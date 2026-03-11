Присяжным не позволяют наблюдать за реальным состязанием сторон

16:24 11.03.2026

Защите запрещено публично сомневаться в научной глубине экспертиз обвинения. Верховный суд (ВС) РФ запретил защитникам дискредитировать экспертизы обвинения перед присяжными

Такая мера должна укрепить авторитет экспертных заключений, однако юридическая общественность возмущена, что они тем самым фактически превращаются в неоспоримые доказательства, что по закону недопустимо. А защита не может реально и публично оспорить полноту, правильность и достоверность подобных научных исследований в присутствии «народных заседателей», которых тем самым лишают возможности увидеть настоящую состязательность сторон.

Защитники лишены права полноценно оспаривать результаты экспертиз перед лицом присяжных, например, подвергать сомнению полноту, методику и достоверность исследований. Нельзя именно через разбор научной части экспертизы поставить под вопрос компетентность самого эксперта, привести свои контраргументы с помощью рецензий или показаний других специалистов. То есть по факту защите остается лишь возможность сомневаться в соответствии друг другу названия экспертизы, перечня поставленных вопросов и итоговых выводов.

Как считают опрошенные «НГ» юристы, такой дисбаланс подрывает фундаментальный принцип уголовного процесса – свободную оценку доказательств. Ведь если экспертиза обвинения де-факто становится непререкаемой истиной, то подсудимый лишается права выстроить убедительную линию в свою защиту. А присяжные заседатели, таким образом, не способны полноценно оценить весомость ключевых материалов дела.

Примером тому и стало решение ВС РФ о пересмотре приговора жителю Московской области, оправданного присяжными по обвинению в убийстве и разбое. Коллегия заседателей сочла событие преступления недоказанным, после чего прокуратура по жалобе потерпевших высказала защите претензию в намеренном подрыве достоверности такого доказательства, как экспертиза ДНК. Дескать, адвокат, сославшись на опечатку в заключении, настойчиво убеждал присяжных, что исследован образец не жертвы, а другого человека, и ставил под сомнение компетентность эксперта. А замечания судьи, мол, «не нейтрализовали эффект от порочащей информации». Эксперта допросили перед присяжными, что нарушило закон: обсуждение процессуальных деталей, в частности по экспертизе, относится к исключительной компетенции судьи.

И хотя выводы экспертов относятся к фактическим обстоятельствам дела, которые должны установить «народные заседатели», ВС подчеркнул, что допрос эксперта о процедуре производства экспертизы, о составлении ее акта, об устранении технических недостатков запрещен в присутствии присяжных. Так что сторона защиты, согласно позиции высшей инстанции, действительно пыталась их вовлечь в оценку допустимости и относимости исследования ДНК. В итоге данное дело ВС возвратил на новое рассмотрение.

Как сказал «НГ» советник Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Сергей Насонов, специализирующийся на защите в суде присяжных, данная конкретная ситуация отражает острую проблему разбора доказательственной силы заключений экспертов. На практике они фактически стали неоспоримыми доказательствами именно из-за существенных ограничений для защиты в возможности критиковать полноту, правильность и достоверность исследований. То есть адвокат не вправе анализировать как раз исследовательскую часть, что противоречит самой сути состязательного процесса.

Насонов напомнил, что по Уголовно-процессуальному кодексу ни одно доказательство не имеет заранее установленной силы и должно подвергаться равной оценке сторонами. «Следовательно, все доказательства в одинаковой степени могут и оспариваться в суде на предмет наличия у них присущих им достоверности, достаточности и т.д.», – подчеркнул он. Превращение экспертных заключений в «неопровержимые факты», по его словам, – это крайне негативное развитие судебной практики.

Насонов назвал спорной позицию ВС, который счел нарушением закона вполне логичные действия защиты: уточнение стажа эксперта, проверку принадлежности следов, анализ связи экспертизы с делом подсудимого. По его мнению, подобные вопросы напрямую связаны с оценкой достоверности доказательства. Безусловно, подтвердил «НГ» представитель ФПА, с участием присяжных заседателей не должны исследоваться процессуальные вопросы собирания доказательств, это сугубо правовой вопрос. Однако «право критиковать достоверность доказательства в присутствии присяжных – это основа защиты от обвинения в этой форме судопроизводства». А значит, адвокат этого права лишен быть не может.

Управляющий партнер адвокатского бюро AVG Legal Алексей Гавришев, в свою очередь, пояснил «НГ»: позиция ВС в целом укладывается в уже сложившуюся линию. Дескать, суд присяжных должен оперировать фактами, а не профессиональными юридическими оценками, потому и обсуждение доказательств, особенно экспертиз, должно происходить максимально аккуратно. Так что ВС фактически еще раз напомнил о тонкой границе между анализом доказательства и попыткой подменить выводы эксперта собственными «специальными знаниями» со стороны защиты или обвинения. С таким подходом ВС, по словам Гавришева, в целом сложно спорить: присяжные не специалисты, так что если адвокат или прокурор начинают фактически проводить альтернативную экспертизу прямо в ходе прений, то «это может искажать восприятие доказательств». Вот ВС и пытается сохранить баланс: стороны вправе обсуждать достоверность и убедительность заключения эксперта, но не должны превращать заседание в соревнование псевдоспециалистов.

При этом, подтвердил Гавришев, некоторые формулировки УПК традиционно достаточно широкие, так что из-за их неопределенности и возникает большинство споров. Например, о том, где заканчивается критика экспертизы и начинается «вмешательство в область специальных знаний»: «Один судья сочтет это допустимым анализом доказательств, другой – недопустимым воздействием на присяжных». Но для правоприменения, считает адвокат, наиболее значимо напоминание ВС о том, что экспертное заключение – это тоже доказательство, которое подлежит проверке и оценке, не обладая заранее установленной силой. Однако стороны вправе обращать внимание присяжных на противоречия, методологические слабости, неполноту исследования через вопросы к эксперту, анализ материалов дела и логические аргументы, а не с помощью собственных «научных выводов».

Но в целом проблема обсуждения экспертиз перед присяжными действительно существует, заметил «НГ» Гавришев, именно потому, что такие заключения часто становятся ключевыми доказательствами – особенно по делам о насильственных преступлениях. И поскольку тексты экспертиз нередко сложны для восприятия, возникает риск, что присяжные будут ориентироваться не на ее содержание, а на то, как его интерпретирует одна из сторон. Потому до ВС регулярно и доходят споры о допустимости высказываний адвокатов в процессе, что вовсе не обязательно свидетельствует о сознательном игнорировании закона защитниками.

Скорее здесь речь о том, отметил он, что «правила игры в суде присяжных остаются достаточно гибкими, допуская разные трактовки». «Адвокат по своей природе стремится максимально убедительно представить позицию защиты. И иногда грань между допустимой риторикой и процессуальным нарушением оказывается очень тонкой», – сказал Гавришев. И подчеркнул, что нельзя не отметить и обратную проблему – излишние ограничения для защиты. Судьи иногда трактуют те или иные запреты слишком широко, фактически ограничивая возможность критиковать доказательства обвинения, встречаются даже ситуации, когда защитнику запрещают обсуждать противоречия в экспертизе, задавать уточняющие вопросы эксперту или указывать на альтернативные версии событий, мотивируя это тем, что присяжные могут быть введены в заблуждение.

Так что если запрет на обсуждение специальных знаний трактуется слишком жестко, то это может превращать экспертное заключение в фактически неоспоримое доказательство, что противоречит принципу состязательности. Поэтому поиски баланса разъяснениями ВС – это непростая задача. С одной стороны, надо оградить присяжных от манипуляций псевдонаучными аргументами, а с другой – не лишить защиты возможности сомневаться в доказательствах обвинения. «Насколько этот баланс удается выдержать на практике, во многом зависит уже не от самих разъяснений ВС, а от того, как их будут применять судьи на местах», – констатировал Гавришев.

Автор: Екатерина Трифонова