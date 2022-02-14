«Удивительная» Роднина о Валиевой
Удивила моя коллега Ирина Роднина. В разгар Олимпийских Игр Ирина Константиновна набросилась на 15-летнюю звезду нашего фигурного катания Валиеву, обвинив её в возможном употреблении допинга. Не разобравшись в этой истории, не изучив факты... Её слова про "нарушение всех законов России" и "удар в спину" разлетелись по всем информационным агентствам.
Не хочу сейчас затевать разговор о допинге в спорте и о фигурном катании. Несомненно, Ирина Константиновна разбирается в этих вопросах профессионально. Но она ведь не просто специалист. В её кармане лежит мандат депутата Государственной Думы от правящей партии "Единая Россия". То есть она сегодня политик. Поэтому хочу обратиться к ней как к политику.
Международная ситуация для России в последние годы исключительно сложная. И как минимум не улучшается. Последние 100 дней мы вообще живём в условиях настоящей информационной войны. Причём атака со стороны Запада идёт по всем направлениям. И спорт здесь не исключение. По мнению американцев и их союзников, все, что делает Россия в любой сфере – это плохо. Любой факт используется для пропаганды против России, против граждан России и российских организаций.
Неужели это непонятно? Неужели этого не может понять депутат Государственной Думы? Неужели наш депутат ещё должен помогать Западу в его пропаганде? Топить своих и восхищаться чужими?
Ирина Константиновна, видно подзабыла, что в годы Брежнева ни один советский человек, ни один советский журналист, ни один спортсмен не мог позволить себе сказать что-то отрицательное, тем более обвинительное о Родниной. Не потому, что боялись, а потому что искренне любили Вас. Любили свою страну. Переживали за Вас. Вы представляли Великую державу. Целая страна росла на культе Родниной. За Вас переживали. Миллионы женщин пили валерьянку, когда Вы выступали.
И сейчас миллионы людей восхищаются девочкой-вундеркиндом Валиевой. Она не просто талантливая спортсменка. Не только кумир миллионов людей. Она Ваша коллега по цеху. И ей всего лишь 15 лет. И вдруг депутат Госдумы в самый пиковый момент соревнований выливает ведро негатива. Обвинений. Даже что-то про уголовное преследование говорит.
Мне возразят: у каждого может быть своё мнение. Тем более у профессионала. Я согласен. Тогда надо открыть свой канал в интернете и вещать. А мы будем смотреть. Только мандат депутата здесь не вписывается. Может быть, его отложить или сдать?
Некоторые СМИ пишут, что у Вас сеть спортивных школ в США. Может быть. Может, и нет. Это в любом случае Ваше право. Но, если бы сеть ваших спорт школ были бы у нас, Ваша воспитанница попала бы в такой замес, мне кажется, Вы бы не стали давать такие оценки.
Если человек не разбирается в тонкостях современной политики, ему не надо этой самой политикой заниматься. Пусть будет спортивным обозревателем. Это будет честно. Избиратели Родниной не давали ей права в самый критический момент топить своих. Нет в России таких избирателей!
Автор: Александр Ющенко, депутат Госдумы
Комментарии читателей Оставить комментарий
У нее ребенок в США живет насколько я помню?
редакция "Эхо евреев Москвы" с восторгом поддержала гражданку США еврейку Роднину....
А чубайс с братом высказался?
А нужно в самый раз: Если вы пишите на русском - это ещё не значит, что вы русский. И, если мне запретили надеть майку с гербом России, это не значит, что я прилетел с Марса.
Пусть валит в Штатах скоро распад и гражданская война.Байден окончательно уничтожит эту страну. Писатель Кваша пишет,что отметил, что п при приходе к власти Байдена руководить страной стала группа «изгоев-идеологов». К ним Кваша относит тех, кто связан с военно-промышленным комплексом, спецслужбы, финансистов-аферистов и гигантские корпорации, как Amazon, Facebook и многие другие. Все они к 2025 году приведут США к краху.
Не верите писателями. цитирую умного экономиста Катасонова В 2022-м году начнется мировой экономический кризис. В конце 2021 года Федеральная резервная система США, которая до этого включила на полную мощность свой печатный станок, заявила о том, что она сворачивает количественное смещение, то есть она постепенно начинает снижать оборот печатного станка. А тут еще значит члены комитета по операциям на открытом рынке ФРС сказали, что скорее всего в следующем году будет три повышения ключевой ставки, а может даже четыре. В переводе на понятный язык, это означает, что халявные деньги кончаются, а дальше начинается страшный коллапс. Причем он намного страшнее, чем тот, который был в прошлом веке, который начался в 1929-м году на фондовой бирже Нью-Йорка», — сказал он.
Так,что если бабушка хочет приключений на пенсии ,то в США она их получить скоро точно. Уж кому ,кому,а США точно скоро баста.
Так оно есть,только учитывая ,что США скоро грохнутся,она скоро обломается.