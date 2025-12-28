В России трудоустроили около 80 тысяч мигрантов из Индии

17:42 28.12.2025

Около 70-80 тыс. граждан Индии в настоящее время работают в России, сообщил РИА Новости индийский посол в Москве Винай Кумар. Он напомнил, что по итогам визита президента РФ в Индию в начале декабря было подписано несколько десятков документов, в том числе меморандум о мобильности рабочей силы.

По словам Кумара, документ упростит процесс трудоустройства индийских специалистов и рабочих российскими компаниями. «Мы рады, что получили юридическую основу для облегчения работы индийского персонала»,— приводит слова дипломата «Коммерсант».

В июне посольство Индии организовало конференцию для установления контактов между российскими работодателями и индийскими агентствами по подбору персонала. По словам посла, благодаря этому мероприятию десятки тысяч индийских граждан нашли работу в России в сферах строительства, инженерии и текстильной промышленности.