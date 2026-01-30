Небензя объяснил, зачем Россия нужна Трампу в «Совете мира»
Россия нужна президенту США Дональду Трампу в качестве участника "Совета мира" для представительности и подтверждения силы этой организации, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в эфире телеканала "Россия-24".
""Совет мира" нужен Трампу. Мы ему нужны там как подтверждение универсальности и силы этого органа, который он создает", - сказал постпред. Этот орган, по словам Небензи, был задуман как некая структура по содействию восстановления Газы, однако вдруг стали употреблять расширительные толкования и теперь уже говорят о том, что Совет мира будет заниматься всеми кризисами, которые существуют на планете.
"Даже европейцы, помимо истеричной реакции на приглашение президента России, массово, если не отказываются, но по сути отказываются от вхождения в Совет Трампа, справедливо считая, что это покушение на прерогативу ООН и прежде всего ее Совета Безопасности. В этом есть зерно, несомненно", - подчеркнул постпред РФ. Он также напомнил, что президент РФ Владимир Путин предложил выделить миллиард долларов из замороженных российских активов не в "Совет мира", а на поддержку реконструкции Газы. "Что будет дальше, каково будет наше решение, мы не знаем. Но Трампу нужен представительный "Совет мира"", - приводит слова Небензи ТАСС.
Комментарии читателей Оставить комментарий
она никогда ею не была.
О каком "восстановлении Газы" можно говорить, если Геноцид Палестинцев не останавливается по сей день ни на минуту?
Так с волками жить ...
А зачем? Получить моральное удовлетворение? Так это тоже похлопывание по плечу, только с обратным знаком.
"Небензя объяснил, зачем Россия нужна Трампу в «Совете мира»"
---
А может надо было представителю РФ в ООН сначала сказать нужен ли этот "Совет мира" России, где все будет в конечном счете решать
президент США? Это уже какое-то подобострастие и имеет мало чего общего с понятием суверенного государства. Прогиб будет защитан.