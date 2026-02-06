Перфоманс «Маяковский», 8 февраля, Дом Simple Music

Перфоманс «Маяковский», 8 февраля, Дом Simple Music

Маяковский шагнул в ночь, чтобы его слово никогда не знало заката

Послушайте! Он здесь, на этой сцене, в каждом стихотворении, голосе и аккорде. Чем не повод проснуться и вдохновиться искусством жить? Открываем глаза и мы, люди, готовые развеять сон будней и вместе с вами сотворить лучшую реальность.

Художественная группировка Territory в коллаборации со студией камерной музыки Simple Music Ensemble создали сенсационный перформанс, посвящённый Маяковскому и каждому из вас. Что это? Три воплощения поэта, конкурирующих за первенство и женщину-Музу. Тандем современности и бессмертной истории. Оркестр, где есть всё: от классических инструментов до причудливых «флейт-позвоночников». Приготовьтесь стать непосредственными участниками нашей революции жанров!

Одиночества нет. Для объединённых музыкой и поэзией его не существует. Simple Music Ensemble — студия камерной музыки, которая создаёт концерты на лучших мировых сценах и объединяет профессиональных музыкантов из разных стран, искренне любящих своё дело. Коллектив многогранен и непрерывно развивается, реализуя в жизнь новые идеи, расширяет границы своей творческой деятельности.

Начало в 20.00.  

