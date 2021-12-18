Дельфин показал театр одного актера на акустике

В словосочетание «Дельфин — акустика» есть манящая неопределенность

Заранее может быть ясно лишь одно, что при составлении этой программы Дельфин не станет опираться ни на предпочтения публики, ни на материал своих последних альбомов, ни даже на те песни (например, из диска «Звезда»), в которых преобладает полупрозрачное звучание. Неизменно лишь то, что на такие концерты удобно проводить время (а точнее — не замечать его вовсе) во внутренним диалоге с самим собой и обращении к Богу напрямую.

Одиннадцатого декабря в Papa Bar Дельфин выбрал наиболее мягкий путь вхождения в камерный формат, начав с «Романса» имеющего минимальный аккомпанемент. Просьба «скажите ей, что я ушел» ненавязчиво аукнулась уже в следующей песне «6:30», ведь для выстраданного ухода от любимых удачнее выбирать такой вот ранний утренний час, когда бдительность предельно усыплена.

Под «Нечестно» начался экшн, за который как известно, отвечает обычно световое шоу Дельфина. В красных лучах, плотно окутанный дымом он развертывал театр одного актера. Акценты в песне были расставлены принципиально по-иному, нежели в ее канонической версии. Если раньше песня воспринималась как сублимация подростковой агрессии, то теперь в ней на передний план вышли бессилие и безысходность. «Целься… Чуть ниже», - здесь Дельфин не приказывал, а доверительно советовал. И потом - «стреляй» - не истошно, но окончательно упавшим голосом.

Театральность выходила на передний план и в старой песне «Игрушки» из проекта «Мишины дельфины» - о масках, которые напяливают на себя женщины и мужчины в общении друг с другом. На таких песня, как она и, например, «Киберпанке» бэнд Дельфина играл нечто вроде «Unpugged» Nirvana.

Дельфину то и дело заказывали «Любовь» и «Я люблю людей». При этом не замечали в упор, что о любви к самым близким он пел в «Мы» и «Надо», а мизантропия в гомеопатических дозах содержалась в «Твоим». Последний на данный момент номерной альбом Дельфина «Край» был представлен ею и «Joy stick». А из «744» он ограничился полемической «520».

Чем ближе к финалу — тем больше апелляций к высшим силам. Глубже раскрывалась «Ждут», под которую над головами музыкантов сияла огненная звезда. Стало быть, просьба к герою «смотри на звезды — выбирай любую» обретала космический масштаб и, возможно, коррелировала даже с возвращением Маленького Принца на свою планету. В «Сахаре» космическое путешествие происходило под неусыпным взором Богородицы — еще один непременный лейтмотив живых выступлений Дельфина.

После таких откровений даже обычный человеческий мир сделался намного чище, чем был. В «Ольге» (низкий поклон Дельфину за то, что вспомнил эту потрясающую песню) звучали партии бьющихся бокалов как воплощение самой красивой музыке мира. А «Последнее слово», в отличие от обстоятельной электрической версии, Дельфин оборвал очень резко, потому что истинное покаяние происходит без лишних глаз.