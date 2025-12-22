Ангел НеБес «Время УХ….. Послесловие»

Исполнитель: Ангел НеБес, Название: «Время УХ….. Послесловие», Стиль: рок; Год: 2025

Группа «Ангел НеБес» продолжает праздновать свое 20-летие. Причем этот конкретный релиз коллектив представил непосредственно в праздничные дни. Именно начале в декабря только 2005 года тульский менестрель Вячеслав Никаноров и помогавший ему в то время гитарист Роман Тимонин приняли решение о создании полноценного музыкального коллектива. Сначала было решено назвать группу «Трактиром», а потом уже появилось название «Ангел НеБес».

«Время УХ» включает два десятка песен — по количеству прожитых «Ангелом НеБес» лет. Нередко здесь можно услышать различные раритеты, которые могли исполняться на концертах, но не получали должного студийного воплощения. Некоторые песни видоизменились. Например, «Дорога домой» звучит с альтернативным текстом, известным преданным фанам команды еще с 2014 года. Сейчас аранжировки этих песен выглядят убедительно, саунд плотный, драйва через край.

Если первая часть дилогии «Время УХ» была посвящена внутренней эволюции героя, то во второй в фокусе оказывается окружающая реальность. Но, безусловно, у Вячеслава Никанорова все взаимосвязано. В песне «Со мной» описана череда нежелательных обстоятельств в его жизни, которые его тянут на дно. Панацея от этих досадных препятствий предложена в песней «Колокольные звоны»: тягостная тишина здесь ассоциируется с остановкой а развитии, ну а живительный звон колоколов служит своего рода противоядием. Естественно, этот элемент церковных перезвонов присутствует и в аранжировке песни.

Один из самых распространенных мотивов «Послесловия» - слезы. В песне «В сердцах» они оказываются реакцией на творящиеся вокруг беззакония, но ситуации, понятное дело, не улучшают. В «Городе» слеза уже ассоциируется с губительной саможалостью, а потому она пронзает героя, как пуля. Наконец, в финальной песне «Время УХ… (Титры)» с потрясающей клавишной партией проливаются слезы очищения. Без них, собственно, невозможно вдумчиво слушать сам этот альбом…