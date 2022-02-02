Крадущийся «Охотник», затаившийся «Аллигатор»: ударные вертолеты России получили новое рождение

00:24 3.02.2022

Появление глубокого модернизированных Ка-52М и Ми-28НМ позволит переосмыслить концепцию применения ударных вертолетов

Плохо это или хорошо – другой вопрос. Но Naked Science попробовал разобраться, кто из этих двоих технологичнее.

Хорошая наследственность



Для России ударные вертолеты всегда были поводом для гордости: сыграли свою роль как культ советского ВПК, так и «пиар» отдельно взятых винтокрылых машин вроде Ка-50 «Черная акула». Есть еще одна, более объективная причина: только единичные страны могли, могут или смогут в обозримом будущем производить собственные ударные вертолеты. Примечательно и то, что Россия имеет сразу несколько платформ, позволяющих их создавать. Кроме устаревшего и не очень удачного с концептуальной точки зрения Ми-24 (вертолет создавался как «летающая БМП», но на практике десантный отдел оказался почти не нужен), есть Ка-52 и Ми-28.

Правда, в России не забыли и про «старичка» Ми-24. Одной из последних его версий стал Ми-35ПМ, имеющий новый несущий и Х-образный рулевой винт с лопастями, выполненными из композиционных материалов. Поскольку сейчас разные варианты Ми-24 эксплуатируются огромным числом стран, Россия, очевидно, и дальше будет улучшать легендарную винтокрылую машину.



Ми-35М. Фото: «Вертолеты России»

Немного об общей концепции. Совершивший первый полет 10 ноября 1982 года Ми-28 стал, по сути, «советским Apache», который поднялся в небо в 1975-м. Обе машины имеют несущий и рулевой винты, для обеих выбрали трехточечное шасси и тандемное (когда летчики находятся друг за другом) расположение членов экипажа. В самом широком смысле и Ми-28, и Apache – аналоги американского Bell AH-1 Cobra времен Войны во Вьетнаме, ставшего первым в мире специально спроектированным серийным боевым вертолетом. Выбранная концепция многократно доказывала свою эффективность. Достаточно сказать, что сейчас AH-64 Apache – самый массовый серийный ударный вертолет в мире: число построенных машин давно перевалило за полторы тысячи.

Ми-28 на сегодня произвели серией чуть более 120 экземпляров. Откуда такая разница? Современная, способная действовать ночью версия вертолета, которую назвали Ми-28Н, появилась только во второй половине 90-х, а из-за финансовых проблем в стране на вооружение вертолет приняли только в 2013 году.

История с Ка-52 в чем-то схожа, а в чем-то отличается. Вертолет правильнее назвать не аналогом Apache, а работой над ошибками, допущенными при создании упомянутой выше «Черной акулы». Одноместная машина при всех своих достоинствах ставила летчика в почти «экстремальные» условия, когда ему приходилось одновременно выполнять функции пилота и оператора вооружений. Главное оружие вертолета – противотанковый ракетный комплекс «Вихрь» – имеет лазерное наведение. Значит, вплоть до момента поражения цели летчик должен направлять луч лазера прямо на нее, что сковывает его в маневре и делает психологическую нагрузку еще серьезнее.

Для вертолета Ка-52, оснащаемого теми же «Вихрями», проблема остается актуальной и в наши дни. Однако два члена экипажа имеют куда больше шансов выполнить задачу и вернуться домой.

Отметим, что ранее появилась информация о закупке ракет «Вихрь» для вертолетов Ка-52: о применении в Краснодарском крае «Вихря-1» с борта этих машин стало известно в октябре 2020-го. Всего, по данным официального печатного органа правительства Российской Федерации, израсходовали 30 ракет.

Отметим, что, в отличие от Ми-28, для Ка-52 выбрали схему расположения членов экипажа бок о бок: как на фронтовом бомбардировщике Су-24 или на самолетах стратегической авиации. Правильно это или нет – другой вопрос. В теории при таком расположении пилоты получают более широкие возможности для взаимодействия в боевых условиях, однако боковой обзор для командира и оператора вооружения при этом ограничен.

Старые проблемы и новые вертолеты



Несмотря на разные компоновки, после ввода в эксплуатацию и Ми-28, и Ка-52 столкнулись с похожими трудностями. И хотя официальные СМИ не скупились на похвалу, вертолеты страдали от характерных для новой техники детских болезней, недоработок систем, отсутствия современных вооружений и так далее.

Самым показательным в этом отношении стало заявление бывшего главкома Воздушно-космических сил России Виктора Бондарева, сделанное несколько лет назад, после применения российских вертолетов в Сирии. Оно касалось строевых Ми-28Н.

«Электроника провальная: ничего летчик не видит, ничего не слышит», – заявил военный. По его словам, очки ночного видения летчики называют «смерть пилотам». «Когда безоблачно – все прекрасно, как только дымочка какая-то, то летчик потом три дня ходит с красными глазами», – отметил Бондарев.

В среде авиалюбителей у Ка-52 репутация традиционно лучше, однако проблемы такого рода не обошли и этот вертолет.

В 2018 году в издании Defence Blog появилась информация о том, что поставленные Египту машины представляют собой ворох технических проблем. Трудности, в частности, касались двигателей ВК-2500, которые якобы при высокой температуре воздуха сильно теряют тягу на разных режимах работы. Вскрылись и проблемы с бортовой электроникой, которые среди прочего мешали навигации вертолета.

Перечисленные проблемы нельзя назвать «неустранимыми»: когда-то с чем-то похожим сталкивался и Apache, и Eurocopter Tiger, и вообще любой сколько-нибудь современный авиационный комплекс. Теоретически устранить трудности можно без серьезной переделки машины, однако в России решили иначе. Глубоко модернизированные вертолеты Ми-28НМ и Ка-52М будут иметь существенные отличия как от базовых советских версий, так и от более новых модификаций, принятых на вооружение в 2000-х.

Ми-28НМ: потенциально лучший



Первый полет глубоко модернизированный Ми-28 совершил 29 июля 2016 года, а летом 2019-го СМИ сообщили о первом полете Ми-28НМ установочной партии, построенного для российского Министерства обороны на АО «Роствертол». В декабре прошлого года стало известно, что Вооруженным силам передали первые ударные Ми-28НМ: всего контракт от 2019 года предполагает поставку ВКС 96 таких вертолетов.



Ми-28НЭ «Ночной охотник». Фото: «Вертолеты России»

Отличить новую машину от старой не составит труда: Ми-28НМ имеет округленную носовую часть вместо заостренной на Ми-28А, Ми-28Н, Ми-28УБ (учебно-боевая версия Ми-28Н, имеющая дублированное управление). Дело в том, что вертолет лишили носовой антенны устаревшего радиокомандного управления противотанковыми ракетами «Атака», которое ранее размещалось в носовой части фюзеляжа и имело крупный обтекатель.

Основные улучшения Ми-28НМ:

Штатная установка надвтулочной радиолокационной станции типа Н025;

Применение двух двигателей ВК-2500П вместо ВК-2500;

Повышение осведомленности членов экипажа;

Возможность применения новых авиационных средств поражения.

Ключевая особенность нового двигателя – применение электронной системы автоматического управления типа FADEC, снижающей трудоемкость технического обслуживания и повышающей безопасность полетов и технические характеристики машины. Мощность двигателя на чрезвычайном режиме повышена с 2700 до 2800 лошадиных сил.

Много это или мало? Следует понимать, что Ми-28Н/НМ – один из самых тяжелых ударных вертолетов в мире: нормальная взлетная масса составляет 10 900 килограммов. Для сравнения: у AH-64D Longbow при мощности двух двигателей по 1890 лошадиных сил нормальная взлетная масса – 7500 килограммов. Ми-28НМ – не самая «проворная» винтокрылая машина, что компенсируется ее солидной боевой нагрузкой в 2300 килограммов на четырех внешних узлах подвески, а это выше показателей того же Apache.

Важнее новых двигателей – другая особенность Ми-28НМ, которую мы упоминали выше. Это надвтулочная радиолокационная станция. Российские строевые вертолеты Ми-28Н лишены такой РЛС, хотя американский AH-64D Apache Longbow давно получил радиолокационную станцию миллиметрового диапазона AN/APG-78 Longbow: она размещена в обтекаемом контейнере над втулкой несущего винта, подобно тому, как это сделали на новой версии Ми-28. РЛС позволяет Apache Longbow быть более эффективным в бою, а главное – применять ракету AGM-114L Longbow Hellfire, оснащенную активной радиолокационной головкой самонаведения с принципом «выстрелил и забыл».

Кстати, о вооружении (это, пожалуй, второе по значимости улучшение Ми-28НМ). В качестве основного оружия Ми-28Н использует устаревшие ракеты типа «Атака» с дальностью шесть-восемь километров: это меньше, чем у американского Hellfire (около десяти) и советского «Вихря», который вертолет применять не может.

В случае Ми-28НМ паритет с западными машинами (возможно, даже преимущество над ними!) должна дать «таинственная» ракета, известная как «изделие-305».

«Для Ми-28НМ создается новая ракета, «изделие-305», предназначенная для круглосуточного поражения бронетехники и железобетонных укреплений. Дальность применения ракеты составляет более 25 километров», – заявил в 2019 году ТАСС осведомленный источник. Тогда же стало известно, что Россия проводит в Сирии испытания «изделия-305» с борта Ми-28НМ.

Характеристики ракеты достоверно не известны. По данным из открытых источников, ее дальность может достигать 100 (!) километров при углах пикирования на цель более 60-70 градусов, что делает перехват задачей крайне сложной. Ракета должна получить многодиапазонные головки самонаведения и биспектральные инфракрасные датчики. Часть пути «изделие-305» будет преодолевать под управлением инерциальной системы навигации, а при подлете к цели включается головка самонаведения.

Проще говоря, она сможет эффективно действовать днем и ночью, в любых метеоусловиях и реализуя принцип «выстрелил – забыл». При этом экипаж будет получать видеосигнал с ракеты по защищенной информационно-командной радиолинии. Таким образом, ракета для Ми-28НМ сможет превзойти не только отечественные, но и все западные аналоги – как существующие, так и перспективные.

Здесь, впрочем, нужна ремарка.

В ряде СМИ «изделие-305» упоминают как «крылатую ракету». Обычно крылатой называют ракету, траекторию полета которой определяют аэродинамическая подъемная сила крыла, тяга двигателя и сила тяжести. Такие изделия могут оснащаться мощными боевыми частями и имеют отличный боевой радиус (что хорошо объясняет озвученную ранее дальность «изделия-305»). С другой стороны, крылатые ракеты, представляя собой «мини-самолеты», зачастую дороги и имеют большие массу и габариты. Справедливости ради, на Западе существуют относительно небольшие и дешевые КР, такие как новейшая SPEAR-3 для истребителей. Однако это скорее исключение, да и опыта создания универсальных мини-боеприпасов большой дальности у России, говоря откровенно, немного.

Скорее всего, «изделие-305» больше и тяжелее обычных авиационных ПТУР. Вероятно, ракета имеет массу до 200 килограммов: для сравнения, представители семейства «Атака» имеют массу примерно 40 килограммов, а ПТУР «Вихрь» – 45 килограммов. Прямо следует из этого предположения, что вместо 16 ракет типа «Атака» вертолет Ми-28НМ сможет взять до четырех новых, по одной на каждом держателе. Больше при существенно возросших габаритах авиационных средств поражения просто не поместится.

При таком вооружении его возможности (во всяком случае, по максимальной дальности поражения цели) приблизятся к истребителям-бомбардировщикам и существенно превзойдут в этом штурмовик Су-25СМ первых серий. С другой стороны, как противотанковое оружие ракета выглядит избыточной и дорогой, а уменьшение максимального количества ракет явно не пойдет на пользу ударному вертолету, для которого борьба с множеством небольших целей – одна из главных задач. Проще говоря, вопрос вооружения российских ударных вертолетов остается открытым – и не факт, что «изделие-305» сможет здесь что-то принципиально изменить.

Ка-52М: «Аллигатор» рвется в бой



На сегодня Россия произвела около 170 вертолетов Ка-52: они были, есть и будут одними из основных вертолетов отечественных ВКС. Перечисленные выше проблемы побудили создать улучшенную версию машины – Ка-52М. Первый полет она совершила 10 августа 2020 года. В мае 2019-го замминистра обороны Алексей Криворучко заявил о планах заключить контракт на закупку 114 модернизированных Ка-52М.



Ка-52 «Аллигатор». Фото: «Вертолеты России»

Основные улучшения Ка-52М:

Улучшенная оптико-электронная система ОЭС-52 с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей;

Новый радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной решеткой;

Новый интерьер кабины;

Возможность применения упомянутой ракеты «изделие-305».



Кабина Ка-52. Фото Fedor Leukhin с сайта wikipedia.org

Лопасти несущего винта Ка-52М получили более мощный нагревательный элемент, позволяющий эксплуатировать вертолет в арктических условиях. Машина также имеет колеса шасси с повышенной несущей способностью и износостойкостью.

Перейдем к главному ноу-хау. Как известно, одна из главных особенностей базовой версии Ка-52 – применение радиолокационного комплекса переднего обзора миллиметрового диапазона «Арбалет», антенна и часть модулей которого размещены в радиопрозрачном носовом обтекателе. Он выявляет препятствия на пути вертолета (при низкой высоте полета) и способен идентифицировать цели.

По некоторым данным, Ка-52 получит радиолокационную станцию В006 «Резец» с активной фазированной антенной решеткой, обладающей 640 приемопередающими модулями. По словам директора Бюро военно-политического анализа Александра Михайлова, она позволит Ка-52 обнаруживать цели вроде танка на дальности 45 километров, корабли типа эсминец на дальности 150 километров, а истребители – на дистанции 50 километров.

«Сообщалось, что модернизированный «Аллигатор» получит новую броню и новые топливные баки, новый радар, новые ракеты и другие обновления, задача которых – увеличить возможности вертолета по защите экипажа, по обнаружению целей, по поражению техники и личного состава противника, – отметил в 2020 году Александр Михайлов в комментарии «Известиям». – По сути, речь идет о модернизации Ка-52, стоящего на вооружении ВКС России. Модернизация производится в том числе с учетом опыта применения «Аллигатора» в боевых действиях в Сирийской Арабской Республике». Добавим, что испытания Ка-52М могут завершиться в первой половине 2020-х, после чего машину могут начать поставлять в войска.

Какой же вертолет лучше – Ми-28НМ или Ка-52М?

Однозначного ответа нет. Это обусловлено как отсутствием детальной информации об этих машинах, так и возможными техническими недоработками, которые только предстоит устранить.

Ми-28НМ выглядит предпочтительнее, если говорить о размещении членов экипажа и схеме расположения винтов, которая на сегодня более привычна и проверена – в масштабе всего мира. Не стоит забывать и об опыте (пусть и относительно небольшом) боевого применения вертолета в Сирии.

Среди преимуществ Ка-52М – мощная радиолокационная станция с АФАР и возможность применять сверхзвуковые ракеты «Вихрь», которые, впрочем, как мы уже говорили выше, нельзя назвать в полной мере современными.

По своим летно-техническим характеристикам машины схожи, используют один тип стрелкового пушечного вооружения – 30-миллиметровую пушку 2А42. Ка-52М еще предстоит пройти путь, который уже преодолел Ми-28НМ, и доказать, что он сможет эффективно участвовать в бою: все-таки разница между началом летных испытаний машин составляет четыре года.

Возьмем на себя смелость назвать Ми-28НМ потенциально лучшим российским ударным вертолетом именно сегодня. О том, сможет ли он превзойти последнюю версию «Апача» – AH-64E, – можно будет судить лишь после официальной презентации новой ракеты – «изделия-305». Или ее условного аналога.

Сейчас в России создают принципиально новый скоростной ударный вертолет, который может оставить позади (во всех смыслах) и модернизированный Ка-52, и улучшенный Ми-28. Так что вечное противостояние «Ночного охотника» и «Аллигатора» может завершиться само собой, без проигравшего и победителя.

Автор: Илья Ведмеденко