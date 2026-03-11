Присяжным не позволяют наблюдать за реальным состязанием сторон
Такая мера должна укрепить авторитет экспертных заключений, однако юридическая общественность возмущена, что они тем самым фактически превращаются в неоспоримые доказательства, что по закону недопустимо. А защита не может реально и публично оспорить полноту, правильность и достоверность подобных научных исследований в присутствии «народных заседателей», которых тем самым лишают возможности увидеть настоящую состязательность сторон.
Защитники лишены права полноценно оспаривать результаты экспертиз перед лицом присяжных, например, подвергать сомнению полноту, методику и достоверность исследований. Нельзя именно через разбор научной части экспертизы поставить под вопрос компетентность самого эксперта, привести свои контраргументы с помощью рецензий или показаний других специалистов. То есть по факту защите остается лишь возможность сомневаться в соответствии друг другу названия экспертизы, перечня поставленных вопросов и итоговых выводов.
Как считают опрошенные «НГ» юристы, такой дисбаланс подрывает фундаментальный принцип уголовного процесса – свободную оценку доказательств. Ведь если экспертиза обвинения де-факто становится непререкаемой истиной, то подсудимый лишается права выстроить убедительную линию в свою защиту. А присяжные заседатели, таким образом, не способны полноценно оценить весомость ключевых материалов дела.
Примером тому и стало решение ВС РФ о пересмотре приговора жителю Московской области, оправданного присяжными по обвинению в убийстве и разбое. Коллегия заседателей сочла событие преступления недоказанным, после чего прокуратура по жалобе потерпевших высказала защите претензию в намеренном подрыве достоверности такого доказательства, как экспертиза ДНК. Дескать, адвокат, сославшись на опечатку в заключении, настойчиво убеждал присяжных, что исследован образец не жертвы, а другого человека, и ставил под сомнение компетентность эксперта. А замечания судьи, мол, «не нейтрализовали эффект от порочащей информации». Эксперта допросили перед присяжными, что нарушило закон: обсуждение процессуальных деталей, в частности по экспертизе, относится к исключительной компетенции судьи.
И хотя выводы экспертов относятся к фактическим обстоятельствам дела, которые должны установить «народные заседатели», ВС подчеркнул, что допрос эксперта о процедуре производства экспертизы, о составлении ее акта, об устранении технических недостатков запрещен в присутствии присяжных. Так что сторона защиты, согласно позиции высшей инстанции, действительно пыталась их вовлечь в оценку допустимости и относимости исследования ДНК. В итоге данное дело ВС возвратил на новое рассмотрение.
Как сказал «НГ» советник Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Сергей Насонов, специализирующийся на защите в суде присяжных, данная конкретная ситуация отражает острую проблему разбора доказательственной силы заключений экспертов. На практике они фактически стали неоспоримыми доказательствами именно из-за существенных ограничений для защиты в возможности критиковать полноту, правильность и достоверность исследований. То есть адвокат не вправе анализировать как раз исследовательскую часть, что противоречит самой сути состязательного процесса.
Насонов напомнил, что по Уголовно-процессуальному кодексу ни одно доказательство не имеет заранее установленной силы и должно подвергаться равной оценке сторонами. «Следовательно, все доказательства в одинаковой степени могут и оспариваться в суде на предмет наличия у них присущих им достоверности, достаточности и т.д.», – подчеркнул он. Превращение экспертных заключений в «неопровержимые факты», по его словам, – это крайне негативное развитие судебной практики.
Насонов назвал спорной позицию ВС, который счел нарушением закона вполне логичные действия защиты: уточнение стажа эксперта, проверку принадлежности следов, анализ связи экспертизы с делом подсудимого. По его мнению, подобные вопросы напрямую связаны с оценкой достоверности доказательства. Безусловно, подтвердил «НГ» представитель ФПА, с участием присяжных заседателей не должны исследоваться процессуальные вопросы собирания доказательств, это сугубо правовой вопрос. Однако «право критиковать достоверность доказательства в присутствии присяжных – это основа защиты от обвинения в этой форме судопроизводства». А значит, адвокат этого права лишен быть не может.
Управляющий партнер адвокатского бюро AVG Legal Алексей Гавришев, в свою очередь, пояснил «НГ»: позиция ВС в целом укладывается в уже сложившуюся линию. Дескать, суд присяжных должен оперировать фактами, а не профессиональными юридическими оценками, потому и обсуждение доказательств, особенно экспертиз, должно происходить максимально аккуратно. Так что ВС фактически еще раз напомнил о тонкой границе между анализом доказательства и попыткой подменить выводы эксперта собственными «специальными знаниями» со стороны защиты или обвинения. С таким подходом ВС, по словам Гавришева, в целом сложно спорить: присяжные не специалисты, так что если адвокат или прокурор начинают фактически проводить альтернативную экспертизу прямо в ходе прений, то «это может искажать восприятие доказательств». Вот ВС и пытается сохранить баланс: стороны вправе обсуждать достоверность и убедительность заключения эксперта, но не должны превращать заседание в соревнование псевдоспециалистов.
При этом, подтвердил Гавришев, некоторые формулировки УПК традиционно достаточно широкие, так что из-за их неопределенности и возникает большинство споров. Например, о том, где заканчивается критика экспертизы и начинается «вмешательство в область специальных знаний»: «Один судья сочтет это допустимым анализом доказательств, другой – недопустимым воздействием на присяжных». Но для правоприменения, считает адвокат, наиболее значимо напоминание ВС о том, что экспертное заключение – это тоже доказательство, которое подлежит проверке и оценке, не обладая заранее установленной силой. Однако стороны вправе обращать внимание присяжных на противоречия, методологические слабости, неполноту исследования через вопросы к эксперту, анализ материалов дела и логические аргументы, а не с помощью собственных «научных выводов».
Но в целом проблема обсуждения экспертиз перед присяжными действительно существует, заметил «НГ» Гавришев, именно потому, что такие заключения часто становятся ключевыми доказательствами – особенно по делам о насильственных преступлениях. И поскольку тексты экспертиз нередко сложны для восприятия, возникает риск, что присяжные будут ориентироваться не на ее содержание, а на то, как его интерпретирует одна из сторон. Потому до ВС регулярно и доходят споры о допустимости высказываний адвокатов в процессе, что вовсе не обязательно свидетельствует о сознательном игнорировании закона защитниками.
Скорее здесь речь о том, отметил он, что «правила игры в суде присяжных остаются достаточно гибкими, допуская разные трактовки». «Адвокат по своей природе стремится максимально убедительно представить позицию защиты. И иногда грань между допустимой риторикой и процессуальным нарушением оказывается очень тонкой», – сказал Гавришев. И подчеркнул, что нельзя не отметить и обратную проблему – излишние ограничения для защиты. Судьи иногда трактуют те или иные запреты слишком широко, фактически ограничивая возможность критиковать доказательства обвинения, встречаются даже ситуации, когда защитнику запрещают обсуждать противоречия в экспертизе, задавать уточняющие вопросы эксперту или указывать на альтернативные версии событий, мотивируя это тем, что присяжные могут быть введены в заблуждение.
Так что если запрет на обсуждение специальных знаний трактуется слишком жестко, то это может превращать экспертное заключение в фактически неоспоримое доказательство, что противоречит принципу состязательности. Поэтому поиски баланса разъяснениями ВС – это непростая задача. С одной стороны, надо оградить присяжных от манипуляций псевдонаучными аргументами, а с другой – не лишить защиты возможности сомневаться в доказательствах обвинения. «Насколько этот баланс удается выдержать на практике, во многом зависит уже не от самих разъяснений ВС, а от того, как их будут применять судьи на местах», – констатировал Гавришев.
Автор: Екатерина Трифонова
Комментарии читателей Оставить комментарий
Достаточно вспомнить недалёкое прошлое, как на видео попала ситуация- опера заламывают руки "подозреваемому" и вкладывают ему в руки пакетик с наркотой. Только потому, что это видео утекло в сеть, власти пришлось "реагировать", выяснилось, что это "обычная нормальная практика" (как пояснили в МВД), когда нужно выполнить заказ- посадить конкретного человека, или наказать того, кто "не понимает" и отказывается "сотрудничать с следствием". Фальсификация уголовных дел в РФ- приняла необратимый масштаб. Можно ещё вспомнить историю с ЕСПЧ, тогда в совете Европы пришлось для России (!) открывать персональный отдел! Так как общий суд был перегружен жалобами из РФ которые было более 75..80% от числа со всей Европы! ЕСПЧ анализируя дела из РФ пришел к выводу- две трети из них просто надуты и подогнаны следствием, прокуратура традиционно закрывает глаза на все нарушения следствия. ЕСПЧ начал повально выносить решения в пользу пострадавших. Что бесило власть. У моей знакомой в те годы прессовали сына пытаясь на него повесть дело, прокурор конкретно сказал- попробуйте только подать жалобу в ЕСПЧ, угрожал их семье.
На счёт экспертов которых приглашают суды и прокурорские- тут можно вспомнить другое дело, историю как осудили девицу за пакет на котором нарисован славянский "коловрат"- солнышко с загнутыми лучами. В суд пригласил "эксперта" - настоящего шарлатана, на основании выводов этого "эксперта" состряпали дело. "Эксперт" заявила что это фашистский символ древних славян!
в России рос.суд оштрафовал русскую за то, что она сказала про геноцид русских в тажикии.
Ситуация в "общей струе" отношения власти к гражданам и так понятна.
По сути, ВС разрешил судьям и прокурорским стряпчим оказывать давление на адвокатов. Цель одна- посадить обвиняемого любой ценой.
СМИ:
"Менее 1% оправдательных приговоров вынесли российские суды в 2023 году. Правосудие стало своего рода иллюстрацией новых правил выживания в России."
Пять лет назад Бастрыкин начал бить в набат- в РФ увеличилось число оправдательных приговор. С 0,34 до 0,36%, при том, что он вырос с 2006г с 0,25%. Даже эти 0,02% напугали власть.
Уровень обвинительных приговоров в других странах:
В Канаде — 62%, США-55%, в Индии — 57%, в Англии — 80%, Япония 60%.
В РФ 40-60% уголовных дел включают сделки с следствием -обвиняемый признаёт что либо, даже то, к чему не имеет отношения, в обмен на то, что следствие закрывает глаза на что то другое, либо их элементы (у нас это еще неформально называют "упрощенный порядок").
Судебная система в РФ давно перестала служить закону и государству, и тем более защищать граждан. Это давно уже пропитанная коррупцией, карьеризмом говорящих голов в погонах и личными отношениями структура, которая отражает общий фон состояния гражданского общества в стране. Либералы убили в стране всё, включая это гражданское общество, стремясь ликвидировать любое советские наследие и подменить его имитацией и суррогатами. Население тут имеет простую роль- сакральной жертвы на алтаре бумажных чиновников.
Надеюсь у сотрудников центра Э никто не погибнет от рук исламских террористов, а так ..... и уже не первый случай беспредела.
Я так понимаю геноцида в таджикии в 1990-х не было, как и Крокуса наверное согласно их логике, и террористы не твари, а одуванчики, накройняк редиски. Ага, а Басаев - трудолюбивый колхозник, которого джины попутали.
_________________
Врача из Новокузнецка оштрафовали за сообщение о геноциде русских в Таджикистане в 90-е.
Как узнали «Осторожно, новости», сотрудники центра «Э» нашли соцсети врача-пульмонолога новокузнецкого противотуберкулёзного диспансера Елены П. Врач в комментариях в Telegram рассказала о притеснении русских в Таджикистане в 1990-е — так, женщина заявила, что тогда «сжигали и расстреливали поезда с уезжающими нашими» и назвала таджиков «тварями кончеными».
На Елену составили протокол о возбуждении вражды (ст. 20.3.1 КоАП). В суде она признала вину и пояснила, что писала комментарий об «определённом периоде», позже она его удалила. Тем не менее суд оштрафовал её на 10 тысяч рублей.
То есть присяжным отвели роль китайских болванчиков??