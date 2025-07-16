Гудтаймс feat. Найк Борзов «Инопланетный гость» (интернет-сингл)

Исполнитель: Гудтаймс feat. Найк Борзов, Название: «Инопланетный гость», Стиль: диско-рок, Год: 2025

Мы уже успели привыкнуть к тому, что у костромской группы «Гудтаймс» довольно приземленные (хотя и креативные) сюжеты. А тут вдруг «инопланетный гость», «космический корабль», «фюзеляж звездолета» и проч. Но, при ближайшем рассмотрении точкой отсчета песни — все те же тяготы земной любви и поднадоевшая бытовуха. Если романтики обычно ждут космических посланников ради того, чтобы те забрали их с бренной Земли подальше от забот и хлопот, то герой «Инопланетного гостя», похоже, крепко стоит на ногах. Отправить же в космос он пытается не себя, а свою благоверную, чтобы она больше не доставала его необоснованными претензиями.

В межзвездный экипаж «Гудтаймс» на сей раз решил взять Найка Борзова, который отлично дополняет концепцию песни. В его творчестве тоже причудливо совмещаются бытовуха («Ссора») и космический масштаб («Верхом на звезде»), а в недавнем клипе «Полет» он угробил Землю упавшим метеоритом. Так что и в «Инопланетном госте» ему убедительно удалось доказать, как пожары, наводнения и пандемии может вызывать одна капризная стервочка.