Трибьют Нику Рок-н-Роллу «Вокруг себя» (CD-издание)

Исполнитель: разные, Название: «Трибьют Нику Рок-н-Роллу», Стиль: рок, Год: 2026

В начале апреля в Москве состоялась презентация трибьюта Нику Рок-н-Роллу «Вокруг себя». Тогда же вышла и CD-версия этого проекта — в симпатичном красно-оранжевом конвертике. Как обычно, физический релиз лучше позволяет расслышать нюансы, и в этом формате сборник выглядит еще более цельным. Николай Кунцевич (настоящее имя Ника Рок-н-Ролла) постоянно подчеркивает, что Ник — это театрализованный персонаж его песен. Так или иначе, все в этой вселенной вертится вокруг него — отсюда и название альбома. Не секрет, что Ник постоянно испытывает на прочность границы видимого бытия и безудержно устремляется за их пределы. Соответственно, лучше всех сработали те участники трибьюта, которые помогают ему в этом ответственном деле или, как минимум, не мешают.

Красный и оранжевый фоны на обороте конверта делят список участников ровно надвое. Условная первая сторона Red – это вектор в неизведанное. Начало этого мистического пути пролегает через сказку — и здесь как нельзя лучше сработали Карабас и НесуРазности с «Я расскажу». Написанная от лица Винни Пуха песня напоминает «Мишек Гамми» и другие ернические творения прежней группы Карабаса «Х.З.». Хотя здесь все серьезно и даже сновидчески (за вход и выход из сна отвечает нежный голос Ксении Северюхиной) бэкграунд Карабаса заставляет увидеть в этой песне некую неуловимую иронию, которая служит дополнительной приправой.

А вот «Рыба пила» с юмором явно переборщила. «Фильку-Шкворня» они исполнили нарочито пугающим голосом, который откровенно не идет этой вязкой историософской песне. Как говорил в таких случаях Лев Толстой о Леониде Андрееве, «он пугает, а нам не страшно». Причем потенциал-то в песне есть — особенно убедительны отдаленные инфернальные голоса на том берегу на фоне тяжелых гитар. Но театр Ника — особого рода, это карнавализация, которая срывает маски, а не множит сущности, как «Рыба пила».

Но тут очень уместно вступает «Русская Правда» с индустриальной версией «Для тебя» в духе альбома «Ткани» Дельфина, родственного Нику Рок-н-Роллу концепцией расколотого мира. «Русская Правда» как бы нащупывает точку сборки обеих половин — бездонно синие глаза деда, глядящего в вечность. Следующий участник Антон Тарасов, наоборот, пошел по пути опрощения, назвав «Методиста» оренбургской дворовой песней 70-х. Но результат примерно тот же: персонаж-гопник, словесно расчленяющий любимую женщину, прячет за этим эпатажем ранимое и чистое сердце. Недаром песня завершается призывом беречь женщин.

Отчетлив путь и у тверской Art-Terraпии. В не самой известной песне «Впереди свет» они прорубают дорогу в инобытие с помощью альтернативных гитар, да еше и предостерегают Ника от неверных поворотов, изящно складывая его имя из исполняемых звуков. Каким бы ни было поступательным движение к Богу, неизбежны пробуксовки и провалы. Эту роль играют песни «Мы леденели» в исполнении «Нервного меха» и «Пространством» «Структуры» в нарочито аскетичных аранжировках (дескать, не до жиру — быть бы живу).

В таки патовых ситуациях нередко черпаешь силы в себе самом. И тут весьма кстати подоспевает «Печальный уличный блюз» в аранжировке максимально близкой к оригиналу. Самоидентификация пройдена успешно, потери подсчитаны в постпанковой «Високосным» от Сантима из «Банды Четырех». Время уходить в Гуляй-Поле и двигаться дальше...

Условная вторая сторона Orange похожа на возвращен в нашу реальность, как стакан ледяного сока из свежевыжатого заводного апельсина. «Как жаль, что вас там не было», - сокрушается из сомнамбулической дымки женским голосом группа «Дом печали». После потусторонних путешествий сложно вернуться сразу к земному сознанию, поэтому у уточняющий вопрос «Кто ты» от группы «Акустический лес» крайне уместен. О чудом привезенных ОТТУДА трофеях вещает группа «ИГА ЮГА» в «Звездах в ладонях твоих»

На фоне этих «отходняков» предпринимает отчаянную попытку прорваться обратно в запределье «Медведь ШатунЪ». Его «Желудок» - это настоящее шаманское камлание на фоне костра сначала монотонно ввозящее в транс, потом требовательно призывающее нездешних проводников. Аналогичное заклинание находим и в следующие композиции - «Рыцарь воды» от «Птичьего молока» - но только в более игровых ярмарочных тонах. На сей раз маршрут заводит явно не туда, что видно из гаражного шабаша группы «Трест» «Упыри», где нечистая сила норовит навязать сталкеру свои правила игры. Но все заканчивается благополучно — и SHORTDRINKS в «Облачном артисте» умиротворенно, в духе советской эстрады 80-х констатирует: «Праздник плотский упразднен — вихрь враждебный налетел».

Герой Ника по-прежнему среди нас — ходит-бродит вокруг себя, напоминая о преодоленных немыслимых траекториях. После пережитого пограничного опыта он не остался прежним, превратившись в глядящего сквозь миры юродивого в финальных «Веселись, старуха» от Арины Карельской с фолковыми руладами и былинными струнными переборами да в «Сердце» «Черной Ленточки», похожая на народную песню из полумифического Китеж-града.