В РФ заявили о готовности обсудить введение внешнего управления Украиной

МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин

Россия готова обсудить с другими странами введение на Украине внешнего управления под эгидой ООН после завершения специальной военной операции. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Он отметил, что эта идея уже не нова и ранее о ней говорил президент РФ Владимир Путин. В марте 2025 года российский лидер упоминал, что это может быть один из возможных вариантов. Путин отмечал, что идею можно было бы обсудить с США и европейскими странами, чтобы провести демократические выборы, привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство, а после — подписать мирный договор между Москвой и Киевом, пишет Газета.RU.

«Вместе с тем следует учитывать, что в ООН формально не закреплен единообразный механизм создания временных международных администраций на территориях, затронутых конфликтом. Анализ имеющегося исторического опыта, в частности в Восточной Славонии, Бараньи и Западном Среме, Восточном Тиморе, Камбодже, показывает следующее: передача территорий под временное управление ООН обычно предполагает несколько этапов и требует соблюдения ряда условий», — подчеркнул Галузин.

Замглавы МИД РФ добавил, что первым шагом будет достижение между сторонами конфликта договоренности о передаче ООН полномочий по временному управлению, а последующие действия могут стать предметом переговоров РФ и Украины.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.02.2026, 22:38
    Гость: Трамп

    прогнул зеленую гниду на ресурсную сделку.Вот только теперь нет ей перспективы.Чем больше американцы втягиваются в конфликт,тем меньше европейцам достанется.Там своих соросят предостаточно.Кроме всего местные самостийники уже все поделили.Включая навар от ресурсной сделки.
    Не в курсе-не неси пургу.

  3. 15.02.2026, 21:53
    Гость: Лучезар

    ОБСЕ уже сильно с миром на Украине подмогнула. Теперь ООНовские прохиндеи за дело возьмутся.

  4. 15.02.2026, 21:52
    Гость: Разговоры, разговоры, а проблема не решается

    Цитата "Россия готова обсудить с другими странами введение на Украине внешнего управления под эгидой ООН после завершения специальной военной операции."
    Когда и как завершать-то будем?
    Простые обыватели-россияне уже заждались. Сколько можно тянуть-то, неужели там на верху того не понимают, что пора заканчивать?
    Все уже устали. Да и с бюджетом страны, как говорят экономисты, становится совсем туго.
    Если ничего не можем сделать, то пора признать реальность и закрыть гештальт.

Все комментарии (23)
Выбор читателей
Налоговая реальность оказалась хуже прогнозов
РБК: власти приняли решение начать работу по замедлению работы Telegram
Герман Греф © KM.RU, Алексей Белкин
Греф призвал платить чиновникам столько, чтобы вести «не нищенскую» жизнь
«А давайте по-мужски!» – 10 пунктов Лаврова против «плана Дмитриева»
Избранное
Пострадал за «Смуглянку»: Украина выбросила юного певца из отборочного тура детского «Евровидения»
Русских лишают статуса первооткрывателей Антарктиды
Как максимально быстро увлажнить сухую кожу в зависимости от ее потребностей?
Добровольно-принудительных прививок от COVID-19 не будет: вакцины всем не хватит?
Солист «Гудтаймс» объяснил, за что Таню Буланову наградили медалью
Херсонщина и Запорожье: направления интеграции и барьеры
Включай микрофон! «Прощай, асфальт!» (интернет-сингл)
Поляки продержали русского в рабстве 23 года
«Вы готовите лучше, чем в ресторане». Курсанты Нахимовского военно-морского училища ежедневно благодарят поваров за вкусное питание
Vere Dictum «Новогодняя» (интернет-сингл)
Susagep feat. Соболь «Набери меня» (интернет-сингл)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации