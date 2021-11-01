От Ростова-на-Дону до Феодосии: общественники оценили условия, в которых служат россияне

14:51 1.11.2021

Представители Общественного совета при Министерстве обороны РФ посетили гарнизоны Южного военного округа

Делегация Общественного совета при Минобороны во главе с председателем организации Павлом Гусевым посетила гарнизоны ЮВО в ходе трехдневной рабочей поездки. Представители общественного органа ознакомились с условиями службы в подразделениях округа, инфраструктурой военных городков и уровнем медицинского обслуживания в армии.

Первым городом, в котором побывали представители общественной организации, стал Ростов-на-Дону. Затем делегация отправилась в Севастополь, а оттуда в Феодосию. Члены Общественного совета встретились с командованием Южного военного округа и Черноморского флота, а также представителями городских администраций. В рамках тематических круглых столов обсуждались наиболее актуальные для российской общественности вопросы - это национальная безопасность, патриотическое воспитание, поддержка семей военнослужащих, профилактика COVID-19 в армии и другое.

Также делегатам наглядно продемонстрировали условия службы в современных воинских частях. Например, в Ростове-на-Дону гости посетили воинскую часть в составе 150-й Идрицко-Берлинской ордена Кутузова мотострелковой дивизии. Это четыре военных городка, включающих около 200 зданий и сооружений, а также собственную внутреннюю инфраструктуру. Там делегация осмотрела пункт отбора на службу, военный клинический госпиталь, а также строящийся храм Святого Георгия Победоносца.

Фото: Пресс-служба Южного военного округа

Кроме того, почетных гостей накормили армейским обедом. Напомним, что обеспечение российских военнослужащих питанием передано в руки профессионалов профильных гражданских комбинатов. Армейские столовые оснащены современными линиями раздачи, а пищеблоки укомплектованы технологичным оборудованием, на котором трудятся квалифицированные повара. Они готовят для военных сытное разнообразное питание, отвечающее строгим стандартам и нормам довольствия.

Армейский рацион обязательно включает мясо, птицу, рыбу, крупы, сезонные овощи, зелень, фруктовые соки, сливочное масло и другое. Причем, к каждому приему пищи готовится несколько блюд на выбор, в соответствии с так называемой системой «шведский стол». Также в столовых установлены салат-бары с овощными нарезками и закусками, которыми можно разнообразить блюдо. Цикличное меню дополнительно меняется во время Дней национальной кухни – эти мероприятия проводятся по инициативе комбинатов питания примерно раз в месяц. В такие дни на солдатских столах появляются традиционные блюда армянской, казахской, белоруской и других кухонь.

Фото с сайта bestem.ru

После Ростова-на-Дону делегация отправилась в город-герой Севастополь. Там ее участникам устроили экскурсию в Черноморское училище имени П.С. Нахимова, старейший в стране военный госпиталь и одну из лучших мировых здравниц – Сакский клинический санаторий имени Н.И. Пирогова. Также гости побывали на борту уникального фрегата «Адмирал Макаров», ознакомившись с условиями службы и быта моряков.

В следующем пункте рабочей поездки, Феодосии, делегации продемонстрировали строящийся военный объект. По завершении работ здесь разместят новый десантно-штурмовой полк. Первую очередь военного городка планируют сдать в эксплуатацию к концу текущего года. Туда войдут здание штаба, два КПП, два общежития на 300 солдат, столовая на 750 посадочных мест, а также площадка для техники. Отдельно ведется работа по размещению семей военных и обеспечению мест в садиках и школах для их детей.

Рабочая поездка вышла насыщенной событиями. Участники делегации высоко оценили условия быта и службы военных в ЮВО, в частности организацию армейского питания, медицинское обеспечение и работу по военно-патриотическому воспитанию.

