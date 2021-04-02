Замминистра обороны Дмитрий Булгаков оценил строительство городка для миротворцев в Карабахе

18:06 2.04.2021

Российские миротворцы обустроятся в модульных военных городках со всеми удобствами

В каких условиях будут служить российские миротворцы в Нагорном Карабахе, выяснил лично заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. В рамках рабочей поездки он поприсутствовал на открытии нового блочно-модульного городка, чтобы проверить качество проводимых работ.

Современные казармы под Степанакертом возвели всего за 3 месяца, в них заселятся военнослужащие подразделения миротворческой бригады. Срок их миссии в Нагорном Карабахе рассчитан 5 лет. Потому городки для них проектируют по всем современным российским стандартам, чтобы бойцы могли нести службу, не отвлекаясь на бытовые хлопоты и климатические условия.

«Он построен по блочно-модульному принципу, то есть может быть оперативно возведен практически в любом месте. Философия, если хотите, подобных помещений заключается в том, что военнослужащий, не выходя за пределы одного комплекса, может получить все необходимые услуги», – разъясняет замминистра обороны.

Именно по такому принципу на данный момент возводится блочно-модульный городок под Степанакертом. На его территории расположено четыре жилых модуля, способных вместить до 250 человек. «Если по-простому, то каждый БМГ – это одноэтажное сооружение. Внутри – все, что необходимо для хорошо налаженного военного быта», – рассказывает военный чиновник. В помещениях для сна размещены одноярусные койки, есть ванные с душевыми кабинками, туалеты, комнаты отдыха и даже своя баня. БМГ оснащены холодильниками, стиральными машинами, СВЧ-печами и кулерами. Также оборудована система «умного» контроля климата.

Особое внимание в современной армии отводится рациону бойца, а получают его военнослужащие в современных столовых – их в комплексе несколько. Питанием миротворцев занимаются профессиональные повара, ежедневно предлагая посетителям несколько вариантов блюд на каждый прием пищи. Такая система называется «шведский стол». Так, типичный обед миротворцев может включать супы на выбор: картофельный с гречкой или щи из свежей капусты; на второе – тушеную свинину, жареную говядину под томатным соусом или курицу. Вариативны и гарниры: гречка, макароны, картофельное пюре. В салат-баре предлагается нарезка свежих сезонных или маринованных овощей. Армейская столовая – это место отдыха и общения военного коллектива, для нынешней российской армии уже стало доброй традицией проводить там праздничные мероприятия, например, справлять День именинника, а также Дни национальной кухни.

Помимо этого на территории городков располагаются пункты связи, энергоцентры, спортивные залы, медпункты, сушилки, комнаты чистки обмундирования, кладовые и продуктовые склады. Для верующих военнослужащих к маю возведут православный храм и мечеть. Также в Карабахе появится мобильный госпиталь, где миротворцам будет оказываться квалифицированная медицинская помощь. Его сборка начнется 5–7-го апреля и завершится уже к концу месяца. Кроме инфраструктуры строители позаботились и о благоустройстве – на территорию завезли плодородный слой, в который высажены деревья.

