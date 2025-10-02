LASCALA «Реванш» (Live)

Рок-музыканты — энергетические вампиры еще те

Вы думаете, что они поют вам про несчастную любовь для того, чтобы вы знали, какие они несчастные и всеми отверженные? Нет! Они вызывают у вас аналогичное чувство и подпитываются им на концертах, получая тем самым заряд и утешение.

Особенно это ощутимо в концертном видеоклипе на песню «Реванш» группы LASCALA из их трехпесенного EP «Repeat» 2016 года. Едва вокалистка команды Аня Грин начинает петь эту пронзительную песню о ночном побеге в снежную ночь от бесперспективных отношений, как в зале начинают дружно зажигаться бенгальские огни. Певица не сдерживает эмоций от трогательного зрелища и прямо посередине пропеваемого текста нежно произносит: «Мои сладкие!» Благодарить здесь действительно есть, за что. Мало того, что это очень красиво, так еще и музыканты по мере развития песни набираются сил и возникает ощущение, что у них вырастают крылья за спиной. Особенно, когда финальный припев дружно подхватывает весь зал.

