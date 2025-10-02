Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Не лягушка, а царевна: русские сказки под угрозой?
Коллаж © KM.RU
Тарифам ЖКХ разрешили расти выше инфляции: газ, тепло, вода и свет подорожают на 100%
Александр Проханов © KM.RU, Алексей Белкин
Проханов объяснил «несахарный образ президента» в своей новой книге
Анатолий Чубайс © KM.RU, Алексей Белкин
«Этот рыжий когда-нибудь ответит за то, что натворил?»
Избранное
ЙОРШ «18 лет punks not dead» (винил)
БеZ Б feat. Включай микрофон! «Грустные песни» (интернет-сингл)
Сборник «Bull Terrier Records III»
Запад уже давно не твердь и не глыба, а гнойная слизь
Чубайс предлагает ввести зеленый налог в России. Что это, если не вредительство?
Конфликт в Нагорном Карабахе: как это отражается на положении русских?
Егор Летов 60 лет, Юбилейный концерт с симфоническим оркестром, 10 сентября, 1930 Moscow
Будет ли применен Севастопольский способ прекращения эпидемий?
«Всем наплевать, выживешь ты или нет»: коронавирус непоправимо изменил все сферы нашей жизни
Черный кофе «Переступи порог» (CD-переиздание)
Русские и украинцы – один народ?
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации