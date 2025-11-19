Вокалист «Кооператива Ништяк» никогда не видел бедных панков

Творческая встреча с основателем группы «Кооператив Ништяк» Кириллом Рыбьяковым состоялась в музыкальном магазине «Дом культуры» 16 ноября 2025 года

Мероприятие было посвящено переизданию четырех альбомов коллектива - «В мертвецкой», «25 Джонов Леннонов», «Разбойное нападение на необитаемый остров» и «Рыбья кровь». Все началось с того, что Кирилл Рыбьяков нашел у себя дома определенное количество старых изданий дисков «В мертвецкой» «25 Джонов Леннонов» от лейбла UR-Realist, к которым не хватало полиграфии. К ним было решено допечатать на лейбле «Выргород» новые диджипаки. Остальные два альбома были переизданы полностью — в новом звуке.

Сейчас Кирилл Рыбьяков неоднозначно оценивает эти работы. Так альбом «25 Джонов Леннонов» ему не очень нравится. Пластинка же «Рыбья кровь» получилась экспериментальной. Певец всегда мечтал создать женскую группу, но у его знакомых девушек были несколько иные приоритеты. Тогда было решено такой проект смоделировать. На запись была приглашена оперная певица Ольга и нее дочь. Все остальное, как водится сделали мужчины, хотя на обложке фигурируют сплошные вымышленные женские имена и фамилии.

По словам Кирилла Рыбьякова, раньше записывать альбомы ему было гораздо проще, чем сейчас. Тогда был аналоговый звук, поэтому что-то исправлять на физических носителях было проблематично. Сейчас же материал пишется в компьютер, все можно удалить изаменить, поэтому процесс работы над альбомом зачастую превращается в дурную бесеконечность. «Музыка с приходом цифры умерла, - заявил Кирилл Рыбьяков. - Пропала ответственность — осталась безграничная свобода».

В начале следующего года должна выйти книга Кирилла Рыбьякова тот самый градус посвящения Прочитав несколько биографий рокеров, он пришел к выводу, что все они, так или иначе, писали о том, как непомерно пили и соблазняли девиц. Поэтому книга Кирилла Рыбьякова будет художественной — с редкими вкраплениями на музыкальные темы. Издатели из «Выргорода» вложат в нее CD.

На мероприятии Кирилл Рыбьяков проанонсировал грядущий концерт группы «Кооператив Ништяк», который состоится в московском клубе «Невротик» 4 декабря. Сейчас коллектив выступает редко — предыдущий концерт был около двух лет назад. Кирилл Рыбьяков посетовал, что сейчас клубы обычно берут большую арендную плату, а он не в том возрасте, чтобы всем платить.

Музыкант также всаомнил о тех временах, когда ему практически не платили, но он был счастлив. Живя в Тюмени, он купил BMW черного цвета за 400 долларов. Хозяин избавился от машины за бесценок из-за того, что она потребляла слишком много бензина. Зато на свои концерты он эффектно приезжал на этом автомобиле в белом пиджаке и с сигарой. «Вот это был настоящий Кооператив. Вот это было ништяк!» - воскликнул он. При этом, учительствуя в школе он тогда получал 40 долларов за полторы ставки, чего хватало на то, чтобы 1 раз выпить с друзьями, а остальное время макароны»

Когда Кириллу Рыбьякову кто-то из зрителей сказал во время творческого вечера «мы бедные панки», тот парировал, что никогда в своей жизни бедных панков не видал, ну а сам имеет к панку весьма отдаленное отношение.