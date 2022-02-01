Жанна Агузарова, 5 февраля, «ГлавКлуб»

15:30 1.02.2022

Жанна Агузарова – артист космического масштаба, не нуждающийся в представлении

Ее талант и харизма - неоспоримы. А песенный каталог безграничен и неисчерпаем как вселенная. “Верю я”, “Старый отель”, “Черный кот”, “Желтые ботинки”, “Чудесная страна”, “Ленинградский рок-н-ролл” - этот список можно продолжать бесконечно.

5 февраля московский Главклуб примет на своей посадочной площадке всю мощь этой неординарной личности. Королева русского рок-н-ролла, икона стиля и обладательница одного из самых ярких голосов в истории российской музыки вот уже много лет не способна оставить равнодушными землян-меломанов. Есть контакт!

До встречи 5 февраля!

Начало: 20:00