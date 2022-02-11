«Пора на некоторое время забыть о братском народе и братской стране»

Виктор Алкснис: «К горькому сожалению, нынешний подход российских политиков, как и российского общества в целом, к "украинской проблеме" носит легковесный и более того - ошибочный характер»

Я не историк, но вынужден порой обращаться к "делам давно минувших дней", поскольку как политик прекрасно понимаю, что многие происходящие ныне события имеют исторические корни, порой уходящие в глубь веков. Но учитывая, что я не историк, мой взгляд в историю может быть поверхностным, и поэтому заранее приношу свои извинения, если в чем-то ошибаюсь. И прошу прощения за много букв. Короче обосновать свою позицию не удается.

К горькому сожалению, на мой взгляд, нынешний подход российских политиков, как и российского общества в целом, к "украинской проблеме" носит легковесный и более того - ошибочный характер. Мы постоянно говорим о братском украинском народе, о братской стране, о многовековой дружбе и т.п. вещах. Мы считаем, что за последние десятилетия на Украине кучке националистов удалось одурманить украинский народ. Что на Украине реализуется чужой австро-венгерский проект по отторжению ее от России. Что налицо попытки украинских маргинальных политических сил направить вектор развития страны на Запад, в НАТО и ЕС.

Но, по нашему мнению, все указанное крайне не популярно в народе и носит смехотворный характер. И поэтому надо очень бережно и с любовью относиться к Украине, идти ей на максимальные уступки, ни в коем случае не допускать в отношении ее каких-то жестких действий, и все наладится.

При этом многие считают, что возвращение Крыма домой в Россию и события в Донбассе были нашими крупнейшими ошибками и не будь их, то сегодня бы в наших отношениях царили мир и любовь.

Я придерживаюсь иной точки зрения.

На протяжении веков на территории, часть из которой ныне называется Украина, существовали две противоположные тенденции. Одна на Запад, другая на Восток. Поскольку Украина никогда не была субъектом европейской политики, а являлась ее объектом, то эта территория всегда была спорной. Например, между Речью Посполитой и Московским царством. Казаки, проживавшие на этой территории могли примкнуть к крымским татарам и уйти с ними в набеги на Московское царство за русскими рабами. Они же принимали активное участие в русско-польской войне Смутного времени на стороне поляков. Но позднее знаменитая Запорожская Сеча могла достаточно успешно воевать с Речью Посполитой и даже создать свое государство под названием "Войско Запорожское" или "Гетманщина". Кстати, в состав этого государства входила нынешняя Брянская область РФ.

И постоянно на этой территории шла по сути гражданская война между проукраинцами к кому "прислониться" - к Речи Посполитой или к Московскому царству.

Победило пророссийское течение во главе с Богданом Хмельницким, и 18 января 1654 года состоялась знаменитая Переяславская рада, на которой было принято решение о переходе под юрисдикцию Москвы. Украина воссоединилась с Россией. И за это воссоединение русским пришлось заплатить дорогую цену, в течении 13 лет воевать за Украину с поляками, которые даже сейчас называют эту войну "Русским потопом".

А после смерти Богдана Хмельницкого вновь разгорелась гражданская война между сторонниками России и Речи Посполитой, вошедшая в историю под названием "Руина".

Эта гражданская война продолжается по сути и поныне. И события в Донбассе это подтверждают. И это подтверждает та гражданская война, которая сегодня проходит через украинское общество, семьи и родственные отношения. Да и просто через отношения между людьми и их былую дружбу.

Неужели кто-то думает, что Мазепа это просто историческое недоразумение? Неужели Вы думаете, что знаменитый приказ Екатерины II 1775 года о ликвидации остатков запорожского казачества появился на ровном месте, а не из-за того, что среди них них было много сторонников ориентации на Речь Посполитую?

Кроме того, с появлением национальной украинской интеллигенции начала приобретать все большее влияние и популярность идея независимости и создания украинского национального государства. И она органично влилась в идею ориентации на Запад, поскольку существование национального украинского государства в рамках союзного российского государства невозможно.

Но пока существовала крепкая централизованная власть в России (Советском Союзе), реализовать планы "незалежности" и переориентации на Запад было невозможно. Но дважды за последние сто лет, в 1917 и в 1991 гг., в России (Советском Союзе) начиналась смута, централизованная власть рушилась и появлялась возможность реализовать эти вековые планы. Большевики, победив в гражданской войне, разгромили и сторонников "незалежности". Но для их умиротворения были вынуждены пойти им на значительные уступки в плане украинизации и уступок территорий.

А в 1991 году крепкой власти не нашлось и не было чем купить расположение лидеров "незалежности".

Поэтому не надо считать происходящее последние тридцать лет на Украине случайностью.

Пора на некоторое время забыть о братском народе и братской стране.

Эти понятия возродятся лишь тогда, когда Россия преодолеет последствия "смутного времени" и вновь станет Великой Россией. И лишь тогда на Украине победят пророссийские силы, и она вновь станет братской. Иного не дано. Но пока что особых сдвигов к этому в Российской Федерации даже в обозримом будущем не видно.

И поэтому нам придется еще достаточно долго, думаю, в течение долгих десятилетий, жить по соседству с Украиной, которая, мягко выражаясь, является и будет являться для нас недружественной страной. Не хотелось бы называть ее вражеской. Но вполне возможно, что и придется. В недалеком будущем.

И еще раз обращаюсь к сторонникам точки зрения, что если изо всех сил любить Украину и идти ей на максимальные уступки, даже вернув ей Крым и Донбасс, то все наладится и мы вновь станем братьями. Не станем. Забудьте про это.

И вековая история наших отношений подтверждает это.