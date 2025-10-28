«Северный Флот». TODD с симфоническим оркестром, 4 ноября, BASE

14:46 28.10.2025

4 ноября на сцене BASE прозвучит концертная версия мюзикла TODD с симфоническим оркестром

На сцену выйдут музыканты группы «Король и Шут» – группа «Северный Флот»!

TODD – альбом-дилогия, ставший последним в дискографии группы «Король и Шут». Работая над ним, Михаил Горшенёв создал уникальную историю, впоследствии нашедшую воплощение в уже ставшем культовым мюзикле «TODD». А концертная версия пластинки, увидевшая свет спустя десятилетие после релиза, стала главным подарком для всех ценителей творчества легендарного музыканта, сохранив ту самую энергетику грандиозных концертов «КиШа», которой была наполнена каждая композиция уникальной концертной программы.

Теперь же соратники Михаила Горшенёва приготовили для аудитории новый сюрприз – впервые песни с TODD’а будут представлены в симфонических аранжировках, которые полностью раскроют всю глубину композиторского таланта их автора. На сцену выйдут музыканты группы «Король и Шут» – те самые люди, которые были с Михаилом до конца и вместе трудились над его последними композициями, а впоследствии объединились в группу «Северный Флот».

К ним присоединится симфонический оркестр под управлением одного из самых харизматичных дирижеров России Вадима Кузьминского, известного совместной работой с Тарьей Турунен, Валерием Кипеловым, группой Scorpions, Николаем Носковым и многими другими артистами. Фактически это будет новый взгляд не только на пластинку, но и на все творчество группы «Король и Шут», давно уже признанной главным музыкальным достоянием своей эпохи. На бис музыканты исполнят блок из лучших хитов группы!

На концерте публику ждет уникальная визуальная постановка, видеоряды, созданные специально для этого шоу, а в ключевых песнях программы будут использовать записи оригинального голоса Михаила Горшенёва, которые, пускай на время, но перенесут каждого зрителя в те времена, по которым он так тоскует!

Начало в 20.00