейчас враги России думают о том, как оформить факт ее будущей победы. Президент также выразил уверенность в достижении целей СВО.

"Мы знаем, чем все это закончится, но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет, а будем просто <...> реализовывать те задачи, которые перед нами стоят", — приводит его слова РИА Новости.

Ситуация в приграничных районах, в том числе в Курской области, остается непростой, отметил Путин. Помощь пострадавших жителям он назвал долгом властей. Президент призвал создавать для людей такие условия, которые заставят их остаться на своей земле.

"Нужно, <...> чтобы люди <...> никуда не уходили, имели возможность не только все воссоздать, что было утрачено, но и двигаться дальше, развиваться", — добавил он.