Полезные свойства алоэ в косметологии

15:23 24.10.2020

Алоэ вера - это многолетнее растение, относящееся к суккулентам - организмам, способным накапливать питательные вещества

По этой причине алоэ мало восприимчив к изменениям во внешней среде, а следовательно удивительно жизнеспособен.

О происхождении алоэ информация противоречивая. Но чаще всего упоминается Северная Африка как его историческая родина. В природе произрастает в тропиках и субтропиках. В настоящее время можно выделить три формы: кустарник, дерево или травянистое растение.

В этой статье мы рассмотрим комнатное растение алоэ древовидное, его второе название - столетник. Другая разновидность - алоэ вера.

Алоэ с давних пор ценен витаминами и микроэлементами, которые содержатся в соке и мякоти. Основа полезного действия столетника состоит во взаимодействии порядка двухсот компонентов, улучшающих обмен веществ клеток организма. Именно поэтому применение алоэ в лечебных целях и косметологии дает такой потрясающий результат.

Целебная сила столетника сделала его магическим растением. На Ближнем Востоке до сих пор существует обычай: над входной дверью вешать кусочек алоэ. Считается, что такой оберег приносит дому и его обитателям удачу и беспечальную жизнь.

В вопросах красоты, особенно женской, алоэ - рекордсмен по количеству рецептов и рекомендаций по уходу за кожей лица и волосами. Это всевозможные маски, тоники, крема, бальзамы.

Домашняя косметология ничуть не уступает перед профессиональными средствами красоты. Имея это удивительное растение на своем подоконнике, вполне можно приготовить волшебное средство для молодости кожи и роскошных волос.

Полезные свойства алоэ для кожи лица:



Сок алоэ глубоко проникает в структуру эпидермиса и увлажняет кожу изнутри. Витамины А, С, Е и селен - антиоксиданты. Благодаря их действию происходит синтез коллагеновых волокон, обеспечивает упругость кожи и защита от старения.

Бактериальные свойства столетника уникальны. Он обеззараживает и восстанавливает кожу лица. Регенерация тканей на лечебном и косметическом уровне.

В мякоти растения существует соединение, которое притягивает воду - мукополисахарид ацеманан. Благодаря этому процессу прекрасно увлажняется сухая и увядающая кожа.

Покупая экстракт алоэ или косметические средства на его основе в аптеке, вы уже получаете готовый продукт и рекомендации по использованию. Что касается домашних лечебных “заготовок”, то здесь необходимо учитывать особенности способа сбора целительного средства из сока растения.

Считается, что наиболее выраженными омолаживающими и лечебными свойствами обладают листья, обработанные по методу биогенного стимулирования. Проще говоря, растение для лечебного сбора нужно подготовить:

Использовать растение только трех-пятилетнего возраста.

Обойтись без полива в течении 2 недель. В этом случае в структуре алоэ активизируются дополнительные биологические стимуляторы.

Срезать самые крупные листочки алоэ, завернуть в пергамент(с доступом воздуха), подержать в данном состоянии около 14 дней. Такая методика еще более добавляет живительных свойств соку алоэ, поскольку растение проявляет максимум сил в сопротивлении гибели.

Листья промывают, измельчают, добавляют воду в соотношении 1:3. Перемешивают. Настаивают смесь 2-3 часа, пропускают через фильтр и помещают готовый продукт в стеклянную емкость.

Полученный эликсир может быть использован в чистом виде или в составе кремов и масок.

Это уникальное растение может обходиться без воды 7 лет! В домашних условиях в этом вряд ли есть необходимость, а вот в природе это вполне возможно. Только благодаря накопленным ресурсам влаги алоэ прекрасно живет, не погибая длительное время.

Рецептов масок для кожи лица существует множество. Приведем лишь некоторые из них. Главное, что нужно учесть при выборе - это тип кожи.

Вариант 1. В основе маски - мякоть алоэ и жирная сметана. Смешать в равных пропорциях. Нанести на лицо и область декольте равномерным слоем. Выдержать 20 минут, далее смыть водой. Процедуру повторять дважды в неделю в течении месяца. Сделать перерыв на 2-3 недели. При желании повторить курс питательных масок.

Вариант 2. Компоненты маски: сок алоэ, овсяную муку, мед и оливковое масло. Смешать в равных пропорциях. Нанести на область декольте и лица. Выдержать 20 минут, удалить влажной салфеткой или смыть водой. Курс 2-3 недели. После перерыва можно повторить.

Для жирной кожи:

Как правило, жирный тип кожи доставляет своей обладательнице множество хлопот: раздражения, угревая сыпь, видимый блеск. Благодаря своим целебным свойствам, алоэ поможет решить большинство из подобных проблем.

Вариант 1. Примочки из водного раствора: Сок алоэ и вода в равной пропорции 1:1. Намочить салфетку или марлевую повязку в данном составе, положить на лицо и проблемные участки кожи на 15-20 минут. Повторять процедуру 2-3 раза в неделю до исчезновения признаков воспаления.

Вариант 2. Смешайте 50 мл воды, 20 мл спиртовой настойки календулы и 20 мл сока алоэ. Этим раствором ежедневно протирать лицо.

Вариант 3. Используем голубую или белую косметическую глину. Смешиваем ее с соком алоэ до получения кашицы консистенции густой сметаны. Нанесите на лицо на 20 минут. По прошествии указанного времени смыть водой.

Для нормального типа кожи:

Вариант 1. Вам потребуется свежий лист столетника и мед. Измельчите лист алоэ, соедините с медом. Нанесите на лицо на 15-20 минут, не более. Смойте прохладной водой.

Вариант 2. Рецепт схож с маской для сухой кожи, но в качестве компонента используем сливки или йогурт. Смешиваем сок алоэ и сливки в равной пропорции. 15-20 минут выдерживаем маску на лице и области декольте. Смываем водой.

Для увядающей кожи:

Вариант 1. В помощь уже знакомым сметане и соку столетника, добавляем яичный желток. В пропорции: 1 желток + 1 ст. ложка сметаны + 1 ст. ложка сока алоэ. Правильно маску наносить послойно кисточкой по мере высыхания каждого предыдущего слоя. Выдерживаем 20 минут, смываем прохладной водой.

Рекомендуется после маски нанести питательный крем.

Вариант 2. Очень простое и эффективное средство для продления молодости вашей кожи - это протирание лица свежим соком алоэ или мякотью растения. В случае индивидуальной непереносимости природного концентрата, разведите сок водой. Смывания не требуется. Рекомендуется использовать это средство утром перед нанесением макияжа и вечером на чистую кожу.

Сок алоэ используется в рецептах для красоты и здоровья волос. Благодаря столетнику вы сможете добиться прекрасных результатов в укреплении волос.

Следует помнить, что на сок алоэ возможны индивидуальные аллергические реакции. Чтобы обезопасить себя от подобных проблем, изначально нанесите сок алоэ на тыльную сторону ладони и выждите 30 минут. Если нет раздражения и покраснений, то смело используйте целительную силу сока алоэ для здоровья и красоты.

Это чудодейственное растение подарит вам простые рецепты красоты. А результат превзойдет самые смелые ожидания.

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