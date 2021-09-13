Дельфин прошелся по болевым точкам в День Москвы

Долгожданный концерт Дельфина состоялся в клубе Gipsy 11 сентября 2021 года

Выступление совпало с Днем города — и лучшего варианта скоротать этот праздничный вечер, пожалуй, и не придумать. Коренной москвич Андрей Лысиков умеет филигранно сочетать «искры света, фейерверк» с ничем не заглушаемой болью. И этот день города совпал с неоднозначной датой в православном календаре — Усекновение главы Иоанна Предтечи. Пророка, смерть которого можно описать фразой Дельфина о «государстве, приказывающем умирать».

Недаром старт концерту дал оглушительный вой сирены, а костяк программы составили два наиболее социально ориентированных диска Дельфина - «Юность» и «442». Во всяком случае, песни только из них шли целыми блоками — и никаких тебе исповедальностей с дисков «Андрей» и «Она» (за исключением разве что «Сажи», но и она имеет вселенский смыслю «Свет для меня» намекал на то, что путешествие будет непростым. «26.10.02» заставила вспомнить о захвате «Норд Оста» и, естественно, о случившемся в этот день много лет назад взрыве башен-близнецов в Нью-Йорке.

Безжалостная «Без нас» вполне вписалась в канву недавних новостей об активизировавшихся педофилах. Царящие на этой песне красные и синие цвета сигнализировали об опасности и смерти.

Видеоряд к песням Дельфина как обычно, служил полноправным участником действа. Запомнился парад схематичных смартфонов «26.10.02», намекавший, возможно, на новые технологии, которые обезличивают общество, плодя тем самым оголтелых религиозных фанатиков, с одной стороны, и индифферентных потребителей — с другой.

Целая визуальная мистерия разыгралась во время песни «520». На экране появилась Богоматерь с Младенцем, которую периодически заливало красным. Но из этой кровавой каши все же рождались «тянущиеся вверх стебли», о которых пел Дельфин.

Песни из последней на данный момент номерной пластинки Дельфина «Край» были разбросаны по сет-листу, и их оказалось не так уж и много. По-настоящему хлестко прозвучала «Твоим». Однако пожелание из нее «смерти и снега всем остальным», потому что после нее Дельфин низко поклонился разгоряченным зрителям. Никак нельзя было обойтись в этот день и о тревожном посвящении родному города «МСКВ».

Любителей старенького не могли не порадовать «Тебя», «Весна», «Романс» и «Тоска». Те же, кто в ожидании чуда надел на концерт полную коллекцию именных серег и колец Дельфина ждал «Серебра». И, конечно, получил его — уже на бис…