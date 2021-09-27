Алина Кабаева и Ирина Слуцкая сошлись во мнении о судействе на Олимпиаде в Токио

Известная российская спортсменка Ирина Слуцкая вмешалась в спор Алины Кабаевой и Ляйсан Утяшевой о качестве судейства на последней Олимпиаде

В своем Instagram Слуцкая заняла сторону Кабаевой и посоветовала Утяшевой не бояться защищать свою семью и свою страну.

Странное решение олимпийского жюри в Токио, отдавшего летом этого года победу Линой Ашрам, поразило многих любителей и профессионалов художественной гимнастики. По мнению авторитетных экспертов, представлявших Россию сестер Авериных просто «засудили». Но Ляйсан Утяшева все же поспешила поздравить Ашрам с победой, разочаровав этим поступком множество болельщиков и вызвав возмущение коллег.

«Комментировать позорное и несправедливое судейство в отношении нашей спортсменки на Олимпийских играх в Токио и лишение ее золотой медали Утяшева ни имеет никакого права», — заявила Алина Кабаева изданию «Спорт-Экспресс».

Прославленная гимнастка напомнила, что сама Утяшева ни разу за всю свою спортивную карьеру не получала золотых медалей в личном многоборье — ни на уровне европейского первенства, ни на чемпионате мира, ни тем более на Олимпийских играх. Даже чемпионом России в этой категории Ляйсан никогда не становилась.

Ирина Слуцкая, дважды бравшая олимпийские медали, и семь раз — награды чемпионатов мира, в этой ситуации поддержала позицию Кабаевой, пишет Infox.ru.

«Хотела бы поделиться с вами некоторыми соображениями. Мы не знаем о личных отношениях Алины Кабаевой и Ляйсан Утяшевой. Это нас не касается. И дело вообще не в этом, — написала она в своем Instagram. — Ляйсан в отличии от Алины никогда не была суперзвездой в художественной гимнастике. Ее высшее достижение — чемпионка мира в командном зачёте. На олимпийские игры она даже не отобралась и никогда в них не участвовала... Всё, чего она добилась: и чемпионка мира в командном зачёте, где она выступила с одним видом из восьми, и звание заслуженный мастер спорта, который ей подарили на день рождения — это все заслуги не её, а ее тренера Ирины Винер. Вот это и есть реальность».

По мнению Слуцкой, Утяшевой стоило бы «вести себя прилично» — то есть не бояться защищать честь своей страны в ситуации с неоднозначным судейством, вызвавшим, кстати, много вопросов даже у иностранных болельщиков.

Как пишут «Аргументы и Факты», знаменитая фигуристка также заявила о своем возмущении несправедливостью жюри и тревогу за сохранение духа олимпийского движения. «В данном случае нужно было бы найти в себе силы, для того чтобы встать на защиту именно этих ценностей, а не вилять хвостом и не пытаться быть приятным человеком для всех во всех отношениях. Это и есть проявления силы. Как в спорте», - обратилась она к Утяшевой.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 27.09.2021, 23:44
    Гость: IgS

    как можно вообще воспринимать всерьез "судейство" когда с этой же программой наши девчонки в квалификации были просто недостижимы.

  3. 27.09.2021, 23:35
    Гость: www

    Была чемпионкои, не была чемпионкои. Стали то, бабами базарными. 2 месяца назад олимпиада закончилась, эти все спорят, комментируют, заявляют, защищают, вспоминают, что у самих 20 лет назад было.

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