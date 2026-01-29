Мировое шоу «Mirror of Enigma», 8 апреля, Центр исполнительских искусств

16:56 29.01.2026

8 апреля в Центре исполнительских искусств состоится шоу "Mirror of Enigma", которое объединит многоголосие хора, завораживающий женский вокал и виртуозную игру талантливых музыкантов

Концерт станет по-настоящему ярким событием, где смешаются разные стили и жанры, создавая неповторимую атмосферу. На сцене прозвучит музыка, которые перенесет вас в эпохи древних традиций в современных интерпретациях.

Динамичные сцены, яркое световое оформление, красочные декорации и захватывающие визуальные эффекты — всё для того, чтобы шоу стало настоящим искусством, увлекающим и трогающим до глубины души. Благодаря сочетанию света, звука, декораций и образов артисты создадут эффект полного погружения, делая шоу незабываемым путешествием для зрителец. Люди смогут почувствовать магию и стать частью волшебной истории, которая будет жить даже после окончания концерта.

В программе прозвучат легендарные хиты, сохранившие атмосферу оригинальных треков звездных проектов, таких как ENIGMA, GREGORIAN и SANDRA. Среди них — "SADENESS", "THE RIVERS OF BELIEF", "MEA CULPA", "RETURN TO INNOCENCE", "MOMENT OF PEACE" и "SECRET LAND" — эти композиции точно вызовут массу ярких эмоций и погрузят вас в глубины звуковых пространств. Всё это создаст настоящий музыкальный калейдоскоп, продолжая легендарные истории и перенесут вас в магическую вселенную — место, где музыка говорит на языке чувств и внутренней силы.

Начало в 19.00.