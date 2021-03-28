Свойства и применение окопника. А вы знали?

11:18 28.03.2021

Окопник - несправедливо забытое растение.

До недавнего времени он считался средством от многих недугов, но исследования показали, что при приеме внутрь он может быть очень вредным для здоровья. Однако ничто не мешает вам использовать его на поверхности кожи, где он может принести много пользы. Какими свойствами обладает окопник и как его можно применять?

Что такое окопник?

Окопник (лат. Symphytum officinale) - многолетнее растение. Его еще называют «живокост». Обычно его можно встретить в Европе и Средней Азии. Его также завезли в свое время Северную Америку. В России он растет по всей стране, в основном, недалеко от рек, прудов и озер. Он может достигать высоты 1,5 метра. Во время цветения окопник дает пурпурные цветы, собранные в поникшие соцветия.

Лечебные свойства окопника веками использовались в народной медицине

Порошок корня этого растения применяли при заболеваниях органов ЖКТ. Его использовали для приготовления мазей от синяков, а также для приготовления лечебных компрессов. С развитием медицины было обнаружено, что окопник может нанести вред вашему здоровью. Алкалоиды, содержащиеся в нем, токсичны. Их постоянное употребление может привести к повреждению печени, патологиям нервной системы и развитию раковых заболеваний. По этой причине внутреннее использование окопника противопоказано, но его все же можно использовать на поверхностях кожи, хотя и в ограниченной степени.

Что содержит окопник?

В случае окопника лекарственным сырьем является его корень. Он имеет вид длинных толстых побегов коричневого, почти черного цвета. В нем содержатся аллантоин, аминокислоты, аспаргин, фенольные кислоты, дубильные вещества, эфирные масла, сапонин и многочисленные минеральные соли.

Окопник обыкновенный для суставов

Корень окопника ценится за свои обезболивающие и противовоспалительные свойства. Его используют при различных мышечных и суставных проблемах. Использование масла окопника или мази с его добавлением может облегчить боль у пациентов, страдающих ревматоидным артритом, а также устранить болезненные симптомы в случае дегенеративных изменений, ушибов, а также травм суставов и мышц, включая растяжения и деформации. Его также можно использовать в качестве вспомогательного средства для восстановления после переломов костей.

Окопник для кожи

Аллантоин, содержащийся в окопнике, обладает сильным пролиферативным действием. Он действует на клетки кожи, регенерирует, успокаивает, а также разглаживает и смягчает ее. Благодаря этому корень окопника широко используется в косметике для ухода за проблемной и поврежденной кожей.

Использование экстракта окопника ускоряет процесс заживления ран и успокаивает раздражение кожи, в том числе по причине солнечного ожога. Из-за содержания в окопнике аллантоина он используется, как успокаивающее средство при раздражениях и обморожениях.

Гель окопника способствует лечению псориаза, экземы, атопического дерматита. Масло с растением, используемое в качестве косметического средства, увлажняет, разглаживает и смягчает кожу.

Окопник в аптеках

В аптеках есть много продуктов из окопника. Он иногда является составной частью многокомпонентной мази с согревающим или охлаждающим действием. Его также добавляет в гели и кремы с успокаивающим и восстанавливающим эффектом.

В аптеке можно купить сушеный корень окопника, из которого можно приготовить, например, расслабляющую ванну, снимающую мышечное напряжение и различные боли. Ванны с добавлением лечебного окопника эффективны при ревматических болях, варикозном расширении вен, язве и экземе.

Противопоказания к применению окопника

При наружном применении окопник считается безопасным. Но следует учесть содержание в нем алкалоидов, которые могут быть вредными. Поэтому рекомендуется использовать окопник непродолжительное время. Беременным и кормящим женщинам не рекомендуется применение препаратов окопника.

