Афганистан: война амбиций и характеров

Талибы продали Ирану брошенную американцами военную технику. Вечно воюющий Афганистан этой сделкой выходит на международную арену уже не совсем с мирными целями. И мы еще услышим о нем не один раз

События в Афганистане развиваются с невероятной стремительностью, разрушая все сложившиеся стереотипы о "неспешности и медлительности" Востока. Талибы ("Талибан" - террористическая организация, запрещена в РФ) провели парад захваченной без единого выстрела трофейной американской техники, после чего часть ее продали Ирану - "в качестве компенсации за террористические атаки Америки и Израиля".

А потом вспыхнула война в Панджшерском ушелье - единственном неподконтрольном новой власти регионе страны. Информация с мест боев поступает сугубо противоречивая. Прокомментировать этот ход событий мы попросили военного конфликтолога Александра Лифанова.

- Ваше мнение, Александр Геннадьевич?

- Во-первых, не факт, что эта сделка вообще состоялась. На Востоке обожают всевозможные фейки и информационные вбросы, а в восточной политике это вообще считается высшим искусством дипломатии. И эта информация может быть "пробой пера" - с целью изучить реакцию других геополитических игроков.

- А если это не фейк?

- Тогда в этой сделке много смыслов и подтекстов. Сдается мне, что сами иранцы предложили афганцам эту сделку. И сейчас иранские инженеры уже активно знакомятся с образцами современного американского вооружения. И есть подозрение, что самим талибам освоить эту технику оказалось не по зубам. Не хватило квалификации. У них же теперь целая армада вертолетов. А вертолетчиков нет. А в Иране - с избытком.

И потом - мы же не знаем всех подробностей сделки. Может, талибы за это попросили обучить их людей искусству вертолетного вождения - в преддверии масштабной войсковой операции в Панджшере (а она уже тогда казалась неизбежной).

- Почему?

- Ну не договорятся афганские пуштуны с таджиками никогда и ни о чем. Этого не было несколько тысячелетий - не будет и сейчас. Слишком велика взаимная вековая неприязнь. Восток живет родо-племенной жизнью. И ксенофобия здесь - своего рода иммунная система, условие сохранения рода.

Во-вторых, лидером Панджшера является сын легендарного "льва ущелья" молодой Ахмад Мосуд. И ему чрезвычайно нужно самоутвердиться в глазах соплеменников в качестве нового лидера нации, а не просто биологического сына своего отца.

На это, кстати, весьма едко намекнули талибы, сказав, что не у всех львов рождаются короли джунглей и ущелий. Они несколько раз задели его за живое, подтолкнув тем самым к войне. Когда Масуд-младший публично заявил, что готов уйти из политики, если талибы готовы к мирным переговорам и созданию инклюзивного правительства, те в ответ намекнули, что для того, чтобы выйти из политики, сначала в нее надо зайти. И политика - это не чайхана на базаре, куда может зайти любой желающий. Это зацепило Масуда-младшего за живое.

После чего они порекомендовали ему вернуться в Лондон и продолжить вести привычную светскую жизнь мажора, отдавшись насыщенному общению с местными прелестницами, пока в Афганистане взрослые серьезные мужчины будут решать мужские проблемы.

Это распалило Масуда еще больше и еще на один шаг приблизило ситуацию к войне. После чего в ущелье произошла разведка боем, в которой три десятка пуштунов попали к Масуду в плен. По непроверенной информации, над всеми ними было совершено сексуальное насилие. Это был вызов и восточный вариант casus belli - приглашение к войне.

Несмотря на то, что в Афганистане с его своеобразным традиционным укладом жизни гомосексуализм - весьма распространенное явление, в данном случае это было нарушением неписаного кодекса чести пуштунов - пуштунвали. А ему они следуют неукоснительно.

Составной частью этого кодекса чести являются законы мести за подобного рода надругательства. Иначе - потеря лица. На Востоке за этим следят пристально. Проще умереть, чем стерпеть такого рода оскорбление. И Масуд, и его окружение прекрасно это знали. Но пошли на это. Им была нужна война. Да и талибам тоже. И они ее получили.

- И как события развивались дальше?

- А дальше началось самое интересное. Войти в глубокое ущелье с хорошо эшелонированной обороной можно было только с воздуха. И в ход пошла трофейная "воздушная кавалерия" - вертолетный десант.

- Так вы говорите - у них нет профессиональных вертолетчиков...

- Для такого дела нашлись. Кого-то они наняли на стороне.

- Иранцы?

- Маловероятно. Иранцы симпатизируют таджикам и считают их родственной нацией. Похоже, это были турки. Стать великими миротворцами в Афганистане у них не получилось, и они решили поучаствовать в войне на стороне своего нового союзника. А ВВС у них очень серьезные, и вертолетчиков хватает. И опыт войны в горах тоже есть - после Карабаха. А если в небе над ущельем появятся знаменитые турецкие "Бейрактары", отпадут последние сомнения, кто стал оператором процесса.

- И как долго продлится война? И устоит ли Панджшер?

- Трудно сказать. Все будет зависеть от того, насколько далеко пойдут талибы. И на какие жертвы они готовы. Не исключено, что турки, устроившие в свое время геноцид проживающих на территории Османской империи армян, будут подталкивать талибов к "окончательному решению таджикского вопроса". И пуштуны навалились на ущелье всей армией. А она у них насчитывает до 80 000 бойцов. Такими силами они ущелье при хорошем штабном планировании возьмут. С планированием же могут помочь и турки, и пакистанцы.

В любом случае, новые власти Афганистана, вместо того чтобы заняться государственным строительством, снова погружают свою страну в пучину междоусобных войн. Хотя не забывают о необходимости международного сотрудничества. Но оно у них вполне может пойти по албанскому сценарию. В Албании после войны в Боснии и Герцеговине с сербами и хорватами все общение с внешним миром ограничилось экспортом наркотиков, контрабандой оружия и работорговлей. Получился военно-криминальный эффект "коктейля Молотова", когда вчерашние участники боевых действий сегодня создали свои ОПГ и массово ушли в криминал.

Возможно, этой сделкой с Ираном талибы хотят показать всему миру, что пока не собираются воевать ни с кем. Своей внутренней войны хватает за глаза. Пока они поглощены проблемой Панджшера. Но завтра ситуация может измениться. Восток вообще переменчив. В контексте этого интересен сам факт сделки именно с Ираном. Это, конечно, некое "заземление" Эрдогана, который возомнил себя на этой территории "эксклюзивным миротворцем". И, несомненно, месседж коллективному Западу, который традиционно рассматривает Иран в качестве потенциального врага.

Этой сделкой новобразованные "афганские эмираты" дают понять, что не рвутся в "западные объятья" и не признают европейскую систему ценностей. Ираноязычные пуштуны по-прежнему тяготеют к одной из своих прародин.

Но сделка имеет и другие далеко идущие последствия. По нашей информации, Эрдоган уже пытался рекрутировать талибов в свои ЧВК, где вполне комфортно чувствуют себя многие бойцы ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ). Пуштунские старейшины категорически отвергли эту перспективу - несмотря на то, что афганский молодняк готов воевать хоть в Антарктиде.

Если б они приняли предложение Эрдогана, многим из них пришлось бы воевать в Сирии с иранской "Хезболлой", а для афганцев это неприемлемо. Талибы как раз симпатизируют этой организации. В операции "Литой свинец", где "Хезболла" нанесла чувствительное поражение танковым бригадам Израиля, участвовали и афганские пуштуны. И, судя по всему, по-прежнему готовы защищать интересы своего соседа. И вся талибская агентура, которая в процессе лихорадочной и беспорядочной эвакуации американских войск и нескольких десятков тысяч коллаборационистов отправилась в Америку, уже инкорпорирована в американское общество. И может оказаться в распоряжении того же Ирана - например, в роли "спящих агентов", контрабандистов или будущих смертников.

В любом случае, вечно воюющий Афганистан этой сделкой выходит на международную арену уже не совсем с мирными целями. И мы еще услышим о нем не один раз.

