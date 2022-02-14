«Удивительная» Роднина о Валиевой

13:14 14.02.2022

«Если человек не разбирается в тонкостях современной политики, ему не надо этой самой политикой заниматься. Пусть будет спортивным обозревателем. Это будет честно. Избиратели Родниной не давали ей права в самый критический момент топить своих»

Удивила моя коллега Ирина Роднина. В разгар Олимпийских Игр Ирина Константиновна набросилась на 15-летнюю звезду нашего фигурного катания Валиеву, обвинив её в возможном употреблении допинга. Не разобравшись в этой истории, не изучив факты... Её слова про "нарушение всех законов России" и "удар в спину" разлетелись по всем информационным агентствам.

Не хочу сейчас затевать разговор о допинге в спорте и о фигурном катании. Несомненно, Ирина Константиновна разбирается в этих вопросах профессионально. Но она ведь не просто специалист. В её кармане лежит мандат депутата Государственной Думы от правящей партии "Единая Россия". То есть она сегодня политик. Поэтому хочу обратиться к ней как к политику.

Международная ситуация для России в последние годы исключительно сложная. И как минимум не улучшается. Последние 100 дней мы вообще живём в условиях настоящей информационной войны. Причём атака со стороны Запада идёт по всем направлениям. И спорт здесь не исключение. По мнению американцев и их союзников, все, что делает Россия в любой сфере – это плохо. Любой факт используется для пропаганды против России, против граждан России и российских организаций.

Неужели это непонятно? Неужели этого не может понять депутат Государственной Думы? Неужели наш депутат ещё должен помогать Западу в его пропаганде? Топить своих и восхищаться чужими?

Ирина Константиновна, видно подзабыла, что в годы Брежнева ни один советский человек, ни один советский журналист, ни один спортсмен не мог позволить себе сказать что-то отрицательное, тем более обвинительное о Родниной. Не потому, что боялись, а потому что искренне любили Вас. Любили свою страну. Переживали за Вас. Вы представляли Великую державу. Целая страна росла на культе Родниной. За Вас переживали. Миллионы женщин пили валерьянку, когда Вы выступали.

И сейчас миллионы людей восхищаются девочкой-вундеркиндом Валиевой. Она не просто талантливая спортсменка. Не только кумир миллионов людей. Она Ваша коллега по цеху. И ей всего лишь 15 лет. И вдруг депутат Госдумы в самый пиковый момент соревнований выливает ведро негатива. Обвинений. Даже что-то про уголовное преследование говорит.

Мне возразят: у каждого может быть своё мнение. Тем более у профессионала. Я согласен. Тогда надо открыть свой канал в интернете и вещать. А мы будем смотреть. Только мандат депутата здесь не вписывается. Может быть, его отложить или сдать?

Некоторые СМИ пишут, что у Вас сеть спортивных школ в США. Может быть. Может, и нет. Это в любом случае Ваше право. Но, если бы сеть ваших спорт школ были бы у нас, Ваша воспитанница попала бы в такой замес, мне кажется, Вы бы не стали давать такие оценки.

Если человек не разбирается в тонкостях современной политики, ему не надо этой самой политикой заниматься. Пусть будет спортивным обозревателем. Это будет честно. Избиратели Родниной не давали ей права в самый критический момент топить своих. Нет в России таких избирателей!

Автор: Александр Ющенко, депутат Госдумы