В России трудоустроили около 80 тысяч мигрантов из Индии
Около 70-80 тыс. граждан Индии в настоящее время работают в России, сообщил РИА Новости индийский посол в Москве Винай Кумар. Он напомнил, что по итогам визита президента РФ в Индию в начале декабря было подписано несколько десятков документов, в том числе меморандум о мобильности рабочей силы.
По словам Кумара, документ упростит процесс трудоустройства индийских специалистов и рабочих российскими компаниями. «Мы рады, что получили юридическую основу для облегчения работы индийского персонала»,— приводит слова дипломата «Коммерсант».
В июне посольство Индии организовало конференцию для установления контактов между российскими работодателями и индийскими агентствами по подбору персонала. По словам посла, благодаря этому мероприятию десятки тысяч индийских граждан нашли работу в России в сферах строительства, инженерии и текстильной промышленности.
У цыганок по несколько юбок надето,а у индусок 3-4 метра ткани вокруг себя обмотано.Им лень даже кроить-шить? Только кофта сверху,да и та еле пупок закрывает.
им МОМ приказал завозить всякой твари по паре сотен тысяч(для начала),они под козырёк.А,нам втирают про какой-то суверенитет.Ага,мы видим его.
Платить надо больше за рабочие специальности и сразу весь "дефицит" обнулится.И,кадры свои готовить,а то разогнали все пту и многие техникумы,и...
Ага, расскажите нам о свободном человеке из низших каст. Имеет место т.з. что индус в управлении, это как бы не худшее, что может случиться с компанией. Сигнал, что акции таковой пора продавать.
думал точно также-наймем этих за три копейки и разгоним старых и не сговорчивых разрабов.
В итоге индусы полностью похерили все прежние наработки и сейчас OS Windows напоминает Болливуд.