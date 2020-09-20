Язык тела кошки. Когда кошка счастлива?

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Кошка - это много радости, но и много обязанностей. Чем кормить маленького котенка? Как ухаживать за кошкой?

Владельцы животных хотят знать их потребности и сообщения, которые они отправляют. Хотя питомцы не могут говорить, их язык тела может сказать многое. Как правильно его интерпретировать? Какие секреты скрывает язык тела кошки?

Язык тела кошки - на что обратить внимание?



Что следует учитывать, если вы хотите интерпретировать язык тела вашего питомца? Основные элементы включают - голову, уши, глаза и хвост. Также следует учитывать, издает ли животное звуки. Язык тела кошки является хорошим источником информации о привычках и эмоциях кошки.

Глаза



Кошачьи глаза могут многое выразить. Именно по ним вы можете прочитать, если ваш питомец боится или, может быть, он чувствует себя спокойным и доверяет вам. Однако следует также принимать во внимание, что расширение зрачков кошки может быть вызвано изменением условий освещения, и не обязательно только эмоциями.

Правильная интерпретация зависит от обстоятельств и контекста. Внешность кошки может быть очень разной. Иногда они выражают концентрацию, иногда блаженную радость и расслабление. Если кот смотрит на вас и медленно мигает, это признак любви и привязанности. Смотреть на вас в сочетании с жесткой осанкой тела может быть признаком враждебности кошки.

Зрачки

Если вы хотите узнать больше о языке тела кошки, в этом случае также стоит наблюдать за зрачками. Сужение зрачков кошки часто сопровождается гневом. Если, в свою очередь, зрачки вашей кошки сильно расширены, то есть несколько способов интерпретировать ее поведение. Кошка с расширенными зрачками часто чувствует страх. С другой стороны, согласно другим теориям, это означает огромное доверие. Вы также можете увидеть увеличение зрачка вашей кошки, если вы покажете ее любимое лакомство.

Глаза, выражающие любовь

Какой взгляд вашего кошачьего друга означает, что он полностью доверяет вам, а какой, что он не испытывает положительных эмоций? Кошка, которая расслаблена и спокойна, очень часто имеет полузакрытые веки, которые создают впечатление, что она сонная. В этом случае стоит... ответить тем же самым! Если вы поддерживаете зрительный контакт с нашим питомцем и моргаете ему, и он отвечает тем же, это будет признанием любви и привязанности кошки.

Почему кошка мурлычет?



Кошки более или менее разговорчивы. Некоторые издают звуки очень часто, другие сидят тихо и спокойно все время. Так же, как люди. Стоит обратить внимание на тон звуков, издаваемых кошкой. Нежное хрюканье означает удовлетворение. Шипение или вой означает беспокойство или гнев. Громкое и резкое мяуканье означает, что кошка требует внимания. Скорее всего, она ждет еды или хочет, чтобы ее выпустили.

Кошачье мурлыканье

Голос и орган, называемый диафрагмой, ответственны за мурлыканье у кошек. В большинстве случаев мурлыканье означает удовлетворение или утешение другого. Например, мамы-кошки мурлыкают, чтобы успокоить своих детей. Кошки также мурлыкают по мере приближения к вожаку стаи. Кошки также мурлыкают, когда что-то причиняет им боль, они болеют или умирают. В этом случае мурлыканье предназначено, чтобы указать, что кошка нуждается в помощи.

Усы



Усы - это особые волосы. Благодаря им кошка ориентируется и правильно распознает пространство. Если животное хочет сосредоточиться на объекте или явлении, потому что что-то привлекло его внимание, усы направлены вперед. Если кошка находится в состоянии стресса, она может их двигать. Чем больше испуган кот, тем больше его усы движутся назад. Если кошка злится, она часто прижимает усы к щекам. Если, в свою очередь, кошка не чувствует себя ни расслабленной, ни нервной, и ее настроение достаточно нейтральное, то усы расслабляются.

Хвост



Эта часть тела кошки может помочь вам интерпретировать поведение вашего питомца. Поднятый хвост кошки, в отличие от собачьего, сигнализирует о дружеских намерениях. Виляние хвостом у собак является признаком подчинения, в то время как у кошки это поведение сопровождается гневом или беспокойством. Виляние хвостом является признаком часто противоречивых эмоций, которые испытывает ваш друг, это не обязательно должен быть гнев.

Кошачьи эмоции



Зная основы, касающиеся отдельных важных элементов тела кошки, пришло время рассмотреть, как ведет себя кошка, испытывая определенные эмоции. Страх, беспокойство или расслабление?

Мяуканье



Кошачье мяуканье - это способ общения. Очень часто оно является ответом на ваше поведение. Короткое «мяу» может означать приветствие, множественные короткие «мяу» означают удовлетворение вашим присутствием и тоску. Настойчивое мяуканье должно побудить вас дать кошачье лакомство немного быстрее. Иногда мяуканье также являются признаком того, что у кошки будет рвота. Кошка мяуканьем помогает себе избавиться от ворса.

Кошачий лай



Иногда кошки издают другие характерные звуки, наблюдая за своей добычей, двигая челюстями. Такие звуки очень часто напоминают лай собаки, поэтому звуки, издаваемые вашими кошачьими питомцами, не ограничиваются мурлыканьем или мяуканием. Почему кошка лает? Часто такой звук является выражением разочарования кошки, потому что жертва, на которую она охотилась, находится вне ее досягаемости. Согласно другой теории, такое поведение предназначено для подготовки и тренировки челюстей перед контактом с жертвой. Тем не менее, кошки издают такой звук прямо перед атакой, когда жертва не может сбежать. Это потому, что кошка подкрадывается как можно тише и ее жертва не замечает и не слышит.

Страх



Испуганный кот замирает. Если кошка стоит, она часто приседает как можно ближе к земле. Маленькие кошки часто дрожат, если они чувствуют страх. Боящиеся кошки поджимают хвост. Кошка держит голову неподвижно и близко к спине, а уши прижимает. Испуганная, она, кажется, не издает никаких звуков

Ужас



Кошки, чувствующие ужас, часто вздымают шерсть и выгибают спину дугой. Это чтобы прогнать потенциального противника. Кот пытается казаться больше, чем есть на самом деле. Кошка прижимает свой хвост под животом и держит его под телом. Голова находится ниже линии спины кошки, уши откинуты назад и положены ровно. В испуге кошка часто издает звуки, похожие на мяуканье, рычание и шипение.

Тревожность



Кошка готова к такой реакции, как побег. Если кошка стоит, ее задние ноги сомкнуты, это создает впечатление засады. Хвост близко к телу, опущен. Дыхание становится ускоренным. Голова поднимается над остальной частью тела, зрачки расширяются. Кот бдителен. Кошка может мяукать, но может и не издавать никаких звуков.

Спокойствие



Расслабленное животное может спать или лежать на боку, но готово принять меры в любое время. Его дыхание замедлено, тело расслаблено, хвост свободно лежит. Голова находится на одном уровне с остальной частью тела или может быть слегка приподнятой. Зрачки типичного размера. Уши направлены вперед. Расслабленный кот мурлыкает или не издает ни звука. Теперь вы знаете, когда кошка счастлива!

Настороженность



Бдительная кошка активно исследует окрестности. Ее голова поднимается над телом, но когда кот исследует окрестности, он может снова лечь. Хвост кошки близко к телу. Если кошка стоит, ее хвост может слегка двигаться. Зрачки нормальных размеров, а уши направлены вперед или назад. Если что-то серьезно привлекает внимание кошки, кошка станет более сосредоточенной и готовой действовать, например, бороться или убегать. Если кошка стоит, задняя часть ее тела становится более притянутой к земле, создавая впечатление засады. Кошка держит хвост близко к телу. Зрачки слегка расширяются. Уши и усы откидываются.

Теперь, когда вы знаете все эмоциональное поведение кошки и знаете секреты языка тела кошки, общение станет намного проще!

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