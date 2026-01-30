Небензя объяснил, зачем Россия нужна Трампу в «Совете мира»

Россия нужна президенту США Дональду Трампу в качестве участника "Совета мира" для представительности и подтверждения силы этой организации, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в эфире телеканала "Россия-24".

""Совет мира" нужен Трампу. Мы ему нужны там как подтверждение универсальности и силы этого органа, который он создает", - сказал постпред. Этот орган, по словам Небензи, был задуман как некая структура по содействию восстановления Газы, однако вдруг стали употреблять расширительные толкования и теперь уже говорят о том, что Совет мира будет заниматься всеми кризисами, которые существуют на планете.

"Даже европейцы, помимо истеричной реакции на приглашение президента России, массово, если не отказываются, но по сути отказываются от вхождения в Совет Трампа, справедливо считая, что это покушение на прерогативу ООН и прежде всего ее Совета Безопасности. В этом есть зерно, несомненно", - подчеркнул постпред РФ. Он также напомнил, что президент РФ Владимир Путин предложил выделить миллиард долларов из замороженных российских активов не в "Совет мира", а на поддержку реконструкции Газы. "Что будет дальше, каково будет наше решение, мы не знаем. Но Трампу нужен представительный "Совет мира"", - приводит слова Небензи ТАСС

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 30.01.2026, 22:14
    Гость: кто то очень любит врать

    О каком "восстановлении Газы" можно говорить, если Геноцид Палестинцев не останавливается по сей день ни на минуту?

  4. 30.01.2026, 22:10
    Гость: Alex203

    А зачем? Получить моральное удовлетворение? Так это тоже похлопывание по плечу, только с обратным знаком.

  5. 30.01.2026, 20:14
    Гость: rick

    "Небензя объяснил, зачем Россия нужна Трампу в «Совете мира»"
    ---
    А может надо было представителю РФ в ООН сначала сказать нужен ли этот "Совет мира" России, где все будет в конечном счете решать
    президент США? Это уже какое-то подобострастие и имеет мало чего общего с понятием суверенного государства. Прогиб будет защитан.

Все комментарии (27)
Выбор читателей
Коллаж © KM.RU
СМИ: США и Украина обсуждали размещение нейтральных сил в Донбассе
Договорись договариваться. По предварительным итогам встречи делегаций США, РФ и Украины
ЕС решил полностью запретить газ из России
© KM.RU, Михаил Попов
Киргизия подала в ЕАЭС судебный иск к России
Избранное
Вокалист «Гран-Куража» показал акробатический трюк на презентации альбома
«Чтобы быть адекватным современному миру, и чтобы послужить России, надо стараться даже в нынешних сложных обстоятельствах делать нравственный выбор»
«Нынешние попытки США повернуть ход Истории в нужном им направлении выглядят весьма пугающими»
SaveDave «Худи серого цвета» (интернет-сингл)
Выиграй билет на концерт группы «Электропартизаны»!
Юта (акустика), 25 сентября, Harats Pub Tula
Паук из «Коррозии Металла» выбрал «Моральный кодекс»
Афганистан и Россия: воевать нельзя смириться
«Зодчие», 15 мая, Magnus Locus
Наталия Медведева «Звериная лирика»
Рыба Фугу: кто она такая?
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации