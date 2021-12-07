Дельфин (акустика), 11 декабря, Papa Bar Village

Занавес неоднозначного для всех 2021 года скоро опустится

Прежде, чем это произойдёт, мы приглашаем вас принять участие в самом волнующем концерте уходящего года.

Пронзительная лирика Дельфина на этот раз будет обрамлена лаконичными аранжировками, которые сведут к минимуму дистанцию между Артистом и зрителями.

Драматургия концерта будет сбалансирована в пользу тихой грусти и светлой лирики, а выверенная музыкальная программа отрефлексирует главные образы и темы творчества Дельфина.

Начало в 19.00.
 

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