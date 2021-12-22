Succubus «Destiny» (переиздание на CD)

Исполнитель: Succubus, Название: «Destiny», Стиль: дэд-метал, Год: 2019

В 90-е был короткий период расцвета передового российского металла, когда Евгений Аксенов (Agen Price) издавал под эгидой саблейбла Союза MetalAgen Records всяческие диковины. Многие иеломаны,чья юность пришлась на те времена, до сих пор бережно хранят эти кассеты. Как большое везение воспринимаются редкие случаи, когда некоторые из этих релизов переиздаются уже у наши дни на дисках.

Группа Succubus примечательна не только тем, что рубила тогда редкий в наших краях дэд-метал. Образовавшись в 1992 году, это был чисто женский коллектив, в котором, между прочим, засветилась Мария Киндер, ставшая впоследствии барабанщицей самобытной панк-банды «Восьмая Марта». В итоге в Succubus из женщин осталась одна гитаристка Светлана Карликова. Уже в коллаборации с мужчинами она записала единственный профессиональный альбом «Destiny».

Несмотря на брутальность и бескомпромиссность подобного рода музыки, женская рука чувствуется здесь абсолютно во всем. Зверские песни разбавлены клавишными инструментами и миниатюрами - от рождественской «Winter Saga» до макабрического вальса «Amber Castle». В сугубо гитарных вещах тоже таится множество приятных открытий. Похоже группа избавлялась от многообразия любыми путями, постоянно прибегая к сменам темпа, ярким гитарным соло и выразительному басу. Чтобы все это выгодно подать, явно расстарались держатели студии Владимир Холстинин и Виталий Дубинин Aria Records, на которой писался альбом.

К сожалению я хорошего понемножку. Карликова довольно быстро завязала с металлом и ушла играть к певице Азизе. Параллельно она лелеяла идею трип-хопового проекта, который так же опережал время, как и Succubus. Снимала фильмы. А осенью 2017-го ее не стало.

Наряду с пророческим инструменталом «Epitaph», этот релиз стал достойным памятником самобытной гитаристке. Альбом издан без бонусов, но зато с буклетом, где сюрреалистические картины соседствуют со сканами публикаций о группе тех времён. Одна из них называется очень броско: «Я не порнозвезда, я гитаристка». Ты это доказала делом, Светлана, так что спи спокойно...