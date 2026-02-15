В РФ заявили о готовности обсудить введение внешнего управления Украиной
Россия готова обсудить с другими странами введение на Украине внешнего управления под эгидой ООН после завершения специальной военной операции. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.
Он отметил, что эта идея уже не нова и ранее о ней говорил президент РФ Владимир Путин. В марте 2025 года российский лидер упоминал, что это может быть один из возможных вариантов. Путин отмечал, что идею можно было бы обсудить с США и европейскими странами, чтобы провести демократические выборы, привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство, а после — подписать мирный договор между Москвой и Киевом, пишет Газета.RU.
«Вместе с тем следует учитывать, что в ООН формально не закреплен единообразный механизм создания временных международных администраций на территориях, затронутых конфликтом. Анализ имеющегося исторического опыта, в частности в Восточной Славонии, Бараньи и Западном Среме, Восточном Тиморе, Камбодже, показывает следующее: передача территорий под временное управление ООН обычно предполагает несколько этапов и требует соблюдения ряда условий», — подчеркнул Галузин.
Замглавы МИД РФ добавил, что первым шагом будет достижение между сторонами конфликта договоренности о передаче ООН полномочий по временному управлению, а последующие действия могут стать предметом переговоров РФ и Украины.
прогнул зеленую гниду на ресурсную сделку.Вот только теперь нет ей перспективы.Чем больше американцы втягиваются в конфликт,тем меньше европейцам достанется.Там своих соросят предостаточно.Кроме всего местные самостийники уже все поделили.Включая навар от ресурсной сделки.
Не в курсе-не неси пургу.
беспилотник.
ОБСЕ уже сильно с миром на Украине подмогнула. Теперь ООНовские прохиндеи за дело возьмутся.
Цитата "Россия готова обсудить с другими странами введение на Украине внешнего управления под эгидой ООН после завершения специальной военной операции."
Когда и как завершать-то будем?
Простые обыватели-россияне уже заждались. Сколько можно тянуть-то, неужели там на верху того не понимают, что пора заканчивать?
Все уже устали. Да и с бюджетом страны, как говорят экономисты, становится совсем туго.
Если ничего не можем сделать, то пора признать реальность и закрыть гештальт.
Опоздали.
Украиной помогает управлять Европа.