Лечебные и косметические свойства хмеля

15:50 24.10.2020

Хмель напоминает золотой алкогольный напиток под названием пиво. Его популярность означала, что хмель выращивают во всем мире

Лечебные свойства хмеля



Интересно, что это растение тоже положительно влияет на здоровье и красоту. Откройте для себя множество, безусловно, неизвестных вам видов использования хмеля.

Хмель стал популярным ингредиентом пива, хотя его шишки веками использовались в натуральной медицине и фитотерапии.

Устраняет бессонницу и облегчает засыпание

Бессонница — одна из бед нашего времени, она вызывает раздражительность и сонливость. Недостаток сна в течение длительного времени может вызвать проблемы со здоровьем, такие как диабет или высокое кровяное давление, а также сказаться на нашей продуктивности на работе. Хмель в сочетании с валерианой улучшает качество сна. Также стоит пить чаи из хмеля и мелиссы, так как они успокаивают нарушения сна. Оказывается, многие исторические личности, в том числе Авраам Линкольн, использовали шишки хмеля в качестве естественного препарата, помогающего заснуть.

Естественный рецепт от стресса

Повседневная жизнь полна стрессовых ситуаций — работа, дом, финансовые проблемы, недостаток физических упражнений, конфликты с другими людьми и так далее. Возникающее в результате беспокойство, особенно длительное беспокойство, может негативно повлиять на наш организм. Одним из естественных решений, помимо настоя мелиссы, является также настой шишек хмеля, который является естественным успокаивающим и снимающим стресс средством.

Регулирует пищеварение

В последние годы мы обратили внимание на новости о том, что здоровье кишечника имеет первостепенное значение для нашего общего здоровья и благополучия. Следовательно, мы должны позаботиться о пищеварительной системе, чтобы облегчить усвоение ею необходимых для организма питательных веществ. Проведенные исследования подтверждают, что употреблять настои и экстракты из шишек хмеля стоит, ведь они не только поддерживают пищеварение, но и снимают воспаление в желудке. Кроме того, они способствуют похуданию за счет содержания горьких кислот, то есть гумулона и лупулона, которые уничтожают бактерии и микроорганизмы, регулируют аппетит и снижают аппетит.

Источник ксантогумола

Одним из уникальных ингредиентов хмеля является ксантогумол — сильный флавоноид с множеством полезных свойств, который:

предотвращает ожирение, обладает противораковыми свойствами, контролирует расщепление глюкозы в крови, предотвращает сердечно-сосудистые заболевания, обладает антибактериальными свойствами, снимает воспаление, защищает кожу, волосы и щитовидную железу от болезней, обладает противовирусными свойствами.

Однако одного лишь содержания ксантогумола в пиве недостаточно, чтобы существенно повлиять на здоровье. Если вы хотите в полной мере использовать его ценные свойства, стоит обогатить свой рацион настоями из шишек хмеля. Интересно, что древние римляне включали хмель в свой рацион, а в племени чероки его использовали для снятия воспалений.

Как использовать положительные свойства хмеля, не употребляя пиво?



Оказывается, дегустация пива со всего мира — не единственный способ насладиться уникальными свойствами хмеля. Так как же использовать цветы хмеля, чтобы почувствовать себя лучше? Откройте для себя наши проверенные методы!

Еда и безалкогольные напитки

Еще до того, как это растение начнет формировать цветы в виде шишек хмеля, весной из него вырастут молодые побеги, также известные как дикая спаржа. Это одни из самых дорогих овощей в мире, их можно мариновать, запекать, жарить на гриле и добавлять в другие блюда ризотто. Хотя они прекрасны на вкус, если их обжарить на масле и заправить солью или голландским соусом. Интересно, что съедобны и молодые листья хмеля, которые стоит использовать для обогащения вкуса супов, соусов или салатов.

Эфирное масло



Свойства хмеля также используются при производстве эфирных масел. Масло цветков хмеля обладает цветочно-пряным ароматом и хорошо сочетается с цитрусовыми или древесными ароматами. Их стоит использовать в ароматерапевтических каминах как натуральный ароматизатор, который ароматизирует воздух дома или в офисе.

Используемое таким образом масло шишек хмеля оказывает такое же действие, как и настои, то есть снижает аппетит, успокаивает и расслабляет, а также, по-видимому, положительно влияет на либидо.

Настой из шишек хмеля



Для приготовления хмелевого чая можно использовать свежие или сушеные шишки хмеля.

Настой шишек хмеля содержит ценные антиоксиданты, которые нейтрализуют действие свободных радикалов в организме, а также обладают антибактериальными, противовирусными и противогрибковыми свойствами. Он регулирует пищеварение, устраняет метеоризм, оказывает мочегонное действие, облегчает симптомы менопаузы, снимает стресс и помогает заснуть. Восстанавливает гормональный фон и положительно влияет на кожу. Интересен факт, что питьевые настои хмеля положительно влияют на десны.

Хмель как косметическое средство



По словам известного лондонского травника Николаса Калпепера, просто бросьте горсть хмеля в стакан и заварите его в горячей воде. Такой настой хмеля очищает организм от бактерий и положительно влияет на кожу — очищает кровь, благодаря чему успокаивает зуд, угри и другие кожные проблемы.

Уникальный косметический эффект хмеля делает его ингредиентом косметики. Хмель положительно влияет на кожу и волосы. Они содержат концентрированную дозу антиоксидантов, которые удаляют свободные радикалы и защищают от окислительного стресса. Косметика с экстрактом хмеля улучшает кровообращение и насыщает кожу кислородом. Противовоспалительные свойства хмеля делают его естественным средством от прыщей и прыщей.

Хмель как косметическое средство для волос



Наши прабабушки мыли голову пивом. Конечно, поводом послужило содержание хмеля, так как он подчеркивает естественный блеск волос. Но это еще не все, ведь экстракт или настой шишек хмеля укрепляет волосы, устраняет перхоть и зуд, отшелушивает мертвые клетки эпидермиса и открывает поры кожи головы.

Фото с сайта Pixabay.com