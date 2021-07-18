Глобалистские реверансы: Меркель и Байден хотят решать за Россию, кому и как продавать газ

Само обсуждение того, с кем и через кого должна торговать Россия – по меньшей мере, неприлично. Если уж «мистеры» и «герры» установили на Украине абсолютно неадекватный и экономически нежизнеспособный режим, то, по логике вещей, финансировать его они должны сами

Канцлер ФРГ Ангела Меркель совершила свой последний официальный визит в США в статусе главы германского правительств, сместив при этом слегка систему мирового равновесия.

Несколько десятилетий ФРГ фактически являлась сателлитом Соединённых Штатов. В германских землях американские политики и силовики чувствовали себя так же вольготно, как у себя дома. Однако на фоне усиления экономической и политической интеграции в рамках ЕС в отношениях между Берлином и Вашингтоном время от времени стали пробегать кошки.

Например, автор этих строк помнит, как журнал Newsweek публиковал язвительные карикатуры о переговорах европейцев относительно введения единой европейской валюты. Однако, несмотря на весь заокеанский скепсис, идея с общеевропейскими деньгами, как мы знаем, все-таки сработала.

Попытки Германии стать «первой среди равных» на восточных берегах Атлантики вызывали у американских элит все большее раздражение. И через некоторое время стали всплывать примеры откровенно «непартнерского» поведения Соединённых Штатов.

Одним из самых ярких (на грани подлости и за гранью унижения) стало прослушивание телефонов Меркель Агентством национальной безопасности США. В то же самое время эта история продемонстрировала, что влияние Вашингтона на Берлин и всю остальную Европу – все еще очень сильно. Ведь в ЕС повозмущались-повозмущались, но обиду проглотили.

До сих пор не совсем ясна роль Германии в глобальном наступлении Запада на Россию, начавшегося в 2010-е годы, например, в ходе антиконституционного нацистского переворота на Украине в феврале 2014-го. Сложно с уверенность сказать – реально ли представители ФРГ добивались консенсуса между Виктором Януковичем и маргиналами с майдана или это был всего лишь ход для усыпления бдительности официального Киева перед очевидной американской «подставой» со снайперами, о которой сегодня все благополучно забыли…

В любом случае, после прихода к власти в Соединенных Штатах Дональда Трампа температура отношений между Вашингтоном и Берлином устремилась если и не к отрицательным показателям, то куда-то в сторону нулевой отметки, точно. Трамп с грациозностью слона в посудной лавке пытался показать немцам, кто в доме главный. Американцы вводили жесткие тарифы для германских металлургов и санкции против «Северного потока-2», критиковали Берлин за недостаточное финансирование НАТО и даже пытались бороться с европейским автомобилестроением.

Помимо прямых конфликтов имели место также разные взгляды на ключевые международные проблемы вроде сокращения выбросов в атмосферу, иранской ядерной программы, развития сетей 5G и отношений Запада с Китаем.

Все это заставило немцев изменить свои взгляды на заокеанских собратьев. Проведенные в прошлом году соцопросы показали, что большинство жителей Германии выступают за сокращение зависимости ФРГ от США и нейтралитет в противостоянии между Вашингтоном и Пекином. На этом фоне встречи между Меркель и Трампом проходили в, мягко говоря, напряженной атмосфере.

После прихода к власти Джо Байдена США сменили политику с яростных наскоков на нежное удушение. Проблемы в двухсторонних отношениях никуда не делись. Речь идет о спорах, касающихся регулирования деятельности американских IT-гигантов, технических стандартов, промышленных правил, защиты данных в цифровой сфере и много другого.

Однако в ряде скандальных ситуаций администрация Соединенных Штатов проявила определенную гибкость. Байден налево и направо раздает обещания «поговорить» с Ираном о ядерной сделке, идет навстречу европейцам в вопросах защиты климата и даже отменил санкции против немецкого бизнеса за участие в проекте «Северный поток-2». И, похоже, тактика Байдана в плане эффективности воздействия на Берлин превосходит кавалерийские наскоки Трампа.

Хотя противоречия между Германией и США сохранились, Меркель в Вашингтоне старалась всем своим видом показать окружающим, что чувствует она себя на американской земле превосходно.

«Сегодня у нас был очень дружеский обмен мнениями… Любой канцлер Германии кровно заинтересован в таком разговоре, и в интересах Германии сотрудничать с любым американским президентом», — охарактеризовала свое общение с Байденом глава германского правительства.

«Под вашим руководством, дорогой Джо, США четко и недвусмысленно взяли на себя обязательство по многосторонности, будь то в отношении климата или реформы Всемирной организации здравоохранения», — сказала она самому американскому президенту.

Прямо Меркель Байдена с его предшественником не сравнивала, но уже само указание на то, что именно «сегодня» разговор был дружеским, по мнению обозревателя MailOnline, было камнем в огород Трампа.

Байден в свою очередь буквально засыпал Меркель политическими комплиментами.

«Я знаю, что партнёрство между Германией и Соединёнными Штатами на фундаменте, в закладке которого вы участвовали, станет ещё крепче... Но лично я должен вам сказать, что буду скучать по вам на наших встречах на высшем уровне, действительно буду», — заявил американский президент. И отметил, что вклад Меркель в судьбу Германии и мира носит «судьбоносный» характер.

Если отбросить в сторону дипломатическое вокругдаоколохождения, главных тем для обсуждения было три: Россия с «Северным потоком-2», Китай и (чуть менее выраженно) евроатлантическое сотрудничество. Хотя Меркель полностью позиции не сдала, но на серьезные (и неприятные для восточных партнеров) уступки Америке она пошла.

Байден старательно демонстрировал, что сам факт существования нового газопровода, ведущего из России в Германию, ему крайне неприятен, и явно намекал на то, что отказ от санкций по данному проекту уже стал большой уступкой немцам. Соответственно, он требовал от Меркель встречных шагов. И Меркель шагнула ему навстречу, заявив, что рассматривает «СП-2» всего лишь как «дополнительный проект», а не как «альтернативу» другим газопроводам, ведущим через Восточную Европу.

«Мы с канцлером согласны, что нельзя позволять России использовать энергетику как оружие для того, чтобы угрожать соседям», — прокомментировал обещания Меркель довольный Байден.

«Украина должна оставаться страной-транзитером природного газа», — заявила сама канцлер. И пообещала, что Германия будет принимать некие меры, если Россия «лишит Украину права на транзит».

Ситуация сложилась диковатая. Любопытно, как бы отреагировала фрау Меркель, если бы кто-то из членов российского правительства на переговорах с Китаем заявил бы, что Германия имеет право продавать мерседесы в Турцию только через Белоруссию? И что если ФРГ не послушается, канцлера будет ждать неприятный разговор? Само обсуждение того, с кем и через кого должна торговать Россия – по меньшей мере, неприлично.

Если уж «мистеры» и «герры» установили на Украине абсолютно неадекватный и экономически нежизнеспособный режим, то, по логике вещей, финансировать его они должны сами. И Россию, которой официальный Киев уже восьмой год старательно вставляет палки в колеса, в это впутывать не стоит. И если уж Берлин с Вашингтоном так пекутся о судьбе своих «любимцев», то могли бы просто сброситься на их текущие нужды.

Кроме обсуждения того, как России торговать газом, Байден и Меркель подписали «Вашингтонскую декларацию».

«Обе наши страны понимают необходимость доказательства того, что демократии смогут удовлетворить потребности наших людей во второй четверти 21-го века. Мы будем отстаивать демократические принципы и всеобщие права, когда мы видим, что Китай или любая другая страна работают над тем, чтобы подорвать свободные и открытые общества», — заявили Байден, комментируя содержание документа.

В декларации отмечается, что США и ФРГ считают НАТО главным элементом обеспечения безопасности Европы и подчеркивают приверженность принципу «совместной обороны».

Байден также заявил, что США и Германия выступают «едиными фронтом» против действий России.

Понять Штаты, для которых Китай и Россия давно являются костью в горле, можно. Понять Германию, для которой КНР и РФ являются крупнейшими торговыми партнерами за пределами ЕС, - сложнее. Ведь лить грязь на своих же партнеров за глаза – по меньшей мере, некрасиво.

Такой «прощальный поклон» Меркель может свидетельствовать о том, что на фоне транзита власти германские элиты готовы признать (хотя и с некоторыми оговорками) лидерство американских глобалистов. Причем простым немцам будут рассказывать при этом о «независимости» Берлина, «сохранившего» «Северный поток-2».

Поэтому перед тем, как идти на избирательные участки на очередных парламентских выборах, гражданам ФРГ важно было бы понять – кто из участников избирательной гонки представляет саму Германию, а кто администрацию президента США…

